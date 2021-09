Critique maligne: un hommage d’horreur gore, stupide et divertissant

Peu de réalisateurs parviennent à créer ne serait-ce qu’une seule franchise de films à succès, mais James Wan en a jusqu’à présent géré trois. Wan a lancé la série Saw au début des années 2000 avec Leigh Whannel, et une décennie plus tard, le couple a créé les films effrayants Insidious. Le blockbuster 2013 de Wan, The Conjuring, lui a donné le plus grand succès de sa carrière à ce stade et a depuis engendré tout un univers interconnecté. Depuis lors, Wan a continué à faire des blockbusters tels que Fast 7 et Aquaman, mais pour de nombreux fans, l’horreur reste le genre auquel il est le plus étroitement associé.

Malignant est son premier film d’horreur en tant que réalisateur depuis The Conjuring 2. Wan n’a jamais hésité à afficher ses influences de genre – des sensations de tueur en série à la Seven Saw au mash-up de The Conjuring de The Shining et The Exorcist – -et Malignant est également manifeste dans les hommages aux films et sous-genres passés. La différence ici est que Wan ne s’arrête pas à une ou deux influences sur le même thème. Malignant est une collision sauvage et imprévisible d’idées, de tons, de styles et de rythmes d’histoires multiples. C’est un cocktail d’horreur qui ne fonctionne pas toujours mais qui ravira à coup sûr le public connaisseur du genre. c’est un film d’horreur fait par des fans pour des fans.

Annabelle Wallis joue Madison, une femme mariée à un homme violent nommé Derek; une nuit, il est assassiné dans ce qui semble être une invasion de domicile. Ce n’est que le début des problèmes de Madison – elle commence à avoir des visions étranges, la mettant sur les lieux de meurtres brutaux ailleurs dans la ville, perpétrés par une monstrueuse silhouette encapuchonnée qui peut apparemment contrôler l’électricité. Madison a été adoptée lorsqu’elle était enfant et n’a aucun souvenir de ses premières années, mais toutes les victimes semblent avoir un lien avec son passé, ce qui l’a amenée, elle et sa sœur Sydney, à commencer à enquêter sur la sombre vérité sur son enfance.

Tout au long de Malignant, Wan se plaît à défier nos attentes quant au type de film d’horreur que nous regardons. Il s’ouvre sur une séquence de flash-back des années 90 se déroulant dans un établissement médical rempli de dialogues ridicules et de gore à l’hôpital et qui aurait pu être réalisé par Stuart Gordon de Re-Animator. À partir de là, nous obtenons un thriller tendu sur une invasion de domicile avant que l’élément surnaturel ne soit introduit et nous regardons soudainement un film slasher sur le thème de la télépathie qui rappelle The Eyes of Laura Mars de 1978 écrit par John Carpenter ou le thriller sous-estimé Fear de 1990.

Mais ce n’est pas tout. Il y a un travail de caméra vertigineux à la Brain De Palma, un éclairage criard influencé par les maîtres de l’horreur italiens Dario Argento et Mario Bava, puis – au cours des 30 dernières minutes absolument démentes – un changement soudain qui place le film entre plusieurs autres années 80 très appréciées. films d’horreur que nous ne citerons pas pour éviter les spoilers.

Repérer les hommages est très amusant, mais le film ne fonctionnerait pas s’il n’y avait que ça. Heureusement, Wan est très habile à mélanger ses influences avec son propre style de réalisateur et de conteur. Peu importe à quel point Malignant devient ridicule – et cela devient très ridicule – il aborde l’histoire avec un visage impassible, et son casting s’engage pleinement dans le non-sens de plus en plus étrange que le script (écrit par Wan, Ingrid Bisu et Akela Cooper) lance à eux.

Wallis est très impressionnant dans un rôle qui va de la peur à la terreur de tout le monde, et il y a un solide soutien de Maddie Hasson en tant que Sydney ainsi que George Young et Michole Briana White en tant que deux flics de plus en plus mystifiés essayant de résoudre les meurtres. Les personnages font souvent des choses qui n’auraient guère de sens dans le monde réel – le moment où le personnage de Young saute d’une fenêtre très haute tout en poursuivant le méchant est particulièrement stupide – mais le rythme et la verve du film nous empêchent de nous interroger aussi. beaucoup.

S’il manque une chose à Malignant, ce sont les vraies frayeurs. Insidious et The Conjuring ont montré que Wan sait comment faire fuir un public, mais ici, l’objectif est plus de leur faire passer un bon moment que de les effrayer. C’est certainement sanglant – les 30 dernières minutes, en particulier, sont un festival d’éclaboussures qui plait à la foule – mais il n’y a jamais vraiment de sentiment de peur ou de tension. Peu importe qui vit ou meurt non plus, car nous sommes assurés d’une mort cool et sanglante pour les personnages qui ne s’en sortent pas vivants.

Malignant n’est pas un film pour les fans qui n’aiment que leur horreur sérieuse, effrayante et relativement ancrée. C’est une grande célébration, parfois désordonnée et souvent stupide, du côté plus trash du genre, qui fonctionne également comme un thriller mystérieux et ressemble souvent à un joyau directement oublié des années 1980. Il se délecte de ses absurdités, tout en montrant un véritable amour pour le genre – et parfois c’est tout ce dont vous avez besoin.