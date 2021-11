Critique : Nomad Base Station Mini avec prise en charge de l’iPhone MagSafe

Cet automne, Nomad a lancé une variété d’accessoires iPhone haut de gamme, notamment la station de base Mini mise à jour avec compatibilité MagSafe. Nous avons testé le chargeur magnétique sans fil en cuir et en aluminium ainsi que certains des nouveaux étuis pour iPhone 13 de Nomad, consultez tous les détails ci-dessous.

Station de base Mini avec compatibilité MagSafe

Matériaux et construction

Pas de surprise ici, car la nouvelle Base Station Mini le cloue avec des matériaux et une construction de qualité supérieure.

Vous avez le cuir rembourré souple sur le dessus avec l’aluminium noir mat propre servant de base solide. Deux pieds en caoutchouc s’étendent sur la largeur de la face inférieure pour une meilleure adhérence.

La face avant est dotée d’une LED d’état intelligente qui s’assombrit en fonction du capteur de lumière ambiante en cas de faible luminosité. La Base Station Mini est alimentée via USB-C (câble inclus, bloc d’alimentation séparé).

Ce chargeur offre jusqu’à 7,5W pour les iPhones et jusqu’à 15W pour les autres smartphones. Nomad inclut une garantie de deux ans avec ses produits.

iPhone 12 Pro sur la station de base Nomad Mini

Utilisé

J’aime vraiment le design général et la convivialité de la station de base Mini. C’est propre, minimal et discret. La conception compacte signifie que vous pouvez l’utiliser dans à peu près n’importe quel espace, de votre bureau, chambre à coucher, à la cuisine, ou l’emporter facilement avec vous lors de vos déplacements.

Je vois la qualité et l’attention aux détails de Nomad au même niveau qu’Apple. Quelques exemples : le cuir de haute qualité est très doux dès la sortie de la boîte (en plus d’être rembourré), il utilise une base en aluminium solide, il y a un capteur de lumière ambiante pratique pour que le voyant d’état LED ne vous dérange pas la nuit, et le câble de 2 m (6,56 pieds) a un extérieur en nylon tressé durable pour résister à l’épreuve du temps.

Les aimants compatibles MagSafe offrent une mise à niveau précieuse par rapport à l’ancienne version de la station de base Mini et permettent certainement de placer facilement votre iPhone 12 ou 13 exactement là où il doit être.

Ma seule critique de la station de base est que la connexion magnétique est plus facile à établir avec un iPhone 12 qu’avec la gamme iPhone 13. C’est parce que la plus grande bosse de l’appareil photo crée un peu d’interférence avec l’iPhone 13. Voici un aperçu de cela avec mon iPhone 13 Pro.

iPhone 13 Pro sur la station de base Nomad Mini

Si vous avez un iPhone 13 Pro Max, ce ne sera pas un problème. Mais pour les 13 mini, 13 et 13 Pro, ce sera le cas. Nomad note également que les aimants utilisés dans la station de base Mini sont volontairement plus faibles que le MagSafe officiel.

Une dernière chose à garder à l’esprit, vous devrez fournir votre propre adaptateur secteur USB-C de 20 ou 30 W car vous n’en avez pas dans la boîte.

Dans l’ensemble, j’ai trouvé que c’était un chargeur sans fil élégant et de haute qualité. La station de base Mini avec alignement magnétique est disponible directement auprès de Nomad au prix de 69,99 $.

Les derniers accessoires iPhone 13 de Nomad

Nous avons également mis la main sur les derniers étuis Nomad pour iPhone 13 avec MagSafe, y compris l’étui en cuir moderne et l’étui sport.

Les étuis en cuir modernes ont l’air pointus et sont très bien faits, mais je préférerais peut-être l’étui sport avec des côtés en caoutchouc dentelés, des boutons en métal et un design épuré.

Tous les nouveaux étuis Nomad MagSafe disposent également d’une carte de visite numérique intégrée soignée alimentée par popl.

Parmi les autres nouveaux accessoires, citons la peau en cuir pour ceux qui veulent garder les choses au minimum et le protecteur d’écran en verre trempé Nomad pour iPhone.

Découvrez de plus près la peau et le protecteur d’écran en cuir de Nomad disponibles pour iPhone 12 et 13 dans notre revue complète ici :

