Critique: Haut-parleur ultra-portable Sonos Roam avec AirPlay

Sonos a dévoilé son nouveau haut-parleur ultra-portable le mois dernier avec l’ouverture des précommandes. Avant l’arrivée du Roam aux premiers clients plus tard ce mois-ci, nous avons pu tester ce nouveau haut-parleur élégant pour voir comment il se compare aux autres options de la catégorie ultra-portable avec le plus grand haut-parleur portable Sonos Move.

Sonos Roam est livré avec une liste impressionnante de fonctionnalités qui correspondent à la concurrence et vont au-delà avec des ajouts tels que AirPlay 2, le chargement sans fil Qi, l’égaliseur automatique avec Trueplay, la commutation automatique entre Bluetooth / WiFi, etc.

Spécifications Sonos Roam

2x amplificateurs de classe H 1x woofer médian de piste de course personnalisé 1x tweeter Micro champ lointain avec réglage du faisceau Trueplay (auto EQ) WiFi et Bluetooth 5.0 Prise en charge d’AirPlay 2 (Alexa et Google Assistant également) 10 heures d’autonomie de la batterie IP67 anti-poussière et étanche Chargement via le câble USB-C inclus, la base sans fil magnétique en option ou tout chargeur Qi Câble USB-C vers USB-A dans la boîte Dimensions: 168 x 62 x 60 mm (6,61 x 2,44 x 2,36 pouces) Poids: 0,95 lb ( 0,43 kg) au prix de 169 $ – disponible en blanc lunaire ou noir ombre



Matériaux et construction

Sonos Roam utilise une forme de prisme triangulaire qui le rend facile à saisir, à placer sur le côté ou à se tenir debout. Il utilise un caoutchouc durable sur le bas et le haut pour la protection contre les chutes et ces embouts sont également concaves afin que les boutons ne soient pas enfoncés accidentellement. Et la base Roam offre une charge sans fil Qi pratique.

Quatre petits points en caoutchouc sur un côté du prisme offrent une base antidérapante stable lorsque vous souhaitez utiliser Roam horizontalement. À l’arrière, vous avez le bouton de mise en veille / marche et un port USB-C pour le chargement filaire.





Le reste de l’enceinte ultra-portable est en plastique avec une finition mate. Pas de surprise ici mais le Sonos Roam a une qualité de construction solide et précise.

Utilisé

Installer

Le processus d’installation est simple et fluide, mais il y a quelques étapes pour que tout se passe. Tout d’abord, vous devez utiliser l’application Sonos pour configurer l’itinérance via WiFi (obligatoire avant de pouvoir l’utiliser comme haut-parleur Bluetooth). Il apparaît automatiquement comme un haut-parleur AirPlay 2 après cela, mais vous devrez l’ajouter à l’application Home pour activer la fonctionnalité Siri.

Après avoir configuré Roam avec l’application Sonos, vous pouvez également coupler votre téléphone avec celle-ci via Bluetooth. Avec le haut-parleur sous tension, maintenez le bouton d’alimentation arrière enfoncé pendant quelques secondes jusqu’à ce que vous voyiez la lumière bleue juste au-dessus du logo Sonos.

Et pour activer la prise en charge de Siri, accédez à l’application Home. Après avoir appuyé sur + dans l’application Accueil> Ajouter un accessoire, vous pouvez appuyer sur «Je n’ai pas de code ou je ne peux pas numériser». Vous verrez alors votre Sonos Roam et pourrez terminer la configuration.

Vous pouvez choisir une pièce dans laquelle vous utiliserez le plus Roam, mais vous pouvez également créer une nouvelle pièce nommée Sonos Roam si vous voulez plus de flexibilité.

Vous avez maintenant la possibilité de démarrer la musique depuis votre iPhone, avec Siri, l’application Sonos ou avec les boutons dédiés de Roam.

Taille et portabilité

À 6,61 x 2,44 x 2,36 pouces (168 x 62 x 60 mm), Sonos Roam est très portable et est une touche plus compacte que les enceintes comparables comme l’Ultimate Ears Boom ou la JBL Flip 4.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de Roam à côté du HomePod mini et du Flip 4, puis un aperçu de Roam à côté de son grand frère, le Sonos Move.

La taille de Roam (juste quelques centimètres de plus qu’une canette de soda) signifie qu’il est pratique de l’emporter avec vous à peu près n’importe où. Il peut tenir dans presque tous les sacs, sacs à main, mallettes, etc., et ne vous alourdira pas à moins de 1 livre.

Qualité sonore

Lors de mes tests, j’ai trouvé que Sonos Roam produisait une excellente qualité sonore compte tenu de la taille du haut-parleur. Naturellement, avec la taille de cet ultra-portable, il n’aura pas un bas de gamme puissant et riche comme le Sonos Move – plus de deux fois plus gros – ou d’autres haut-parleurs plus grands. Mais l’audio que Sonos a pu fournir avec Roam est impressionnant.

Je l’ai testé sur une variété de genres musicaux et il offre des médiums et des aigus clairs et nets. Et ce n’est pas comme si la basse manquait totalement ici, elle est juste recomposée pour qu’elle ne frappe pas de la même manière que le Sonos Move, Five ou quelque chose comme le HomePod, qui ont tous des haut-parleurs / woofers beaucoup plus grands.

Un autre aspect qui m’a impressionné est que même à 60-80% du volume, Roam ne sonne pas déformé. Écouter dans la gamme 90-100% n’était pas trop agréable car les médiums et les aigus semblaient abrasifs, mais ce n’est pas une surprise et je ne peux pas imaginer avoir besoin ou vouloir utiliser Roam au volume maximum.

J’ai fait quelques tests d’écoute avec le JBL Flip 4 de taille similaire et j’ai trouvé que le Roam le surpassait avec un son nettement plus propre. Même ma femme qui est entrée a dit la même chose (sans que je mentionne quel haut-parleur jouait).

Pour un autre point de référence – bien que ce ne soit pas dans la même catégorie portable – j’ai trouvé que le HomePod mini était dans le même stade que le Sonos Roam en ce qui concerne la sortie de volume et la qualité du son. Mais bien sûr, vous n’obtenez pas la portabilité et la flexibilité d’un HomePod mini. Et quand vous vous arrêtez pour penser à tout ce que Sonos a pu intégrer dans ce produit compact comme l’étanchéité IP67, la batterie, le chargement sans fil, etc., c’est un exploit impressionnant.

Caractéristiques uniques

Au-delà de Sonos Roam étant le meilleur haut-parleur ultra-portable que j’ai utilisé, il possède une gamme de fonctionnalités qui le distinguent davantage de la concurrence.

L’un de mes préférés est de pouvoir le faire apparaître sur n’importe quel chargeur sans fil Qi. C’est super pratique de ne pas avoir à jouer avec un autre câble et d’utiliser les chargeurs sans fil que j’ai déjà.

Tout comme HomePod et HomePod mini ont une égalisation automatique, Sonos Roam utilise le réglage Trueplay de la société pour ajuster automatiquement l’égalisation à son environnement. Roam utilise son microphone pour le faire périodiquement. Mais vous pouvez également régler manuellement les graves, les aigus et la fonction «loudness» dans l’application Sonos (paramètres> produits> Roam> EQ).

Deux autres fonctionnalités vraiment intéressantes, dans l’application Sonos, vous pouvez désactiver le voyant d’état et les commandes tactiles physiques sur le Sonos Roam.

Il s’agit du plus petit haut-parleur portable AirPlay 2 du marché est un gros plus pour les utilisateurs d’Apple et pour ceux qui aiment utiliser plusieurs plates-formes, vous disposez d’un assistant Google intégré et de la fonctionnalité Amazon Alexa.

Récapitulation Sonos Roam

Alors que 169 $ peuvent sembler un peu chers pour un haut-parleur ultra-portable sur son visage, Sonos Roam offre un son impressionnant, une polyvalence, des fonctionnalités haut de gamme et une conception / construction solide.

Ce qui me distingue, c’est que Roam est un excellent haut-parleur portable, qu’il s’agisse de votre premier produit Sonos ou de la dernière extension d’une configuration existante – que vous soyez tout à fait d’accord avec Siri et AirPlay ou que vous souhaitiez également utiliser d’autres assistants vocaux.

Je pense que la combinaison de la qualité audio et matérielle avec des fonctionnalités réfléchies telles que AirPlay, la charge sans fil, la commutation Bluetooth / WiFi automatique, etc. en font un choix convaincant qui durera sur le long terme.

Sonos Roam est maintenant disponible en précommande avec le nouveau haut-parleur expédié en mai (fin avril pour les commandes précédentes).

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

