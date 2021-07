Critique : les Pixel Buds A-Series de Google sont d’un excellent rapport qualité-prix à 99 $, mais devriez-vous les utiliser avec un iPhone ?

L’utilisation des Google Pixel Buds A-Series avec l’iPhone a été une meilleure expérience que ce à quoi je m’attendais, mais ce n’est pas aussi bon que d’utiliser des AirPod. Cela devrait être prévu étant donné qu’ils sont fabriqués par le plus grand concurrent d’Apple. Mais les Pixel Buds A de Google sont d’excellents écouteurs sans fil avec un ajustement parfait et un son décent. Pour faire court, ils représentent une valeur irréprochable par rapport aux AirPod standard, même si vous devez faire quelques compromis.

Ajustement et forme des oreilles

Les Pixel Buds A de Google sont des écouteurs de style intra-auriculaire plutôt que des écouteurs universels comme les AirPod standard. En règle générale, l’ajustement universel des AirPods fonctionne le mieux pour moi. Les AirPods Pro ont toujours été capricieux pour moi malgré leur son incroyable. Aucun des embouts auriculaires ne s’adapte parfaitement, j’ai donc toujours pensé que si Apple ne pouvait pas faire les choses correctement, personne d’autre ne le pouvait. J’ai eu tort. Le design Pixel Bud de Google s’adapte beaucoup mieux à mes oreilles que les AirPods Pro ne l’ont jamais fait. Contrairement aux AirPods Pro, ils ne bougent pas trop dans mes oreilles et n’ont jamais l’impression qu’ils vont tomber. Les embouts auriculaires sont confortables, doux mais pas trop mous. Les Pixel Buds A sont également livrés avec plusieurs tailles d’embouts afin que vous puissiez choisir celui qui s’adapte le mieux à vos oreilles.

Mes Pixel Buds blancs de la série A

La seule mise en garde que j’ai avec la conception est l’absence de toute sorte de tige ou de courbure pour arracher facilement les écouteurs de mes oreilles. Les tiges des AirPods peuvent sembler maladroites, mais la conception circulaire plate des Pixel Buds A nécessite un peu plus de travail pour être retirée. Malgré cela, le design circulaire est vraiment attrayant et discret.

Conception d’écouteurs et de boîtiers

Un bel avantage de la conception circulaire plate est qu’il agit comme un bouton capacitif. Le bouton n’est pas trop sensible, mais juste assez sensible pour être fiable. Vous pouvez appuyer une fois pour faire une pause, appuyer deux fois pour passer à la chanson suivante ou appuyer trois fois pour passer à la précédente.

L’étui de charge pour Pixel Buds A est très similaire aux AirPod standard, mais il a un très beau revêtement doux au toucher plutôt qu’une finition brillante. Il est plus confortable à tenir dans vos mains et ressemble presque à un caillou. Les Pixel Buds standard et plus chers ont une charge sans fil, mais pas les Pixel Buds A. Ce n’est pas une grosse affaire puisque la durée de vie de la batterie a été vraiment bonne. Je n’ai pas eu à les charger beaucoup du tout. Et quand je dois les charger, il y a un port USB-C pratique en bas.

Compatibilité avec iOS

Parlons maintenant de leur fonctionnement réel lorsqu’ils sont connectés à un iPhone. Tout d’abord, ceux-ci n’offrent évidemment aucune sorte de couplage rapide lorsqu’ils sont utilisés avec un iPhone ou un iPad. Ils se connectent à vos appareils Apple comme tout autre accessoire Bluetooth hérité. Ouvrez Paramètres, accédez à Bluetooth et sélectionnez les Pixel Buds A. Ils se connecteront automatiquement lorsque vous les mettez dans vos oreilles comme des AirPod et se déconnecteront lorsqu’ils seront placés dans l’étui. Comme ils n’ont pas accès à la technologie de couplage plus avancée d’Apple, ils ne basculeront pas automatiquement entre les appareils. Vous devrez coupler manuellement les Pixel Buds A à vos autres appareils Apple.

Les Pixel Buds A s’affichent correctement dans les menus audio Bluetooth

Le widget de batterie a été un outil très utile pour garder une trace de vos accessoires jumelés. Heureusement, les Pixel Buds A apparaissent effectivement dans le widget de la batterie. Ainsi, comme les AirPod, vous pouvez vous assurer qu’ils sont chargés lorsque vous en avez besoin. Le seul problème est que vous ne voyez pas la durée de vie de la batterie de chaque Pixel Bud individuel.

Les Pixel Buds A apparaissent dans le widget Batterie

Les Pixel Buds A mettent également en pause le son lorsque vous en retirez un de votre oreille. C’est un gros avantage par rapport aux Beats Studio Buds qu’Apple vient de sortir et les Pixel Buds A sont 50 $ moins chers. Bien que les Pixel Buds A n’offrent pas de suppression active du bruit, ils ont un excellent son. Ainsi, leur prix de 99 $ en fait un excellent rapport qualité-prix. Une autre chose à noter est que ceux-ci ne fonctionneront pas avec la commande “Hey, Siri”, mais vous pouvez appuyer et maintenir un écouteur pour commencer à parler à Siri manuellement.

Aucune mise à jour logicielle

Il y a un inconvénient important à utiliser les Pixel Buds A avec un iPhone ou un iPad. C’est l’absence d’une application Pixel Buds pour iOS et iPadOS. Comme Apple, Google publie régulièrement des mises à jour logicielles pour les Pixel Buds afin d’améliorer les performances et la connectivité. Si vous avez un appareil Android, vous pouvez y connecter les Pixel Buds A pour effectuer des mises à jour logicielles. Mais vous n’avez pas de chance si vous ne le faites pas. Les écouteurs ont cependant une bonne connectivité. Il y a parfois des problèmes, mais sinon, je n’ai pas eu assez de problèmes pour dire que c’est un problème.

Application Pixel Buds sur Google Play

J’aimerais vraiment que Google publie une application Pixel Buds pour iOS. Microsoft en propose un pour ses écouteurs Surface si vous les utilisez avec un appareil iOS.

Si vous utilisez Android

Nos amis de 9to5Google ont déjà passé en revue les Pixel Buds A-Series et leur fonctionnement avec les appareils Android. Je vous recommande vivement de vous y rendre pour lire la critique de Ben Schoon. Ben a dit dans sa critique que :

Il n’y a tout simplement pas de rupture d’accord avec les Pixel Buds A-Series. Ils clouent l’expérience à peu près dans tous les domaines pour un prix raisonnable sans abandonner quoi que ce soit d’important des Pixel Buds ordinaires.

Pixel Buds verts de la série A

Conclusion

J’ai les Pixel Buds A blancs, mais Google les propose également dans une couleur vert sauge. J’aime vraiment le design tout blanc, ils sont élégants à la fois dans l’oreille et dans le boîtier. Vous pouvez commander les Pixel Buds A directement auprès de Google ou les récupérer dans votre magasin Best Buy local. Le stock de Pixel Buds a été incertain dans les magasins Best Buy, alors assurez-vous de vérifier avant de visiter votre magasin.

Je pense que les Pixel Buds A-Series valent totalement leur prix de 99 $. Je dirais qu’ils offrent un meilleur rapport qualité-prix que les AirPod de base qui n’ont pas été mis à jour depuis début 2019 et qui coûtent toujours 159 $ sans le boîtier de chargement sans fil. Je recommanderais également ces nouveaux Studio Buds de Beats ci-dessus. Bien que ceux-ci offrent une suppression du bruit, il leur manque des fonctionnalités telles que la synchronisation de l’appareil et la pause lorsque vous les retirez de vos oreilles. Pour faire court, oui, vous pouvez économiser de l’argent, les utiliser avec votre iPhone et vivre une expérience formidable.

