Critique maligne: le nouveau film d’horreur de James Wan est bonkers et brillant

Lorsque James Wan’s Saw est sorti en 2004, il a déclenché une toute nouvelle ère pour le cinéma d’horreur, alors que le hardcore, le viscéral et le gore-heavy sont devenus les grandes nouvelles saveurs. Aussi populaire que le style soit devenu dans l’industrie, cependant, ce n’était pas quelque chose que Wan a finalement laissé le définir en tant que réalisateur. En regardant les 10 dernières années, son travail a été visiblement très différent de celui de Saw, car il a été attiré par le sous-genre des hantises pour la plupart sans effusion de sang lorsqu’il cherche à faire peur (c’est-à-dire les films Conjuring et Insidious), et acquiert par ailleurs de l’expérience dans la réalisation de superproductions massives ( c’est-à-dire Furious 7 et Aquaman).