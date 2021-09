Critique: le Braava Jet M6 d’iRobot est une créature complète

Il y a quelques semaines, j’ai acheté la serpillière robotisée Braava jet m6 d’iRobot. Il s’agit du modèle haut de gamme de la société disponible pour 449,99 $ US. Voici comment cela s’est passé dans mon appartement.

Qu’y a-t-il dans la boite

Robot vadrouille iRobot Braava jet m6 – pèse 4,85 lb et mesure 10,6 pouces de largeur x 3,5 pouces de hauteur1 Station de chargement1 Plateau de quai1 Cordon de ligne nord-américain2 Tampon de nettoyage humide à usage unique2 Tampon de balayage à sec à usage unique1 Tampon de nettoyage humide lavable4 oz d’échantillon de solution de nettoyage

Les fonctionnalités incluent la navigation vSLAM qui permet au m6 d’apprendre la disposition de votre maison et de créer des cartes intelligentes personnelles pour améliorer sa navigation au fil du temps. En utilisant les zones interdites, il peut éviter certaines zones comme les bols pour animaux de compagnie ou les aires de jeux.

Les pensées

J’apprécie mon robot aspirateur Roborock S6 MaxV depuis que je l’ai reçu. Il a un accessoire de nettoyage, mais comme je l’ai écrit dans ma critique, je n’en étais pas satisfait. J’avais besoin d’une vadrouille dédiée avec un pouvoir récurant. Le m6 dispose d’un mode de balayage humide et d’un mode de balayage à sec, en fonction de l’accessoire de vadrouille que vous utilisez (ils sont étiquetés). En mode de balayage à sec, le tampon de balayage à sec utilise la force électrostatique pour capturer la saleté, la poussière et les poils (d’animaux). Il sait dans quel mode entrer en fonction de la fixation du pad.

Le m6 est un nettoyeur en profondeur qui nettoie votre maison jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de batterie ou de liquide de nettoyage. S’il est à court de batterie avant le nettoyage, il ira à sa station de charge, se remplira et reprendra là où il s’était arrêté. Il parcourt toute votre maison trois fois.

Je ne dirais pas qu’il « frotte » en soi. Il a un jet à l’avant qui pulvérise de l’eau, passe la vadrouille sur l’eau et recule pour le jet à nouveau, en s’assurant qu’il se chevauche. Ainsi, il n’élimine peut-être pas les taches tenaces, mais avec le système à trois passages, il épongera à peu près tout le reste.

Je l’aime bien. C’est bien en navigation malgré la technologie « vSLAM », quelle qu’elle soit. Mon Roborock est plus agile et utilise LiDAR pour se déplacer. Mais jusqu’à présent, le m6 n’est pas resté bloqué.

iRobot est avare de liquide de nettoyage ; la bouteille est petite et les instructions vous disent d’en vider la moitié. Je ne l’ai pas fait et n’en ai mis que quelques bouchons, mais cela semble toujours bien fonctionner. À l’avenir, j’expérimenterai l’utilisation de vinaigre comme nettoyant ou de quelques gouttes de Lysol. Bien sûr, cependant, les instructions indiquent de ne pas utiliser de nettoyant autre que le propre liquide d’iRobot.

Le robot peut se connecter au Wi-Fi et, à l’aide de l’application associée, vous pouvez définir des horaires, créer des routines et des cartes personnalisées et trouver des suggestions de nettoyage personnalisées. Il fonctionne avec Google Home et Amazon Alexa. Vous pouvez également configurer l’automatisation avec IFTTT pour qu’il commence à nettoyer lorsque vous partez. Il ne prend pas en charge les raccourcis.

Je l’ai noté “C’est bon, obtenez-le si vous en avez besoin.” Il fait bien son travail, et si vous songez à vous procurer un robot vadrouille, jetez un coup d’œil à celui-ci.

Société: je robot

Liste des prix: 449 $

Évaluation:

C’est bon. Obtenez-le si vous en avez besoin.

Avantages:En profondeurCapable de nettoyer la plupart des taches et autres saletésPeut balayer et essuyerLes inconvénients:Assurez-vous d’acheter du liquide de nettoyage supplémentaire lors de votre départ