Critique : Mahan Esfahani prouve qu’il y a plus au clavecin que Bach et le baroque

Le public était petit. Le léger instrument à clavier peint en vert sur la scène n’était pas imposant. Au-delà des premières rangées du Walt Disney Concert Hall mercredi, le son délicat qu’il produisait était faible. Mais c’était exquis au-delà de toute mesure.

Le clavecin peut être un instrument ingrat. Le joueur a peu de contrôle dans la formation de son son. Les cordes sont pincées, ce qui signifie oublier la dynamique, l’un des attributs les plus expressifs de la musique. Non amplifié, il est trop doux pour autre chose que les salles les plus intimes, et lorsqu’il est utilisé avec un ensemble (comme on le rencontre le plus souvent en concert), il est rarement entendu du tout. Les compositeurs avaient pratiquement abandonné le clavecin à la fin du XVIIIe siècle, bien qu’il ait connu une sorte de renaissance au XXe. Seule une poignée de clavecinistes sont devenus bien connus, sans parler de stars.

Et pourtant, il y a quelque chose dans le clavecin qui le rend difficile à ignorer. Contrairement au son d’un piano à queue de la taille d’un monstre, les cordes de clavecin, qui sont pincées, ne sonnent pas à la terre. La musique jouée au clavecin prend son envol. Une fugue au piano nécessite une écoute laborieuse, l’attente d’appréhender chaque mélodique en couches. On s’inquiète de ne pas bien comprendre le contrepoint.

En entendant un clavecin, vous pouvez rarement comprendre le contrepoint sauf si vous êtes le musicien ou si vous attachez une paire d’écouteurs électrostatiques haut de gamme et augmentez le volume d’un enregistrement, ce qui donnera également toutes sortes d’effets de percussion immersifs que le mécanisme fait.

Mais lorsque vous écoutez dans le public, vous avez tendance à entendre la somme des parties, pas les parties individuelles, et cela peut être libérateur. En effet, une grande partie du clavecin — comme Mahan Esfahani, le claveciniste le plus connu d’aujourd’hui, l’a merveilleusement démontré dans son récital Disney — est curieusement libératrice. La légèreté du toucher stimule les envolées. Dans sa note de programme, Esfahani compare l’effet du clavecin à celui des croquis et des eaux-fortes des grands peintres.

La tentation de décorer peut donc être aussi irrésistible pour un claveciniste au clavier que pour un artiste un crayon à la main. Esfahani se trouve être un décorateur d’une fantaisie extraordinaire, tout comme sa chemise décorée de ce qui ressemblait à un atelier encombré plein de mètres et ainsi de suite. La première moitié de son programme contenait de la musique du compositeur britannique du XVIe siècle William Byrd et de Bach, c’est du moins ce que le programme nous a dit. Pour un auditeur assis relativement près de la scène, l’impression était celle d’écouter un claveciniste dans une autre pièce, improvisant dans un langage musical moderne.

Disney Hall est célèbre pour son acoustique vive, mais à une proximité relativement proche, les détails peuvent être encore difficiles à distinguer dans la texture claquante. Cela laissait deux choix : s’occuper des petits sons avec autant de concentration que l’on peut en rassembler ou simplement rêvasser, en laissant passer la performance. Il s’avère que vous pouvez faire les deux.

L’astuce consiste à écouter attentivement, disons, une pavane de Byrd magnifiquement sinueuse sans la frustration gênante de s’occuper de ce que vos oreilles manquent, car vous allez manquer beaucoup. Esfahani est un virtuose impressionnant avec un goût prononcé pour la grande vitesse.

D’un autre côté, si vous suivez le flux lointain, le clavecin encore audible ne vous laissera pas seul à attirer votre attention. Une fois que vous réalisez qu’il n’y a pas de juste milieu, vous êtes rivé. Je l’étais, de toute façon, et cela a fait de « John Come Kiss Me Now » de Byrd, une série de variations que j’aurais juré qu’Esfahani inventait sur-le-champ bien qu’il les connaisse bien, d’autant plus séduisantes.

Dans la formidable «Partita No. 6» de Bach, Esfahani l’a vraiment inventée, répétant minutieusement chacune de ses deux sections de sa sarabande intense avec des décorations aux sonorités harmoniquement modernes. Dans le dernier mouvement, une gigue, les mètres instables de Bach peuvent traverser comme un Stravinsky-an carrément.

Il y avait des sièges vides, et après l’entracte, je me suis légèrement rapproché de la quatrième rangée. La différence était considérable, mais la musique aussi, « Ouverture d’Orphée » de Louis Andriessen. Écrit pour clavecin solo en 1982, il a rendu un bel hommage au grand iconoclaste néerlandais décédé cette année et qui avait un amour particulier pour Disney Hall (maison de son orchestre préféré et le plus sympathique, le Los Angeles Philharmonic, qui a présenté le récital ).

L’ouverture imaginaire d’Andriessen à un opéra imaginaire est, en soi, un bel hommage au clavecin. Dans cette perspective acoustique plus rapprochée, les notes isolées ressortaient avec un éclat percussif, sonnant comme des gongs de différents registres. L’Indonésie et ses orchestres de gamelan ne semblaient pas si loin.

Esfahani est revenu au baroque avec sept sonates de Scarlatti. Dans ceux-ci, il n’y avait aucune suggestion d’improvisation, juste une myriade d’effets de clavecin qui révélaient une variété inattendue de sonorités de son instrument à deux registres de trois ans construit à Los Angeles par Curtis Berak. Le Berak ne pouvait jouer que si fort, mais dans des passages de percussion exaltants, Esfahani tapa du pied comme si cela pouvait avoir de l’importance, et ce fut le cas. L’œil peut rendre l’oreille étonnamment suggestible.

Une fois de plus, il y avait des suggestions de modernité quand Esfahani a souligné les grooves rythmiques qui, dans certains passages, présageaient le modèle minimaliste de Steve Reich (dont Esfahani a enregistré la musique).

Esfahani a terminé son récital avec un rappel en dentelle Purcell, « Ground in C Minor ». Mais il a terminé sa note de programme en promettant que la prochaine fois qu’il reviendra à LA, ce sera pour une soirée de musique nouvelle et moderne. Ce n’est peut-être pas si différent. Ancien ou nouveau, Esfahani peut rendre quelqu’un reconnaissant de se conformer à un instrument ingrat. Il pourrait même y avoir une leçon de vie dans cet acte.