Critique : le nouveau hub intelligent USB-C haute vitesse de DockCase pour MacBook, maintenant sur Kickstarter

DockCase, mieux connu pour sa combinaison de hubs et de boîtiers MacBook, a récemment lancé son dernier hub intelligent USB-C sur Kickstarter. Le projet a déjà dépassé son objectif plus de six fois, mais vous avez jusqu’au 26 novembre pour soutenir le projet et obtenir le hub intelligent pour son prix de préinscription.

Avant d’entrer dans ma critique, il est important de noter qu’il s’agit d’un projet Kickstarter, donc ce n’est pas tout à fait comme commander un produit fini sur Amazon. L’unité que j’ai à tester est toujours une version bêta et, en fin de compte, la livraison n’est pas garantie. La livraison estimée est janvier 2022, mais comme pour tout projet de financement participatif, elle pourrait être retardée. Cela dit, DockCase a une histoire établie de fabrication de produits similaires, et le projet est déjà financé (6 fois plus !). C’est certainement l’un des Kickstarters les plus sûrs à soutenir.

Hub intelligent USB-C haute vitesse DockCase

Le hub intelligent se connecte à votre ordinateur via USB-C et dispose de quatre ports USB-A, d’un port USB-C haute vitesse pour les données, d’un port USB-C pour une alimentation jusqu’à 100 watts, d’un port HDMI 2.0 et un port Ethernet gigabit. Sur les quatre ports USB-A, deux d’entre eux sont USB-2.0. Ces deux ports sont donc limités à une vitesse maximale de 480 Mbps. Les deux autres ports USB-A, ainsi que le port USB-C, offrent jusqu’à 10 Gbit/s. Ces deux ports USB-2.0 à vitesse plus lente sont parfaits pour les accessoires comme une souris et un clavier, tandis que les lecteurs USB doivent être branchés sur les ports à haute vitesse.

Si tout ce que vous recherchez dans un hub est d’ajouter des ports supplémentaires, franchement, il existe déjà une myriade d’autres options disponibles sur Amazon, à un prix inférieur. Cependant, le hub intelligent DockCase apporte quelque chose d’assez unique à la table : un écran. Le petit écran de 1,54 pouces affiche le mode dans lequel tous les ports fonctionnent et avec un bouton qui permet de modifier les paramètres. C’est dans cette personnalisation que le hub intelligent DockCase se démarque.

La personnalisation passe par les différents « modes ». Comme le hub se connecte sur un seul port USB-C et n’est pas compatible Thunderbolt, il sera limité aux vitesses USB. Avec les modes, vous pouvez choisir comment vous voulez que les capacités soient hiérarchisées. Personnellement, je suis resté dans « My Mode » et j’ai augmenté la puissance disponible sur le Dock.

Il existe des modes de livraison de puissance à optimiser pour une utilisation avec la Nintendo Switch, en plus de pouvoir choisir entre les versions PD 2.0 et 3.0. Un mode vidéo « Extrême » (nommé de manière confuse) permet au hub d’interpoler la sortie vidéo 4k30 d’un appareil et de l’envoyer sous forme de signal 4k60 via le port HDMI. Le hub prend également en charge la sortie standard 4k60.

Mon expérience avec le hub intelligent DockCase USB-C

Depuis que j’ai reçu le hub, il a remplacé deux autres hubs USB plus petits sur mon bureau. Ma configuration de bureau se compose actuellement de mon MacBook vivant sur un support et de deux moniteurs supplémentaires, avec une souris et un clavier filaires tiers. J’ai un gigabit Ethernet branché sur la station d’accueil et j’ai normalement un lecteur de carte CF/SD et un adaptateur USB vers SATA branchés. Je branche également régulièrement des SSD externes comme le XS2000 de Kinston et le DataTraveler Max que j’ai examinés récemment.

Le hub intelligent a répondu presque parfaitement à mes besoins de connectivité. Des emplacements pour cartes CF et SD intégrés seraient bien, mais la plupart des gens n’en auront pas besoin régulièrement (et le hub 7-en-1 précédent de DockCase comprend un emplacement pour carte SD à la place du port USB-C). Ce port USB-C est particulièrement agréable dans mon cas, car même si j’aime le DataTraveler Max, l’un de mes seuls reproches à ce sujet était la largeur. Il ne tient pas à côté d’un autre appareil lorsqu’il est branché sur mon MacBook. Le hub DockCase a beaucoup d’espace autour de tous les ports pour que je puisse le brancher sans me soucier des interférences.

Le seul port du hub que je n’utilise pas régulièrement est le port HDMI, car mes moniteurs actuels n’offrent que la connectivité Thunderbolt et DisplayPort.

J’étais sceptique quant à l’utilité de l’affichage et des fonctions intelligentes, mais il y a eu jusqu’à présent deux cas où j’ai été soulagé de les avoir.

Lorsque j’ai commencé à utiliser le hub, j’ai accidentellement branché une carte de capture sur l’un des ports USB-2.0. Il y avait quelques problèmes majeurs avec la vidéo, mais j’ai remarqué qu’il s’agissait d’un port USB-2.0 allumé à l’écran, alors je l’ai rapidement déplacé vers l’un des ports les plus rapides.

J’ai également réalisé que l’un de mes nombreux câbles Ethernet doit avoir un fil cassé à l’intérieur, il ne fonctionne donc qu’à des vitesses de 100 Mbps, plutôt que Gigabit ou plus rapidement. Bien sûr, j’aurais pu sortir un testeur de câble, ou j’aurais pu regarder dans les paramètres de l’ordinateur pour le découvrir, et une fois que j’aurais commencé un transfert de fichier, j’aurais immédiatement réalisé, mais c’était une indication rapide que le câble devait être mettre à la poubelle.

Mes problèmes avec le hub intelligent DockCase

Mon expérience n’a pas été totalement sans faille, cependant. La personnalisation peut entraîner des compromis en termes de facilité d’utilisation, et cela s’est produit lors de la préparation d’une diffusion en direct sur la chaîne YouTube Space Explored. J’utilisais le hub intelligent DockCase pour connecter tous les appareils à mon ordinateur portable, y compris une carte de capture, un iPhone et quelques autres. Le concentrateur était branché sur l’alimentation secteur et chargeait mon MacBook, mais était apparemment incapable d’alimenter tous les périphériques externes. Cela a provoqué l’arrêt du hub par intermittence.

Ma carte de capture semblait également geler de temps en temps. Heureusement, ces deux problèmes semblent être résolus en augmentant le réglage de la puissance de la station d’accueil à 25 W. C’est une solution facile, et je suis content que le hub intelligent soit capable de le faire, mais c’était certainement frustrant pour le moment.

Devriez-vous acheter le hub intelligent USB-C haute vitesse DockCase ?

Dans l’ensemble, mon expérience a été très positive. J’ai utilisé pas mal de concentrateurs et d’adaptateurs différents avec mon MacBook, et tout ce qu’ils ont été pour moi était un outil pour surmonter la décision anti-consommateur d’Apple de réduire les ports, ce qu’Apple a heureusement repris. C’est difficile à décrire, mais le hub intelligent semble être quelque chose de plus, presque un gadget à part entière, quelque chose qui mérite en fait sa place sur votre bureau.

La plupart des gens auront-ils besoin du hub intelligent DockCase ? Non, d’autres appareils suffiront probablement pour répondre aux besoins d’extension de base. Pourtant, il est difficile de ne pas le recommander. Son aspect élégant et son écran attireront l’attention des gens contrairement à tout autre hub ou adaptateur. Il y a aussi des moments, comme je l’ai vécu, où l’avoir peut économiser quelques minutes de dépannage. Et la possibilité de mettre à jour éventuellement le firmware dessus est plutôt chouette !

Le concentrateur USB-C haute vitesse DockCase 8-en-1 peut être acheté via Kickstarter à un prix lève-tôt de 89 $. En tant que partie supplémentaire du Kickstarter, DockCase propose son ancien hub intelligent 7-en-1 à 40% de réduction, à 49 $

