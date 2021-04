Critique: Le Mortal Kombat de 1995 est l’essence même de “tellement mauvais que c’est bon”

La première fois que j’ai regardé le film Mortal Kombat de 1995, je me sentais ivre. Les films peuvent parfois être joyeusement terribles, de sorte qu’ils cessent d’être terribles pour devenir transcendants. Lecteur, j’ai été transporté.

Depuis que je l’ai rencontré pour la première fois au hasard en surfant sur Netflix il y a quelques années, j’aime tellement Mortal Kombat – un film réalisé sur un jeu vidéo auquel je n’ai jamais joué – que je ne sais plus si je l’aime simplement ironiquement ou si je l’aime traversé en l’aimant sincèrement.

Mais avec la sortie du remake très attendu, qui suit le même principe de base et frappe plusieurs des mêmes rythmes, dans les théâtres et sur HBO Max, c’est le moment idéal pour discuter de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas dans l’original.

Et qu’est-ce qui ne marche pas? Tellement de.

Mortal Kombat nous offre le pur délice d’un film qui aurait dû être bon et qui est au contraire objectivement horrible

Si, comme moi, vous êtes un fan inconditionnel de Mystery Science Theatre 3000, regarder de mauvais films est ironiquement l’une des plus grandes joies de la vie, et si vous êtes un fan vraiment engagé, vous trouvez quelque chose de durable et de vivifiant dans les profondeurs. le sérieux qui sous-tend souvent de tels films, même lorsqu’ils sont assiégés par le genre de circonstances de production qui ont tendance à être un désastre. Trop de producteurs. Un scénariste / réalisateur «auteur» qui n’est pas aussi visionnaire qu’il le pense. Un budget si petit que la plupart des décors et costumes doivent être empruntés à une école primaire voisine.

Mortal Kombat n’a exactement aucune de ces choses à faire. Le film avait un budget de production considérable de 18 millions de dollars (environ 31 millions de dollars aujourd’hui). Il avait un réalisateur encore novice mais redoutable à la barre – le véritable Paul WS Anderson, qui continuerait à livrer une fusillade rapide de classiques de la science-fiction / horreur comme Event Horizon, Resident Evil et Alien vs Predator. Il y avait même quelques acteurs dont les curriculum vitae contiennent de nombreux crédits légitimes, comme la star des Highlander Christopher Lambert et Man in the High Castle’s Cary-Hiroyuki Tagawa.

Il bénéficie d’un design de production somptueux et immersif – avec de beaux décors tournés principalement sur place dans des régions reculées de Thaïlande. Il a une partition absolument incroyable de la légende du jazz George Clinton. (Produite en seulement trois semaines, la bande originale a été l’une des premières bandes sonores EDM de l’histoire; elle a également connu un vif succès, se vendant à 1,5 million d’exemplaires à sa sortie, et présente l’une des plus grandes chansons thématiques de tous les temps.)

En d’autres termes, Mortal Kombat a tous les ingrédients en place pour être un excellent film – ou du moins un film qui coche toutes les cases pour ressembler et ressembler à un film d’action à succès. Pourtant, il parvient toujours à être une classe de maître à couper le souffle dans la réalisation de mauvais films. Il a tout: du mauvais jeu, des complots absurdes, des scènes de combat au rythme maladroit et un budget de production dont le CGI nous a donné des images comme ce petit gars tout à fait réaliste:

Rencontrez Reptile. C’est un reptile.

Bien que Mortal Kombat ait été l’un des films les plus réussis de l’année, avec plus de 120 millions de dollars au box-office, il a également été largement critiqué, ce qui a permis de critiquer le film comme de la «malbouffe mythologique».

Alors pourquoi diable est-ce que je le recommande, demandez-vous? S’il te plaît. Pourquoi diable ne le ferais-je pas?

Le Mortal Kombat original est une confection absurde d’action-aventure campy

Mortal Kombat, qui a été lancé en tant que jeu d’arcade en 1992, était et est toujours une franchise de jeux de combat très populaire. Il est devenu célèbre pour ses simulations graphiques de violence et ses finales sanglantes, dans lesquelles une voix désincarnée crie: «Terminez-le! alors que le personnage combattant pratique son mouvement de finition caractéristique – qui pourrait être n’importe quoi, de déchirer la colonne vertébrale de l’ennemi à se transformer en dragon et à le manger vivant.

Au cours du jeu, un certain nombre de héros d’action jouables affrontent un défilé d’adversaires, des ninjas aux seigneurs de guerre en passant par un géant demi-dragon à quatre bras. Le but: les vaincre grâce à vos prouesses en arts martiaux. Si vous et votre personnage jouez bien, vous pourriez être couronné du compliment ultime: “Une victoire sans faille!”

Vous n’avez pas vraiment besoin de connaître ces détails du jeu pour regarder le film de 1995, mais les connaître vous donne les meilleures chances que vous ayez de comprendre ce qui se passe dans le film. J’ai vu Mortal Kombat plusieurs fois et je ne sais toujours pas quel est l’intrigue. Une partie de la raison à cela réside dans le genre du film; Les adaptations de jeux vidéo étaient encore nouvelles à Hollywood en 1995, et l’industrie était toujours en train de déterminer le format, expérimentant l’équilibre entre la narration et les séquences de jeu.

Pour son film, Anderson a choisi de mettre l’accent sur la partie «mortelle» de Mortal Kombat, en construisant un univers multidimensionnel élaboré pour expliquer la prémisse du jeu vidéo. Dans le film, des êtres d’autres mondes cherchent à conquérir la Terre. La seule chose qui peut les arrêter, apparemment, est de perdre un tournoi d’arts martiaux en tête-à-tête contre un mortel, alias un citoyen de la Terre.

Repérez de nombreux personnages qui combattent dans des tournois d’arts martiaux en tête à tête. C’est ça. C’est le film.

Grave mais sournois Liu Kang (Robin Shou) et l’opératrice spéciale Don’t fuck-with-me Sonya Blade (Bridgette Wilson-Sampras) cherchent toutes deux à venger la mort de personnes qui ont été tuées par d’autres combattants du tournoi – elle pour un ancien partenaire militaire et lui pour son frère. Sagesse désagréable Johnny Cage (Linden Ashby) est un célèbre acteur d’arts martiaux, mais il est apparemment si mauvais qu’il a été surnommé un faux par la presse. Naturellement, la solution est de monter à bord d’un bateau manifestement maléfique et d’être emmené dans le royaume du tournoi, un temple décadent orné de statues de gargouilles et de squelettes pétrifiés, où les trois doivent vaincre tous les autres combattants du tournoi afin de sauver le monde. .

C’est l’intrigue, mais, bien sûr, son résumé ne capture pas les bizarreries et le charme étrange de ce film. Il est difficile d’expliquer le plaisir et l’amusement de la dissonance constante de Mortal Kombat et du conflit tonal inhérent avec lui-même. Les lieux pittoresques, qui sont clairement en Thaïlande, sont inexplicablement présentés comme faisant partie de la Chine. Raiden (Lambert), identifié comme «le dieu de la foudre et protecteur du royaume de la Terre», est censé être une divinité bouddhiste vénérée, mais il ressemble à un candidat à l’Eurovision blond blanchi et parle comme un clone de Harvey Fierstein qui est été chargé d’exagérer son accent de Brooklyn. Le script était en grande partie ad-libbed, et ce qui n’était pas ad-libbed est trop dramatique, donc les héros insèrent fréquemment des one-liners de style CSI Miami tandis que chaque méchant parle comme s’il jouait Shakespeare malgré des noms comme “Goro” et «Sub-Zero».

Pourtant, ce n’est pas tout le camp et l’ironie. En dépit d’être plein d’exotisme, Mortal Kombat laisse ses personnages asiatiques diriger la série et permet à Liu Kang d’être son héros incontesté sans être éclipsé, comme on pourrait s’y attendre, par le personnage plus connu de Johnny Cage. Cage est plutôt traité comme celui-là, un homme blanc bruyant et showboating à chaque fête. Et tandis que le film traite ses personnages féminins comme des bonbons pour les yeux, il donne également à Sonya le personnage féminin Badass dans un traitement de film d’action des années 90 et lui permet de tuer un homme avec ses muscles du mollet.

Peut-être que le meilleur de Mortal Kombat est ce pour quoi la plupart des fans sont venus en 1995: les combats eux-mêmes. Grâce aux débuts de la technologie CGI, les combats sont principalement des arts martiaux de style hongkongais exécutés avec un travail de fil à la fine pointe de la technologie. C’était deux ans avant The Matrix, donc les combats de style wuxia étaient encore assez nouveaux pour les téléspectateurs américains. Beaucoup d’acteurs étaient des acteurs d’arts martiaux formés comme Shou, et beaucoup d’entre eux ont insisté pour faire leurs propres cascades. Donc, la plupart des scènes de combat semblent vraiment être réalisées par de vraies personnes. Et malgré l’écriture fragile du film, toutes les personnes impliquées semblent s’amuser.

Selon l’histoire orale du film par le Hollywood Reporter, au cours d’une session de développement de Mortal Kombat, un producteur de New Line a explosé de rage et a crié: «Je déteste le scénario. Je déteste ce film », puis l’éclaire en vert pour la production de toute façon, reconnaissant clairement à un certain niveau que le public aimerait probablement les éléments qu’il détestait. Son flair pour l’excès excessif fait de Mortal Kombat une star au sein du firmament des mauvais films. J’ai de grands espoirs que le remake fournira une toute nouvelle litanie de défauts très agréables.

Vous pouvez diffuser Mortal Kombat sur Amazon Prime ou YouTube. La suite de 1997, Mortal Kombat: Annihilation est disponible sur HBO Max. Le remake de 2021 est maintenant en salles et disponible sur HBO Max.