Critique : Le nouvel iPad à 329 $ est une valeur incroyable pour tous ceux qui veulent un bon ordinateur mobile

J’utilise les iPad « pro » d’Apple depuis le lancement du premier. C’était un jeu évident pour quelqu’un comme moi qui utilisait l’iPad dans un contexte professionnel avant que ce ne soit cool de le faire. Apple a également offert à l’iPad Pro de nouvelles fonctionnalités exclusives au cours des six dernières années, laissant l’iPad ordinaire dans la poussière. Mais récemment, Apple a commencé à montrer sa volonté de partager ses meilleures nouvelles fonctionnalités avec l’iPad, l’iPad Air et l’iPad mini. Au cours des derniers jours, j’ai bercé le nouvel iPad de 9e génération d’Apple et je suis stupéfait de dire qu’il est fantastique et que c’est le premier qui a tout ce dont j’ai besoin.

Le nouvel iPad comme je vais l’appeler dans le reste de cet article est à la surface, juste une autre bosse de spécification pour la conception vieillissante du bouton d’accueil de l’iPad. Mais c’est bien plus que cela et présente tellement d’améliorations à tous les niveaux que c’est le seul iPad que je recommanderais à quiconque en ce moment.

J’adore l’iPad Pro, il a un magnifique écran bord à bord ProMotion et une puce M1 à l’intérieur. Mais j’ai appris rapidement qu’aucune de ces choses n’est même à distance nécessaire pour une excellente expérience iPad. L’iPad Air offre des performances similaires à celles du nouvel iPad, mais avec un écran Liquid Retina bord à bord. Il est également compatible avec Apple Pencil 2 et le Magic Keyboard, mais ce sont simplement des « bons à avoir ». Le nouvel iPad mini n’est pas un produit que je recommanderais à quelqu’un qui recherche explicitement un iPad, surtout si l’objectif est de travailler. C’est pour un public très spécialisé de personnes qui veulent un petit ordinateur qui tient dans une poche de veste et qui ressemble à un journal en moleskine du 21e siècle.

Noir + argent = bisou du chef

Donc, avec cela à l’écart, pourquoi est-ce que j’aime le nouvel iPad ? Commençons par la conception. Il ressemble principalement à tous les autres iPad depuis l’iPad Air 2 de 2014. Mais si vous optez pour le modèle argenté, vous obtenez un tout nouveau look bicolore qu’Apple n’a pas proposé depuis l’iPad de quatrième génération. Il a une lunette avant noire et un châssis arrière argenté. Il a l’air vraiment sympa et franchement, il a l’air mieux que n’importe quel iPad avec un bouton d’accueil jamais conçu. Le modèle gris sidéral ressemble exactement à tout autre iPad gris sidéral, je vous recommande donc de vous en éloigner si vous vous souciez de la sensation et de l’apparence de votre appareil.

A13 crie

Le nouvel iPad a une puce très rapide, en fait c’est le premier et le seul iPad à avoir un processeur A13 Bionic. Apple n’a livré l’A13 que dans l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone SE, choisissant plutôt de donner à l’iPad Pro un processeur A12Z. J’ai remarqué instantanément que l’A13 rend le nouvel iPad aussi rapide qu’un iPad Air ou même un iPad mini. Je sais qu’il y a beaucoup de nuances à prendre en compte, mais dans l’utilisation standard quotidienne, je ne ressens aucune différence.

Je ne joue pas à beaucoup de jeux intenses sur mes iPads, je m’en tiens plutôt à des jeux simples. J’adore les puzzles et les simulateurs et les deux catégories ne jouent pas différemment ici que sur les iPads plus chers. J’ai joué à une tonne de Townscaper sur mon iPad et il fonctionne à merveille. Le moteur neuronal de l’A13 fait hurler le nouvel iPad, c’est la meilleure chose à propos de cette mise à niveau de puce particulière. Il est ultra rapide et rend le multitâche aussi fluide que sur iPad Air. C’est une expérience formidable et tout le monde, même les utilisateurs d’iPad les plus intenses, en serait satisfait. J’avais déjà passé du temps avec l’iPad de 7e génération et j’ai toujours trouvé qu’il perdait des images et ralentissait à des endroits où d’autres iPad ne le feraient pas. Ce n’est plus un problème avec l’iPad à 329 $.

Si vous possédez l’iPad de 8e génération de l’année dernière avec la puce A12, vous êtes toujours en forme. Mais l’évolution de A12 à A13 a été énorme et vous pouvez sentir les améliorations des performances à tous les niveaux. C’était particulièrement le cas lorsqu’Apple a présenté les iPhone 11 et 11 Pro.

Centre de la scène

Si vous voulez un iPad pour les appels vidéo, n’achetez pas d’iPad Air. Achetez le nouvel iPad. Il possède l’une des meilleures nouvelles fonctionnalités d’Apple : Center Stage. La scène centrale utilise une nouvelle caméra frontale grand angle et ajuste le champ de vision pour vous montrer correctement, ainsi que toute autre personne de votre côté. L’appareil photo est également nettement meilleur, étant maintenant de 12 mégapixels au lieu d’un appareil photo de 1,2 mégapixels. C’est l’une des meilleures caméras frontales qu’Apple ait jamais livrées dans un produit.

Un affichage bien amélioré

L’écran du nouvel iPad continue d’être de 10,2 pouces en diagonale. C’est une grande taille et c’est juste assez d’écran pour travailler efficacement sans se sentir à l’étroit. Il n’est pas non plus beaucoup plus petit que les iPad Air et iPad Pro 10,9 pouces et 11 pouces respectivement. Apple n’a pas du tout changé la résolution d’affichage mais a introduit l’une de ses meilleures fonctionnalités d’affichage : True Tone.

Avec True Tone sur le nouvel iPad, l’écran ajuste sa température de couleur en fonction de l’éclairage ambiant. Lorsque vous êtes dans un espace plus chaud, l’affichage devient plus jaune. Lorsque vous êtes dans un espace blanc lumineux, l’écran devient plus bleu. La technologie d’Apple ici est miraculeuse et tous ceux qui ont utilisé True Tone savent que c’est quelque chose dont vous ne pouvez pas vous passer une fois que vous l’avez utilisé.

Apple a également ajouté la couleur sRGB au nouvel iPad, améliorant ainsi la reproduction des couleurs. Mais ce n’est pas une si grande amélioration année après année que vous remarquerez.

Beaucoup plus de stockage, même prix avantageux

L’un des meilleurs aspects du nouvel iPad est la configuration du stockage. Apple a doublé les configurations de stockage sur le nouvel iPad mais a gardé les mêmes prix. Le nouvel iPad commence avec 64 Go de stockage au même prix de 329 $. Ce modèle de base est un excellent rapport qualité-prix, mais la nouvelle option de 256 Go est une valeur incroyable. Apple n’offrait auparavant que 128 Go maximum sur l’iPad, mais 256 Go est un bon niveau informatique.

Pour 479 $, vous pouvez obtenir un iPad de 256 Go avec Wi-Fi. L’iPad mini commence à 499 $ avec 64 Go de stockage et l’iPad Air commence au même 64 Go pour 599 $. Ainsi, vous pouvez obtenir 256 Go de stockage pour moins que le prix de l’iPad mini ou de l’iPad Air de base.

Il existe des options cellulaires disponibles, mais je resterais à l’écart de celles-ci pour le moment. Les iPads cellulaires n’ont que le LTE, tandis que l’iPad mini et l’iPad Pro ont tous deux la 5G. si vous avez un téléphone avec LTE, utilisez simplement le point d’accès. Si vous avez un téléphone avec 5G, vous êtes dans une position encore meilleure. Apple apportera éventuellement la 5G à l’iPad de base. On ne sait pas si la technologie sera suffisamment abordable pour intégrer l’iPad de 10e génération l’année prochaine, mais elle finira par arriver. Apple a mis beaucoup d’œufs dans le panier 5G.

iPadOS 15 ressent la même chose

L’utilisation de ce nouvel iPad est pratiquement identique à l’utilisation d’un iPad Air ou d’un iPad Pro. Il exécute le même iPadOS 15 avec des améliorations du multitâche, des notes rapides et des widgets sur l’écran d’accueil. Vous pouvez faire à peu près tout ce que vous pouvez faire sur l’iPad Pro avec ce nouvel iPad.

Le multitâche est agréable sur le nouvel iPad. Le déplacement des applications en vue fractionnée est fluide. Le glissement est rapide et les applications sont assez bonnes pour rester dans l’état où je les ai laissées. Le sélecteur d’applications n’est pas du tout bancal et je n’ai remarqué aucune perte d’images. Pour faire court, le nouvel iPad fonctionne parfaitement pour le multitâche.

Quoi de neuf

Il y a une poignée d’autres changements dans ce nouvel iPad. Tout d’abord, Apple a en fait supprimé une chose : GSM et Edge. Les modèles cellulaires ne pourront pas se connecter aux réseaux qui utilisent ces protocoles. Ce n’est pas un gros problème pour la plupart des gens puisque ni l’un ni l’autre n’est vraiment utilisé, mais si vous vivez dans un pays ou une région qui les utilise, il est important de le savoir.

Apple a ajouté une nouvelle fonctionnalité à la caméra vidéo sur le nouvel iPad. Les utilisateurs peuvent désormais filmer à 25 ips s’ils le souhaitent en plus de 30 ips.

Le modèle Wi-Fi du nouvel iPad pèse en réalité légèrement moins que l’iPad de 8e génération de l’année dernière. C’est une différence très marginale et vous ne la remarquerez probablement pas. Mais c’est un joli petit élément de l’histoire du nouvel iPad. Ironiquement, les modèles cellulaires du nouvel iPad sont plus lourds cette année qu’ils ne l’étaient l’année dernière.

C’est quoi la même chose

Il y a beaucoup de choses qui sont toujours les mêmes dans le nouvel iPad. La chose la plus évidente qui est toujours la même est le capteur Touch ID intégré au bouton d’accueil à l’avant. C’est aussi rapide et sûr que jamais et j’adore ça. L’utilisation du nouvel iPad a confirmé mes soupçons selon lesquels le capteur Touch ID du bouton d’accueil est plus précis et fiable que celui monté sur le côté sur iPad Air et iPad mini.

Apple a conservé le connecteur Lightning sur le nouvel iPad. Ils disent que c’est pour maintenir la compatibilité avec les accessoires que les organisations utilisent avec les iPad existants, mais je pense que c’est plus que cela. J’ai remarqué que transporter le nouvel iPad et un iPhone et avoir un seul chargeur Lightning est infiniment mieux que d’avoir à trimballer un chargeur Lightning et un chargeur USB-C partout où je vais. Un utilisateur moyen d’iPad n’a pas besoin d’USB-C et il sera très probablement heureux de pouvoir utiliser le même chargeur que son iPhone. Lightning signifie également que vous pouvez toujours utiliser le crayon Apple original. Le crayon de deuxième génération d’Apple est meilleur, mais pas tellement mieux que ce soit un échec. Le seul véritable avantage de l’Apple Pencil de deuxième génération est qu’il colle sur le côté.

Les haut-parleurs du nouvel iPad sont toujours stéréo et montés en bas. Ce sont les pires haut-parleurs que vous pouvez obtenir dans un iPad en ce moment, mais ils sont toujours très bons. Ils ne sont pas aussi bruyants ou aussi pleins que l’iPad Air ou l’iPad Pro, mais vous en serez satisfait.

La caméra arrière fait encore 8 mégapixels et est assez médiocre. C’est bien pour filmer une vidéo rapide ou prendre une photo à la volée, mais vous ne voulez pas l’utiliser comme appareil photo principal. Je ne sais pas pourquoi quelqu’un voudrait utiliser un iPad comme appareil photo principal, mais si vous envisagez de le faire, procurez-vous un iPad Pro.

Le nouvel iPad utilise toujours la conception originale du connecteur intelligent, ce qui signifie que vous pouvez toujours utiliser le clavier intelligent. Il a toujours l’air souple et maladroit lorsqu’il est fermé, mais il continue d’être un excellent clavier en déplacement. J’aime particulièrement l’utiliser dans les cafés. Et contrairement au Smart Keyboard Folio et aux Magic Keyboards pour iPad Air et iPad Pro, vous pouvez régler le Smart Keyboard pour qu’il fonctionne comme un support Smart Cover standard pour regarder des films. Vous pouvez bien ranger le clavier derrière l’iPad. Je pensais que le trackpad du Magic Keyboard me manquerait, mais ce n’est pas le cas. Nous avons passé une décennie sans trackpad sur iPad et je suis toujours parfaitement à l’aise d’en utiliser un sans.

Enfin, oui, il y a une prise casque. Je ne l’utiliserai jamais, mais il est là et c’est bien que les personnes qui veulent un iPad avec une prise casque puissent toujours en acheter un.

Verdict

C’est l’iPad à obtenir. À moins que vous ne vouliez absolument USB-C ou que vous utilisiez les nouveaux crayons et claviers Apple d’Apple, il n’y a aucune raison de dépenser l’énorme prime pour passer à un iPad haut de gamme. Apple a transformé l’iPad de base à 329 $ en quelque chose qui fonctionne pour tout le monde. Les changements qu’ils ont apportés sont aux bons endroits cette année. C’est beaucoup plus rapide, c’est mieux pour travailler à distance, il a un meilleur affichage pour le divertissement, et pourtant il est toujours aussi fin et léger. Il est difficile de battre la valeur qu’Apple a ici. C’est la meilleure tablette pour la plupart des gens.

PS : Si vous êtes étudiant, vous pouvez obtenir le nouvel iPad pour seulement 309 $ et si vous achetez le nouvel iPad en gros pour les écoles et les universités, vous pouvez les obtenir pour seulement 299 $.

