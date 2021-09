Critique: Les chiens de réservation de Hulu et FX sont révolutionnaires et très drôles

Il est vraiment rare qu’une comédie télévisée sache exactement de quoi il s’agit dès la première scène de son premier épisode. Habituellement, ces émissions prennent au moins une demi-saison pour établir les relations fondamentales, les meilleures histoires à raconter et les punchlines les plus fortes possibles.

Même certaines des meilleures comédies ont passé une grande partie de leurs premières saisons à peaufiner les choses. (Parcs et loisirs, par exemple, a passé ses deux premières saisons à éliminer les éléments qui ne fonctionnaient tout simplement pas et à se concentrer sur ceux qui fonctionnaient.) Des comédies sûres d’elles-mêmes dès la première scène existent (Cheers, Arrested Development, Atlanta, etc. .), Mais ils sont peu nombreux et très éloignés.

Je n’ai vu qu’une seule saison de la nouvelle comédie formidable de FX, Reservation Dogs, mais je suis heureux de l’ajouter à la liste. (La première saison est maintenant disponible sur Hulu.) De la première scène de sa première à la dernière scène de sa finale, la première saison de la série comprend huit épisodes de comédie pleine d’esprit et parfaitement équilibrée, avec juste assez de poids dramatique. Cela donne aux personnages adolescents, qui sont tous de petits criminels essayant d’économiser suffisamment d’argent pour quitter leur réserve de l’Oklahoma, beaucoup plus de poids que prévu.

On a beaucoup écrit sur la nature historique des Chiens de Réservation. Il s’agit de la première série télévisée américaine avec une salle de scénaristes et une équipe de réalisation entièrement composée d’Autochtones de toute l’Amérique du Nord et la deuxième avec un showrunner autochtone. (Le premier, Peacock’s Rutherford Falls, a également fait ses débuts cette année.) Ledit showrunner s’appelle Sterlin Harjo, et non seulement il a co-créé la série avec Taika Waititi (lui-même d’origine maorie), il a également écrit cinq des huit épisodes de la saison. et en a dirigé trois.

Harjo est un réalisateur de films, avec trois longs métrages et un documentaire à son actif. (Il a également réalisé plusieurs courts métrages et épisodes d’autres émissions de télévision.) Lui et Waititi se sont rencontrés alors qu’ils étaient des réalisateurs prometteurs, et Waititi a utilisé ses muscles croissants au sein de l’industrie du divertissement pour aider à faire le spectacle. (Waititi a une relation avec FX, ayant également produit et réalisé deux épisodes de What We Do in the Shadows, nominé aux Emmy, qui est dérivé de son film du même nom.)

Mais malgré le plus grand nom de Waititi, Reservation Dogs est vraiment le spectacle de Harjo, avec un style visuel unique et plein d’esprit qui lui est propre. Une séquence se déroulant lors d’une expédition de chasse est entièrement tournée à l’aide de caméras animalières dans une série de plans fixes, presque comme des panneaux de bandes dessinées. Les séquences de rêve se déroulent avec un sentiment étourdi de personnages piégés au milieu des stéréotypes des peuples autochtones encore si courants dans d’autres films et émissions de télévision. Les plans sont choisis pour souligner subtilement la pauvreté et la beauté naturelle de l’environnement des personnages, parfois avec des cadres qui isolent les personnages dans une petite section avec le décor les submergeant.

De peur que tout cela semble très enivrant, Reservation Dogs est aussi extrêmement drôle. Il s’ouvre avec ses quatre personnages centraux réalisant un casse audacieux… d’un camion transportant des caisses de chips. (Ils ne sont pas appréhendés parce que l’officier de police local est distrait par une vidéo YouTube sur les théories du complot pour l’assassinat de Kennedy.)

Les séquences de rêves susmentionnées présentent l’un des personnages rencontrant un Amérindien, en costume stéréotypé, chevauchant un cheval, mais il continue d’essayer de surgonfler son importance à la bataille de Little Bighorn et ne peut s’empêcher de tousser. Il y a tout un épisode sur un parent âgé d’un personnage essayant de vendre un sac d’herbe de 15 ans et ne trouvant aucun preneur dans un monde où la marijuana a été légalisée. Les personnages prononcent constamment le mot « merde » pour un effet très comique.

L’élément le plus risqué de Reservation Dogs aurait pu être le casting. Les quatre seuls personnages réguliers de la série qui apparaissent dans presque tous les épisodes sont quatre adolescents, et tous sont joués par des acteurs peu connus.

Paulina Alexis, qui interprète le Willie Jack à la fois sec et énergique, semble n’avoir eu qu’un seul crédit à son actif avant de travailler sur Reservation Dogs, tandis que Lane Factor, qui interprète Cheese, le petit frère du groupe, a eu son premier rôle d’acteur. dans la serie. Les deux autres stars principales – Devery Jacobs, qui incarne Elora, la fille qui veut le plus quitter la ville, et D’Pharaoh Woon-A-Tai en tant qu’Ours, le leader de facto du groupe – ont plus d’expérience. Mais Woon-A-Tai avait apparemment moins de 10 crédits à son actif lorsqu’il a commencé à travailler sur cette émission.

Les quatre acteurs, cependant, forment l’un des meilleurs ensembles de personnages adolescents de mémoire récente. Tous sont également capables de comédie et de drame. (Jacobs, en particulier, trouve de nouvelles nuances dans un personnage que vous avez vu plusieurs fois auparavant, la fille d’une petite ville qui aspire à quelque chose de mieux.) Les scènes où les quatre s’assoient et plaisantent ont une chimie facile qui ne se sent jamais forcé, ce qui est difficile à faire dans un spectacle aussi jeune, avec des acteurs si relativement nouveaux dans le jeu.

Les guest stars qui apparaissent sont également excellentes. En particulier, j’ai adoré le tour de Zahn McClarnon en tant qu’officier Big, qui ne semble que timidement intéressé à faire son travail. McClarnon est un acteur avec une riche expérience, mais il a tendance à jouer des personnages plutôt sombres. Vous vous souvenez peut-être de lui en tant que tueur à gages dans la saison deux de Fargo et en tant qu’hôte amérindien qui gagne en sensibilité à Westworld. Il est trop rarement autorisé à devenir comique, et Reservation Dogs lui permet d’être incroyablement stupide tôt et souvent. (C’est l’officier distrait par une vidéo du complot de JFK dans le premier épisode.)

Mais au-delà de McClarnon, le casting invité regorge de performances étonnantes. Les rappeurs autochtones Lil Mike et Funny Bone apparaissent comme un chœur grec à vélo, tandis que l’acteur vétéran Gary Farmer est maladroit et essoufflé en tant que trafiquant d’herbe potentiel Oncle Brownie. Il y a même un tour étonnamment dramatique pour le comédien de stand-up Bill Burr en tant qu’instructeur de conduite qui aide Elora à gérer certaines de ses émotions les plus compliquées.

L’équipe derrière Reservation Dogs a insisté à chaque étape du cycle publicitaire de l’émission sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’une autre histoire sur la vie tragique des personnes qui vivent dans une réserve. Et ils ont raison là-dessus. Cette série est avant tout une comédie. Mais il raconte aussi une histoire sournoisement émouvante sur des adolescents qui ne savent pas combien d’options ils ont et une communauté où les ressources sont de plus en plus sollicitées. C’est un spectacle hilarant, mais c’est aussi un beau spectacle, qui s’ajoute à l’une des meilleures premières saisons d’une comédie depuis un certain temps.

La première saison de Reservation Dogs est disponible sur Hulu. Une deuxième saison a été reprise et fera probablement ses débuts en 2022. Pour plus de recommandations du monde de la culture, consultez le Une bonne chose les archives.

