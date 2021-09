Critique : Le support pliant OtterBox pour MagSafe offre une flexibilité pour la maison et les voyages pour iPhone 12 et 13

Nous avons vu beaucoup de supports MagSafe arriver au cours de l’année dernière et OtterBox a jeté son chapeau dans le ring avec le support pliant pour MagSafe. Bien qu’il n’y ait que peu de place pour innover avec un support pour iPhone, OtterBox offre une grande flexibilité, ce qui signifie que vous pouvez ajuster l’angle exact que vous souhaitez dans un emballage portable pour iPhone 12 et au-delà.

Support pliant OtterBox pour les spécifications MagSafe

Compact et entièrement pliable (0 à 90 degrés) La charnière réglable permet n’importe quel angle Construction en aluminium solide Fonctionne avec les iPhones compatibles MagSafe en mode portrait ou paysage Chargeur MagSafe ne pas inclus

Gestion/stockage des câbles intégrés et cachés Prix : 39,95 $

Conception et qualité de fabrication

Après avoir passé du temps avec ce support pliable pour MagSafe, je pense qu’OtterBox a fait un excellent travail avec un design vraiment solide et fonctionnel.

En plus du cadre en aluminium, il y a un acheminement pratique des câbles à l’arrière qui se dirige vers la base et à l’arrière pour une bonne gestion des câbles.

La flexibilité totale pour obtenir le bon angle et pouvoir le plier à plat pour le jeter dans un sac est parfaite. Et le poids plus l’empreinte de base solide signifie que vous avez un support vraiment stable même lorsque vous appuyez ou glissez fort sur l’écran de votre iPhone 12 (et bientôt iPhone 13).

Un autre avantage du réglage complet de l’angle est que vous pouvez vous assurer que Face ID fonctionne dans n’importe quel espace, que vous l’utilisiez sur un bureau, un plan de travail de cuisine, une table de chevet ou même un avion.

Voici à quoi ressemble le dessous avec et sans le tampon en caoutchouc retiré. La gestion des câbles intégrée fonctionne très bien lors de l’utilisation du chargeur et est également très utile lorsque vous souhaitez l’emballer et l’emporter en déplacement.

Si vous possédez déjà un chargeur Apple ou OtterBox MagSafe, vous pouvez utiliser ce support. Mais gardez à l’esprit que vous devrez en acheter un sinon, pour les 39,95 $, ce n’est que le support, sans chargeur inclus. Il devrait également fonctionner avec la plupart des chargeurs tiers compatibles MagSafe.

Utilisé

Il n’y a pas grand chose à dire là-dessus et c’est tant mieux 😄. J’ai trouvé que cela fonctionnait comme vous l’espériez, un support de charge MagSafe solide, stable et fonctionnel. Parfait pour une utilisation dédiée au bureau ou au chevet, mais peut être rapidement rangé et emporté en déplacement grâce au rangement de câble intégré.

De nombreux supports MagSafe sur le marché ont un réglage d’angle nul ou faible, donc si c’est une caractéristique clé pour vous, c’est un excellent choix.

Ma principale critique du support pliant OtterBox pour Magsafe est que la conception où se trouve la rondelle laisse un espace entre elle-même et le reste du support. Ce n’est pas grave car il n’y a pas d’inconvénient fonctionnel, juste esthétique, mais cela ressemble un peu à un oubli.

Mon seul autre commentaire constructif serait que j’aimerais voir cela disponible en noir au lieu de simplement en argent.

Support pliable OtterBox pour emballage MagSafe

Puisqu’il comprend une charnière, le support pliant OtterBox pour MagSafe ne peut pas être aussi esthétiquement minimal ou élégant que les supports fixes. Mais si vous appréciez le réglage de l’angle de 0 à 90 degrés et la portabilité, c’est un achat facile à mon avis.

Ajoutez la gestion des câbles intégrée et la construction tout en aluminium, et je pense que c’est un merveilleux support de charge MagSafe pour 39,95 $.

Le support pliant pour MagSafe est disponible en argent avec OtterBox vendant des blocs de charge compatibles MagSafe blancs et noirs. En plus d’acheter directement auprès d’OtterBox, Apple porte également le stand.

