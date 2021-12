Critique : ‘Mosley’ – Los Angeles Times

Le Los Angeles Times s’engage à examiner les nouvelles sorties de films en salles pendant la pandémie de COVID-19. Étant donné que le cinéma comporte des risques inhérents pendant cette période, nous rappelons aux lecteurs de suivre les directives de santé et de sécurité décrites par le CDC et les autorités sanitaires locales. Nous continuerons de noter les différentes façons dont les lecteurs peuvent voir chaque nouveau film, y compris les ciné-parcs dans le Southland et les options de VOD/diffusion lorsqu’elles sont disponibles.

« Mosley » est un petit film étrange. La coproduction animée Nouvelle-Zélande-Chine destinée aux enfants est une étrange métaphore de l’esclavage. Il se déroule dans ce qui semble être l’époque médiévale mais ressemble à l’outback australien et sonne comme, je ne sais pas, le « Deliverance »-y American Deep South ? C’est encore le voyage d’un autre héros (avec une forêt sombre); cette fois, le protagoniste doit sauver son peuple de la servitude et d’une sorte de dé-évolution « corrompue ».

Les esclaves dans ce cas sont des thoriphants : des animaux parlants qui ressemblent à des croisements entre des mules et de petits éléphants. Le jeune Mosley est enlevé à sa famille et vendu à un fermier humain ; il passe 25 ans à labourer des terres rugueuses, rocheuses et sèches. Grown Mosley (exprimé par le scénariste-réalisateur Kirby Atkins dans son premier long métrage) et sa compagne enceinte Bera (Lucy Lawless) ont un enfant, Rue (la fille d’Atkins, Leah Atkins), dont ils se rendent compte qu’ils seront bientôt vendus comme ils l’étaient. Rue a découvert une grotte avec des peintures anciennes représentant les « droits », ou thoriphants légendaires qui sont bipèdes et ont des mains. Désespéré, Mosley s’enfuit à la recherche des montants, espérant qu’ils pourront libérer les siens. Les humains envoient un chasseur (la star néo-zélandaise Temuera Morrison) pour récupérer le fugueur.

Mosley rencontrera les montants (dont deux sont exprimés par Rhys Darby de « Flight of the Conchords » et John Rhys-Davies de « Lord of the Rings ») et apprendra la vérité à leur sujet et la divergence de leur espèce ; pendant ce temps, Bera aura un travail difficile et Rue devra faire face à une séparation familiale permanente. Certains moments sont un peu sombres (tonalement) et peut-être effrayants pour les petits enfants. Le chasseur est brutal et effrayant. L’humour ne débarque pas souvent, malgré la présence de Darby.

« Mosley » se sent bien intentionné, bien que ses leçons ne soient pas claires, surtout compte tenu de sa fin. Et plus d’humour et des personnages plus développés auraient pu animer le modèle de voyage du héros familier.

‘Mosley’

Évalué : PG pour violence et péril, éléments thématiques et image fumante

Durée de fonctionnement : 1 heure 37 minutes

En jouant: Au Laemmle Newhall, en numérique et à la demande le vendredi.

Lien source