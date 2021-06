Critique : Linedock propose un compagnon MacBook Pro à tout faire

Après avoir été en préparation pendant un certain temps, Linedock est enfin disponible. Nous avons d’abord jeté un coup d’œil au nouvel accessoire au CES 2020, où j’ai été impressionné par le prototype qu’ils ont présenté. Aujourd’hui, un an et demi plus tard, la station d’accueil USB-C arrive avec de nombreuses fonctionnalités remarquables pour correspondre à son design unique. Aujourd’hui, nous regardons de plus près pour voir comment tout cela se passe. Rendez-vous ci-dessous pour un examen plus approfondi et des premières impressions avec le nouveau Linedock pour MacBook Pro 16 pouces.

Pratique avec Linedock

Pour mettre tout le monde au courant, Linedock a entrepris de fournir un hub USB-C qui diffère du modèle habituel sur le marché en offrant un design sous-Mac. Le hub mince a la même empreinte que le MacBook Pro 16 pouces auquel il est un compagnon, et l’assortit avec un design en métal Space Grey.

Linedock soutient ensuite son facteur de forme unique avec de nombreuses fonctionnalités qui vont bien au-delà des fonctions habituelles d’un concentrateur USB-C. Vous trouverez notamment des sorties HDMI et DisplayPort ainsi que deux ports USB-C supplémentaires, trois emplacements USB 3.1 Gen 2 et une paire de lecteurs de cartes SD. Mais ce n’est que la moitié de l’histoire que vous pouvez voir de l’extérieur.

Peaking into Linedock offre deux caractéristiques notables qui perpétuent son précédent de s’écarter de la norme dans le meilleur sens possible. Tout d’abord, il existe un SSD interne qui peut être configuré jusqu’à 2 To pour un stockage USB-C supplémentaire intégré directement dans le hub. Et pour tirer pleinement parti de l’encombrement plus important de l’accessoire, vous trouverez une batterie intégrée de 99,9 Wh (27 000 mAh) capable de fournir 100 W de puissance à votre MacBook Pro 16 pouces.

Tout cela s’empile pour offrir l’un des accessoires MacBook les plus riches en fonctionnalités sur le marché à n’importe quel prix. Pour correspondre à ses capacités, cependant, vous envisagez un prix de départ de 479 $, qui ne fait qu’augmenter, en fonction de la quantité de stockage que vous souhaitez inclure.

J’ai eu le plaisir d’essayer le Linedock pour MacBook Pro 16 pouces au cours des dernières semaines et c’est exactement ça, un plaisir. Pour un contexte complet, Linedock s’intègre presque trop parfaitement dans mon flux de travail, ce qui a rendu le test encore plus intéressant. Dans toutes les configurations que j’ai partagées dans le passé, la seule cohérence est que j’utilise toujours mon MacBook comme écran principal, avec un ou plusieurs moniteurs le flanquant pour un espace supplémentaire.

Linedock s’intègre mieux dans cette configuration que toute autre station d’accueil ou station d’accueil que j’ai utilisée dans le passé et offre le poste de travail le plus rationalisé que j’ai eu depuis des années. C’est en grande partie dû au fait que toutes les sorties d’affichage et l’entrée de charge sont centrées à l’arrière, mais sa conception sous Mac signifie également que j’ai pu éliminer le support ergonomique qui est un incontournable de mon bureau depuis un certain temps.

Mais assez parlé des raisons pour lesquelles il est idéal pour moi et plus encore de ses avantages généraux. Pour les staters, Linedock offre ses capacités de hub USB-C avec de nombreuses E/S. Ce n’est pas la sélection la plus diversifiée sur le marché, mais l’équipe derrière l’accessoire a trouvé un bon équilibre entre avoir les ports que vous utiliserez réellement et renoncer à ceux qui sont juste inclus pour afficher la fiche technique.

Il s’agit également d’une mise à niveau de votre configuration mobile tout aussi convaincante que pour le bureau à domicile. Même si travailler depuis le café n’a pas été sur la table ces derniers temps, c’est aussi un autre cas d’utilisation dans lequel Linedock excellera. La batterie intégrée vous permet de rester détaché du mur pour des sessions de travail plus longues, et la fonction de charge rapide de 100 W garantit également qu’elle peut rapidement recharger votre iPhone et d’autres gadgets aux côtés du MacBook Pro 16 pouces.

Ensuite, il y a la qualité de construction réelle, qui est à égalité avec l’ensemble des fonctionnalités. Avec ceux-ci étant en production depuis si longtemps, vous pouvez dire que le retard valait bien l’attente, car toutes les dimensions sont mises à zéro pour être aussi proches que possible de celles d’un MacBook Pro 16 pouces. Il y a aussi le fait qu’il y a un accès facile à l’intérieur, si vous voulez vérifier le savoir-faire interne.

Inconvénients

Maintenant, pour tout ce que Linedock fait bien, il y a certains aspects qui ne sont pas aussi idéaux. Avec l’accessoire capable de fournir 100 W de puissance à votre MacBook Pro 16 pouces et d’emballer sa propre batterie, le hub chauffe sur des charges plus lourdes. Alors que les thermiques sont depuis longtemps un sujet de conversation brûlant dans l’espace Mac, la pertinence ici est un domaine où ceux qui comptent sur de lourdes charges de travail.

Personnellement, je n’ai jamais connu d’étranglement thermique tout au long de mes tests, bien que ma charge de travail ne soit pas exactement la plus exigeante. Si vous comptez sur un MacBook Pro pour un montage vidéo intense ou quelque chose du genre qui maximise les performances de votre machine, Linedock pourrait finir par pousser l’enveloppe thermique un peu trop loin.

Pour ce qui est de tirer le meilleur parti de votre machine, l’un des autres inconvénients de Linedock est qu’il n’est capable de diffuser que du 4K à 30 Hz plutôt que le 40K60 préféré. C’est certainement loin d’être une rupture dans mon utilisation, mais ceux qui ont besoin de la fréquence d’images pour leurs flux de travail devraient en prendre note.

Et aussi complète que soit Linedock, toutes ces spécifications ont le compromis de s’empiler dans un package assez lourd. C’est assez mince dans le département d’épaisseur, mais avec le même profil qu’un MacBook Pro, l’ensemble n’est pas exactement léger. C’est très bien pour une utilisation au bureau, mais cela rend l’utilisation d’un ordinateur portable moins convaincante.

Pourtant, seuls de petits défauts sur une fiche technique par ailleurs saine qui, au cours des dernières semaines de tests, a réellement tenu ses promesses.

Prise de 9to5Toys

En fin de compte, Linedock propose un compagnon MacBook Pro 16 pouces presque parfait. Que la conception sous-Mac ou sa liste impressionnante de fonctionnalités attirent votre attention, c’est une recommandation facile pour ceux dont les portefeuilles peuvent avaler les étiquettes de prix haut de gamme.

Certains verront un 479 $ prix d’entrée de gamme en tant que non débutant, mais pour tous ceux qui souhaitent associer leur machine haut de gamme à un accessoire spécialement conçu pour correspondre, il n’est pas nécessaire de chercher plus loin. Je ne sais pas si Apple pourrait lui-même construire un hub USB-C aussi convaincant que Linedock. Et s’ils le faisaient, je parie qu’il aurait la même attention aux détails que vous trouverez ici.

La seule autre chose qui empêche Linedock d’atteindre le statut d’incontournable est que nous ne savons toujours pas quel facteur de forme le MacBook Pro M1 va finir par prendre. Même si les dimensions ne sont même pas identiques au millimètre près, il y a un certain réconfort à savoir qu’il est déjà entièrement compatible avec les machines M1. Ainsi, quelle que soit la machine vers laquelle vous mettez à niveau, Linedock sera toujours compatible tant qu’il y aura une connectivité USB-C/Thunderbolt.

En fin de compte, la proposition de valeur présentée ici prend tout son sens dans mon livre et tient pleinement ses promesses. Au lieu d’acheter un tas d’accessoires individuels qui constituent une pièce du puzzle d’installation parfait du MacBook, Linedock rationalise le tout dans un seul paquet.

Bien qu’il existe une abondance de quais plus abordables sur le marché, je ne pense pas que vous en trouverez un aussi performant que Linedock. Il peut tout faire, et tout aussi très bien. Vous trouverez rarement un touche-à-tout dans le monde de la technologie qui finit par être le maître de tous, c’est pourquoi Linedock a gagné une place durable sur mon bureau pour compléter mon MacBook Pro 16 pouces.

