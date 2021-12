Critique : le tracker de santé Halo View d’Amazon est une bonne deuxième version, avec quelques bizarreries gênantes

L’original Amazon Halo Band, à gauche, et le nouveau Halo View, à droite. (Photo . / Todd Bishop)

Le Halo Band original d’Amazon, sorti l’année dernière, se distinguait à la fois par ce qui lui manquait (un écran) et par ce qu’il contenait : un microphone qui donnait aux utilisateurs la possibilité de surveiller et d’analyser le ton de leur voix.

Le nouveau groupe de santé Halo View de la société supprime le micro et ajoute un écran, offrant une expérience globale plus proche d’un groupe de santé traditionnel. Cet appareil sera familier à la foule Fitbit.

Halo View est expédié aujourd’hui. Dans l’ensemble, c’est un bon groupe de santé, d’après mon expérience initiale de la semaine dernière. L’écran permet de surveiller et d’évaluer les entraînements, de régler des alarmes et des minuteries, d’accéder à des données de base telles que votre score de sommeil nocturne sans décrocher votre smartphone et, bien sûr, de voir l’heure sur votre poignet.

La durée de vie de la batterie sur Halo View est très bonne, surtout par rapport au simple jour ou deux que vous obtiendrez avec le micro allumé dans la bande Halo. Amazon dit que la durée de vie de la batterie par défaut de Halo View est de sept jours, mais d’après mon expérience, je pense que cela pourrait être encore plus long.

Halo View est livré avec un abonnement Halo gratuit de 12 mois, qui coûte normalement 3,99 $/mois. L’adhésion offre un accès à un contenu premium comprenant des entraînements, de la méditation, des recettes et des outils de planification de repas, ainsi que des informations sur la santé basées sur les données de l’appareil. Il s’agit d’une mise à niveau par rapport à l’abonnement gratuit de six mois offert avec Halo Band.

En outre, Amazon continue d’améliorer le service de santé Halo et l’application pour smartphone avec de nouveaux contenus et programmes, offrant des moyens uniques de comprendre et d’améliorer votre santé globale.

Halo View est livré avec un bracelet Sport difficile à enfiler. (Photo . / Todd Bishop)

Mais voici mon plus gros conseil si vous envisagez d’en obtenir un : attendez que les bandes d’accessoires en tissu soient disponibles (elles n’étaient pas proposées sur la page du produit Halo View au moment de la publication) et payez les 29,99 $ supplémentaires pour obtenir un tissu bande, en plus du prix de détail standard de 79,99 $ du Halo View.

Cela peut sembler trivial, mais en tant que personne qui a déjà acheté un Halo Band original, avec son bracelet en tissu élégant et confortable, le bracelet Sport en caoutchouc fourni avec le modèle de base Halo View a été mon plus gros problème, littéralement, en testant le nouvel appareil prêté par Amazon pour examen au cours de la semaine dernière.

Après l’avoir mis maladroitement en place, vous devez glisser l’excès de caoutchouc dans une boucle ovale et sous l’autre côté de la bande, en frottant contre votre poignet et en tirant votre peau dans le processus.

Pour être juste, ce processus est devenu légèrement moins douloureux au fur et à mesure que le bracelet est devenu moins rigide au cours de la semaine dernière, et peut-être qu’il s’améliorera davantage au fur et à mesure qu’il sera plus rodé. J’ai également appris à ajuster la position de mon poignet et à pousser le bandez la boucle plus soigneusement pour minimiser l’effet.

Mais l’expérience initiale a été si douloureuse que je redoute toujours l’idée de mettre cette chose. La bande de tissu sur la bande Halo est si bien faite et facile à mettre, en comparaison, que cela ressemble à une dégradation majeure.

Malheureusement, le groupe du Halo Band original ne peut pas être échangé sur le Halo View. Les chargeurs des deux appareils ne sont pas compatibles non plus, mais vous en obtenez un gratuitement avec l’appareil, ce n’est donc pas un problème.

Néanmoins, il est regrettable qu’Amazon, obsédé par le client et axé sur l’environnement, n’ait pas été en mesure de récompenser les premiers utilisateurs de ses appareils Halo en rendant les accessoires de Halo Band compatibles avec le nouveau Halo View.

Un autre problème est la taille de la police sur la vue Halo. C’est si petit que c’est difficile à lire. Oui, je vieillis (et grincheux, apparemment) mais ce n’est pas seulement une fonction d’hypermétropie. Je l’ai comparé à un Fitbit Charge, par exemple, et la police Halo View est environ 25 % plus petite, selon mon estimation. Cela semble être quelque chose qu’Amazon pourrait corriger dans une mise à jour logicielle.

Enfin, il me manque la possibilité d’activer le microphone Halo Band pour analyser des conversations spécifiques, et la routine de vérification à la fin de la journée pour voir ce que Halo pensait de mon ton de voix à des moments spécifiques.

Je suis probablement une valeur aberrante à cet égard, étant donné les problèmes de confidentialité causés par le microphone Halo Band d’origine. Cette fonctionnalité « Tone » est toujours disponible pour les utilisateurs de Halo View dans l’application pour smartphone Halo, leur permettant de l’activer manuellement pour analyser le ton de leur voix pendant les conversations, à l’aide du microphone du smartphone.

Le nouveau groupe de santé Halo View d’Amazon est disponible en trois couleurs à son prix de base de 79,99 $. (Photo Amazon)

OK, assez de plaintes. Malgré ces lacunes, je prévois de conserver le Halo View que j’ai acheté pendant la période de précommande (séparé de l’unité d’examen, qui revient à Amazon), et de payer un bracelet en tissu.

La raison : je suis devenu un fan du service Halo au cours de mon utilisation au cours de la dernière année. J’aime particulièrement le score d’activité, qui prend en compte l’activité globale, pas seulement les étapes, et soustrait des points pour le temps sédentaire.

J’aime aussi la façon dont le service Halo utilise mes données pour recommander des programmes spécifiques, comme la méditation pour un meilleur sommeil lorsqu’il constate que je ne dors pas aussi bien que je le devrais, par exemple. Ce type de fonctionnalité n’est pas propre à Halo, bien sûr, mais en général, j’en suis venu à apprécier l’approche holistique et unique qu’Amazon adopte en matière de santé.

Alors pourquoi ne pas rester avec le Halo Band ? Franchement, j’en ai marre de regarder le bracelet à mon poignet pour vérifier l’heure, pour me rappeler que ce n’est pas une montre.

Halo View est disponible via Amazon pour 79,99 $. Il est disponible en trois bandes sport : noir, olive et lavande. Quinze autres couleurs de bracelets de sport coûteront 14,99 $ de plus chacune, et les options en tissu, cuir et métal coûteront 29,99 $ de plus chacune.