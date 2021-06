Critique : La nouvelle télécommande Apple TV fait le bonheur de tout le monde

Après un mois d’avoir la nouvelle Apple TV dans notre foyer, je peux fermement recommander à tous les propriétaires d’Apple TV de choisir la nouvelle génération d’Apple TV Siri Remote.

Les différences entre l’Apple TV 2017 et le nouveau matériel Apple TV 2021 sont négligeables, mais la refonte de la télécommande apporte à elle seule du bonheur et de la joie dans le salon. Tout sur l’Apple TV est cher, mais heureusement, vous pouvez acheter la télécommande séparément. Il est compatible avec n’importe quelle Apple TV qui exécute tvOS…

Lorsque Apple est revenu sur ses pas sur la décision de la touche papillon, il est essentiellement revenu à la conception éprouvée du clavier magique avec presque aucun ajustement ou changement. Cela rendait les gens heureux, mais c’était un peu ennuyeux.

L’ancienne télécommande Apple TV a vécu sur le marché aussi longtemps que le fiasco du clavier papillon, suscitant à peu près autant de frustration. Contrairement à la situation du clavier, la nouvelle télécommande Siri d’Apple n’est pas simplement un retour en arrière dans le passé. La nouvelle télécommande est une combinaison des meilleures parties de la télécommande du trackpad de quatrième génération et de l’ancienne télécommande à bouton infrarouge argentée qui l’a précédée. Cela rend vraiment tout le monde heureux… ou du moins, ma famille ne se fâche pas à chaque fois qu’elle le prend.

Le principal problème avec l’ancienne télécommande Apple TV était que le trackpad était facile à toucher accidentellement, la disposition était symétrique, vous ne saviez donc pas de quel côté vous le teniez, et la télécommande globale était petite et facile à perdre. La nouvelle télécommande Apple TV Siri 2021 résout chacun de ces problèmes.

Personnellement, j’avais appris à manipuler l’ancienne télécommande. Je m’étais entraîné à le ramasser soigneusement par le côté, afin de ne pas effleurer la surface du trackpad. En tant que tel, je ne le détestais pas autant que les autres, mais je pouvais tout de même reconnaître ses défauts. Ce dont je suis heureux, c’est qu’Apple a conservé la meilleure idée de la télécommande Siri – le trackpad de gestes de balayage – et l’a remodelé pour le rendre intuitif et accessible à davantage d’utilisateurs d’Apple TV, plutôt que de supprimer complètement une bonne idée à cause d’une mauvaise implémentation tenter.

La nouvelle télécommande comporte un trackpad/bouton circulaire en haut et les autres boutons en dessous. Cela rend immédiatement la disposition du bouton de la télécommande clairement asymétrique et vous pouvez sentir le haut juste avec vos doigts. Le cercle du trackpad est légèrement en retrait du bord du châssis en aluminium, ce qui rend pratiquement impossible d’effectuer un geste de balayage par inadvertance tout en le ramassant.

L’ancienne télécommande pouvait toujours servir de D-Pad ; il suffisait de cliquer sur les bords très extrêmes du trackpad. Cependant, ce mode d’interaction n’était pas évident. Désormais, la télécommande a une apparence matérielle clairement définie avec des indicateurs de points sur les bords supérieur, gauche, droit et inférieur du cercle extérieur. Cela signifie que la télécommande est beaucoup plus familière aux personnes habituées aux télécommandes de télévision traditionnelles. Ils savent déjà s’en servir. Et la commodité de sauter sur plusieurs éléments à la fois est disponible simplement en glissant sur cette surface.

L’une des nouvelles fonctionnalités commercialisées pour cette télécommande est la possibilité d’utiliser le trackpad comme molette de défilement, en faisant glisser votre doigt dans un mouvement circulaire autour de l’extérieur de celui-ci. Cela ne fonctionne que dans les applications compatibles, comme l’application TV et HBO Max ; les applications qui utilisent l’interface utilisateur native du lecteur vidéo d’Apple. Vous devez mettre en pause la vidéo en cours, appuyer longuement sur le bord extérieur de l’anneau, puis effectuer le geste de rotation circulaire. Après un mois de possession de la nouvelle télécommande, je peux dire que je n’utilise jamais cette fonctionnalité. Le processus d’invocation est tout simplement trop lent. Glisser vers la gauche et la droite pour sauter est plus rapide – et la navigation horizontale fonctionne à peu près universellement dans toutes les applications de streaming. J’avais espéré que tvOS 15 viendrait avec une refonte de l’interface utilisateur qui tire davantage parti de la méthode de saisie circulaire, mais ce n’est pas le cas. En tant que tel, le jog-dial est relégué au statut de gadget pour le moment.

En plus d’avoir simplement plus de boutons maintenant, la nouvelle télécommande a un clic différent. Les boutons de la nouvelle télécommande ont un clic beaucoup plus défini et vous pouvez entendre de manière audible lorsque vous appuyez et relâchez. Le bouton de l’ancienne télécommande donnait presque l’impression qu’ils étaient intentionnellement amortis et amortis pour être plus silencieux. Au début, je ne savais pas si j’aimais la nouvelle sensation des boutons, mais en comparant les deux télécommandes côte à côte, c’est une victoire infaillible pour la version 2021. L’ancienne télécommande Siri se sent maintenant molle en comparaison, dans le mauvais sens.

L’ajout d’un bouton de sourdine peut être choquant au départ simplement parce qu’il est placé là où se trouvait le bouton de lecture/pause sur la télécommande de la génération précédente. Cependant, votre mémoire musculaire s’y adapte rapidement. Le nouveau placement du bouton Siri sur le côté aligne la télécommande avec le modèle d’utilisation de l’iPhone Siri et contribue également à l’asymétrie globale de l’unité. Vous avez toujours pu éteindre l’Apple TV et le téléviseur via HDMI-CEC, mais la découvrabilité de l’action d’appui long et de clic était faible, et c’était ennuyeux même si vous le saviez. La nouvelle télécommande s’accompagne d’un bouton d’alimentation dédié pour rendre cette opération courante beaucoup plus pratique. Cependant, cela ne fonctionne toujours qu’avec HDMI-CEC. Cela aurait été bien si Apple avait ajouté une solution de secours pour les anciens téléviseurs avec une option de mise hors tension basée sur l’infrarouge.

Je ne pense pas qu’Apple ait complètement résolu le problème de la “télécommande facilement perdue”. Le gros extérieur en aluminium argenté de la nouvelle télécommande aide. Il est vraiment plus difficile à égarer à cause de sa taille, et le métal argenté brillant signifie que le reflet de l’écran du téléviseur est généralement suffisant pour éclairer la télécommande sur le canapé, même lorsque toutes les lumières de la pièce sont éteintes. Néanmoins, la télécommande peut encore se perdre, notamment avec « l’aide » des enfants. Il y aura toujours de nombreuses occasions où vous souhaiterez que la télécommande inclue un bip pour l’intégration de base de Find My.

Le meilleur argument en faveur de la nouvelle télécommande est que ma famille n’est plus frustrée lorsque nous nous asseyons pour regarder la télévision. J’ai également observé que tout le monde semble plus disposé à essayer de glisser et d’utiliser le trackpad à son plein effet, maintenant que nous ne craignons plus de le déclencher accidentellement. De manière quelque peu contre-intuitive, le retour des boutons sur cette télécommande a augmenté l’utilisation du trackpad. Je prends cela comme un indicateur d’une conception réussie.

Si vous possédez une Apple TV, la nouvelle télécommande Siri est 100% recommandée. Cela fera le bonheur de tout le monde, à part peut-être votre portefeuille. Mais en tant qu’utilisateur d’Apple TV, franchement, vous y êtes habitué.

