Critique: Nacon RIG 500 & 700 Pro HX Review

RIG abandonne sa prochaine gamme de casques de jeu, avec le 500 Pro HX filaire et le 700 Pro HX sans fil, mais comment se débrouillent-ils sur le marché très fréquenté des casques?

Avec la dernière génération de Xbox maintenant sortie, RIG cherche à exploiter ce marché en pleine croissance. C’est un espace populaire, mais alors que le jeu continue de croître et que la demande de casques de jeu de qualité augmente, RIG est-il parfaitement positionné pour exploiter ce marché?

La revue TLDR

Le bon:

Excellent son avec l’application Dolby Access (sur Windows 10 et Xbox) Longue durée de vie de la batterie (série 700) Bon confort à long terme, même avec des lunettes La portée audio sans fil est solide, ne se déconnectant qu’une fois que vous avez quelques murs entre vous et le dongle Les mises à jour intra-auriculaires vous indiquent lorsque votre batterie est faible et vous mettent à jour lorsque vous les allumez. Le microphone amovible est un bel ajout Microphone de bonne qualité

Le mauvais:

Le style ne conviendra pas à tout le monde La bascule de volume utilise un son audible pour vous dire quand vous atteignez le volume max / min, plutôt que d’avoir un point final. Peut conduire à des volumes élevés / faibles inattendus. La portée du microphone est un peu terne car la qualité est perdue si vous vous éloignez trop du dongle.

Revue complète

Comme nous l’avons mentionné dans le TLDR ci-dessus, la qualité sonore des deux paires d’écouteurs est excellente. La conception à oreille fermée permet d’éviter les bruits extérieurs, sans vous couper complètement du monde extérieur. Bien qu’ils gèrent bien la musique et les films grâce à Dolby Access, le vrai gagnant est l’audio de jeu. Le son 3D est une phrase étrange, mais quand cela fonctionne, cela fonctionne bien. Vous aurez l’impression d’être dans l’action, du moins vous le ferez lorsqu’un jeu est optimisé pour cela.

Confort et mobilité

La deuxième chose la plus importante est le confort. Avec des écouteurs utilisés pendant de longues périodes, leur confort à long terme est essentiel. Ces deux écouteurs feront cela, et même ceux qui portent des lunettes trouveront du réconfort. Pour une comparaison dans le monde réel, j’ai utilisé les écouteurs Steelseries Arctic Wireless au cours des deux dernières années, et bien qu’ils soient confortables, après quelques heures avec des lunettes, ils deviennent inconfortables. Ce n’est pas parfait, mais c’est certainement une amélioration par rapport aux autres options sur le marché.

Maintenant pour moi; comme quelqu’un utilise principalement ces écouteurs sur un PC, une caractéristique importante est la possibilité de se promener dans ma maison avec eux. Alors que ma connexion à l’audio était aussi bonne que d’habitude (le single tombe après avoir été à environ trois murs solides de mon PC, aussi scientifique que cela soit). Une chose qui a été remarquée par mes amis, cependant, il y avait un crépitement entendu par d’autres une fois que j’ai quitté mon bureau (un mur plus loin). Ce n’est pas un dealbreaker, car je ne suis pas du genre à amener mes conversations dans la salle de bain ou la cuisine, mais cela peut être ennuyeux pour certains, d’autant plus que vous ne serez pas au courant du problème vous-même.

Du point de vue du style, les écouteurs ne conviendront pas à tout le monde. Bien qu’ils soient parfaits pour jouer à la maison ou lors d’un événement e-sport, ils n’ont pas la sensation extérieure «élégante» que j’aime. Maintenant, en tant que joueur plus âgé, c’est une chose personnelle pour moi. Bien que je ne porte pas mes écouteurs à l’extérieur, ma salle de jeux est esthétiquement plus un bureau. En tant que tel, la série RIG se démarque un peu, même si leur installation près de la Xbox les a fait se sentir chez eux.

Point de prix

Les écouteurs sont de premier ordre, malgré quelques défauts mineurs. Crucialement pour certains, pour leur gamme de prix, les 500 & 700 Pro HX devraient convenir aux budgets de la plupart des gens. Certainement plus adaptés à la foule des consoles, les écouteurs se situent bien au sommet de la pyramide des casques de jeu. De plus, en tant que certains des premiers consacrés à la nouvelle Xbox Series X / S, ils trouveront certainement un public. Après plus d’une semaine d’utilisation quotidienne, je peux honnêtement dire que j’aime les RIG 500 & 700 Pro HX. Alors que pour moi, les écouteurs sans fil ont changé ma vie, la qualité des deux est égale.

Si vous êtes à la recherche d’une paire d’écouteurs Xbox ou PC fiables, sans fil ou filaires, vous pouvez faire bien pire que les RIG 500 et 700. Bien qu’ils aient leurs soucis, et le design ne sera pas à la aimer, en fin de compte, ce sont une paire d’écouteurs solide, et vous trouverez des écouteurs pires à des prix plus élevés que ceux-ci.

