Critique: Le joyau de la . Villa d’un spectacle de Peter Paul Rubens

Les peintures du génie baroque flamand Peter Paul Rubens (1577-1640) ne sont pas celles que l’on s’attend à rencontrer à la Villa . à Pacific Palisades. C’est là que se trouvent les vastes collections d’art grec, romain et étrusque du musée.

Pourtant, c’est un endroit parfait pour voir le travail de Rubens. Comme beaucoup de ses compatriotes, le peintre était fou d’art ancien – en particulier la sculpture de la Rome impériale tardive – et le contexte inattendu de la Villa pour son travail fascine.

« Rubens : Picturing Antiquity », l’exposition qui a ouvert ses portes le mois dernier et se poursuit jusqu’au 24 janvier, est un aperçu concis de la manière dont l’artiste a exploité le passé classique. Son objectif : défendre la contre-réforme catholique agressive qui secouait l’Europe du XVIIe siècle.

Près de deux douzaines de peintures et de croquis à l’huile de Rubens, ainsi qu’une sélection de dessins à la craie et à la plume et à l’encre, ont été assemblés. Des prêts sont venus du Louvre, du Prado, des Offices, des collections princières du Liechtenstein à Vienne, du British Museum et d’ailleurs. Ils rejoignent trois tableaux majeurs et une étude anatomique musculaire à l’encre brune provenant des propres collections du ..

Peter Paul Rubens, « Autoportrait dans un cercle d’amis de Mantoue », vers 1602, huile sur toile.

(Cologne, Wallraf-Reichartz-Museum & Fondation Corboud)

En fait, « Rubens : Picturing Antiquity » est un bon exemple des fruits du travail des musées qui passent généralement sous le radar du public. Co-organisé par Davide Gasparotto, conservateur principal des peintures, et Jeffrey Spier, conservateur principal des antiquités, il représente une recherche approfondie dans diverses collections .. (C’est la troisième exposition du musée consacrée à Rubens.) Les peintures baroques et les sculptures anciennes sont en outre entrelacées de livres et de gravures, dont beaucoup proviennent des vastes collections du . Research Institute.

Il existe également un matériel considérable qui n’est pas souvent mis en évidence mais qui a une influence remarquable : les pierres précieuses sculptées, les camées et les pièces de bronze contiennent des informations visuelles à une échelle modeste aussi sûrement qu’une figure de marbre plus grande que nature de Vénus. – et parfois plus, compte tenu de leur portabilité pratique.

Il y a deux ans, le . a discrètement acquis une minuscule améthyste ancienne, de moins d’un pouce de haut, magistralement gravée d’un buste de l’homme d’État athénien barbu Démosthène, le front plissé et les yeux fixés. Largement considéré comme l’objet grec le plus important de son genre à avoir survécu aux deux derniers millénaires, c’est le plus rare des rares – une sculpture ancienne signée par l’artiste, Dioskourides, un artiste de la cour de l’empereur Auguste et le joyau le plus célèbre. sculpteur de l’âge. Rubens s’en serait émerveillé lors d’une visite à la collection de Lelio Pasqualini, un antiquaire bolonais vivant à Rome.

On pense également que Rubens possédait un joyau surdimensionné exposé – une plaque d’un pied de large du 4ème siècle, encadrée en 1628 avec des pierres semi-précieuses. Il montre en bas-relief l’empereur Constantin chevauchant son char et piétinant ses ennemis, tout en étant couronné d’une couronne de laurier par une victoire ailée plongeant au-dessus de sa tête.

« Gemma Constantiniana (Le triomphe de Constantin) », Roman, vers 320-30 ?, sardonyx, monté dans un cadre orné de bijoux (1628)

(Leyde, Rijksmuseum van Oudheden)

Le cadre en or élaboré et orné de bijoux indique le degré de révérence accordé à l’objet ancien. Son sujet fait allusion à une des raisons pour lesquelles Rubens était si obsédé par l’histoire classique : Constantin fut le premier empereur romain à jeter par-dessus bord le paganisme polythéiste en faveur du monothéisme du christianisme.

Ainsi commença la transformation lente mais régulière de Rome du siège de l’ancien pouvoir impérial au siège moderne de l’Église catholique. Pendant que Rubens travaillait, la lutte tumultueuse de la Contre-Réforme contre le protestantisme faisait couler des fleuves de sang à travers l’Europe. Le peintre met l’autorité de l’histoire au service de la politique contemporaine.

Pour un art du théâtre politique, une connaissance éclairée de l’antiquité classique a puissamment aidé. Ce n’est pas pour rien que le peintre brillamment qualifié était également vénéré comme un diplomate international magistral.

Un portrait affectueux de son ami John Gaspar Gevartius juxtapose un buste de Marc Aurèle, l’ancien philosophe-roi stoïcien, avec le lettré humaniste, la plume posée sur une épaisse liasse de papier. La sculpture ne se contente pas de rester les bras croisés sur le bureau de l’écrivain, mais regarde avec ferveur, presque d’un air suppliant, dans les yeux de Gevartius, comme pour l’implorer d’absorber les leçons de Pax Romana, une époque de paix et de stabilité relatives pour l’Empire romain au cours de laquelle Aurelius a régné.

Peter Paul Rubens, « The Calydonian Boar Hunt », vers 1611-12, huile sur panneau

(Musée J. Paul .)

Panneau de sarcophage avec la chasse au sanglier calydonienne, Romain, AD 280-90, marbre

(Bedfordshire, Angleterre, abbaye de Woburn)

Rubens est né dans la ville majoritairement protestante de Siegen, à l’est de Cologne, en Allemagne, l’un des nombreux enfants de Maria Pypelinckx et Jan Rubens, un fonctionnaire de la ville. Il s’est converti au catholicisme après la mort de son père – une ironie de proportions considérables, étant donné les engagements calvinistes profondément ressentis de Jan. Ceux-ci comprenaient la condamnation du type d’imagerie gravée que son fils maîtriserait plus tard pour l’Église de Rome et ses cohortes royales dans les Habsbourg en Espagne.

Parlez de rébellion contre vos parents.

Rubens a voyagé en Italie en 1600, quand il avait 23 ans. Il est resté pendant huit ans – à Venise, Mantoue, Florence et surtout Rome – aspirant les réalisations artistiques de chacun de Titien et Léonard de Vinci à Raphaël et Caravage, les souder à son propres talents de bravoure. La peau bleu-gris de sa peinture sensationnelle du cadavre glacé d’un Jésus crucifié, un favori personnel de la collection permanente du ., envoie le protagoniste vermeil de « La mise au tombeau » du Caravage dans un gel profond.

Cependant, comme le montre l’exposition – apparemment pour la première fois dans une exposition muséale – l’art et la littérature de l’Antiquité romaine ont été un objectif décisif.

Ce gros joyau sculpté de la procession triomphale de l’empereur Constantin est installé près de cinq des esquisses à l’huile de Rubens pour des décorations incroyablement inventives lors d’un festival élaboré qu’il a conçu à Anvers pour saluer le cardinal-infant Ferdinand d’Autriche, vainqueur militaire des forces protestantes. La victoire ailée plongeante de la gemme est une caractéristique récurrente.

L’exceptionnelle peinture sur panneau de Rubens du . de « La chasse au sanglier de Calydonie » est associée à un célèbre sarcophage romain du IIIe siècle que l’artiste avait vu. La frise en haut-relief du sarcophage est une vision idéalisée de héros grecs abattant le monstre terrorisant dans un conte mythique. Rubens, faisant monter la température de la scène, amplifie l’idéalisation en transformant la frise presque majestueuse en un drame à grand déploiement du bien supplantant le mal.

L’incroyable composition ressemble à quelque chose de l’univers cinématographique Marvel.

Meleager, dont la lance donne le coup fatal, a été déplacé du côté gauche de la composition en marbre vers une position centrale dans la peinture. Avec un pinceau expressif, la poussée dynamique du surhomme musclé, amplifiée par le tourbillon serpentin de sa cape cramoisie, est associée à la fourrure volante sur la tête hargneuse du redoutable sanglier.

Un artiste moindre en resterait là. Mais pas Rubens. Regardez attentivement : le point de contact furieux entre l’homme et la bête est couronné par un paysage arcadien verdoyant et surnaturellement calme – vous vous attendez pratiquement à entendre le gazouillis des merles bleus – le tout entouré du contrepoint vif de chiens hargneux, de chevaux hennissants et d’un victime haletante piétinée sous des sabots pointus.

Un œil serein est posé au centre de la tempête visuelle. Lorsque le monstre sera vaincu, l’harmonie promise entrevu dans la distance pastorale prévaudra.

L’œuvre la plus étrange de l’exposition est sans aucun doute une toile monumentale d’un mythe païen des « Métamorphoses » d’Ovide – « La découverte de l’enfant Erichthonius », un futur souverain d’Athènes, représenté comme un bébé avec des queues de serpent pour les pieds. Séquestré dans un petit panier tressé ouvert par une grappe charnue de femmes, jeunes et voluptueuses ou vieilles et vieillies, l’enfant païen est un véritable Moïse arraché des joncs.

Peter Paul Rubens, « La découverte de l’enfant Erichthonius », vers 1616, huile sur toile.

(Vaduz-Vienne, Liechtenstein, Les Collections Princières)

Ici, la scène est présidée par une statue-fontaine de Diane d’Éphèse, déesse culte aux multiples seins. Cette image féminine de fécondité est assortie à travers l’étendue de 10 pieds de la peinture par un hermès menaçant de Pan – le dieu des champs, symbole de fertilité et, selon Plutarque, la seule divinité grecque qui meurt – regardant des buissons.

Dans un essai de l’excellent catalogue de l’exposition, la conservatrice de peintures de ., Anne Woollett, compare intelligemment la composition de personnages adorables regroupés autour d’un enfant radieux aux images traditionnelles de l’adoration des bergers à la nativité du Christ. J’ajouterais une question : pour les allusions superposées à la découverte de Moïse et à la naissance de Jésus, Rubens a-t-il caché le dieu mortel Pan comme signe de la prophétie chrétienne ?

«La barbarie vaincue» pourrait être considérée comme le thème politique dominant qui a conduit Rubens à prêter attention aux complexités de l’antiquité gréco-romaine. Le classicisme ne génère pas beaucoup d’excitation ces jours-ci, même s’il y a beaucoup de barbarie, mais le spectacle concis et révélateur de . creuse profondément.

‘Rubens : Représentation de l’Antiquité’

Jusqu’au 24 janvier. Fermé le mardi.

. Villa, 17985 Pacific Coast Hwy., Pacific Palisades.

(310) 440-7300; getty.edu