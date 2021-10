Critique publique de Paul Pogba à l’encontre d’Ole Gunnar Solskjaer : que se passe-t-il ensuite ? – Man United News et nouvelles sur les transferts

Les commentaires d’après-match de Paul Pogba après la défaite 4-2 de Manchester United contre Leicester City hier ont fait la une des journaux du dimanche.

Comme indiqué ici après le match, Pogba a parlé aux caméras après le match et a donné une évaluation épuisante de la forme récente de son équipe, en disant :

«Pour être honnête, nous avons ce genre de jeux depuis longtemps. Nous n’avons pas trouvé le problème, concédant des buts faciles, des buts stupides.

«Nous devons être plus matures, jouer avec plus d’expérience et d’arrogance dans le bon sens. Nous devons trouver quelque chose, nous devons changer.

« Nous devons trouver quelle est la clé de ce changement et de ce match que nous perdons parce que nous méritons de perdre aujourd’hui. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que l’équipe faisait les mêmes erreurs et n’apprenait pas, Pogba a répondu :

‘Ouais je pense que oui. C’est nous tous. Nous devons trouver quelque chose, nous devons changer quelque chose. Je ne sais pas si c’est l’état d’esprit de nous tous, les joueurs, au début. Nous ne savons vraiment pas.

«C’est frustrant parce que c’est quelque chose que nous ne comprenons pas et que nous devons découvrir très rapidement.

«Nous devons trouver leur jeu. Nous devons trouver la bonne mentalité, la bonne tactique.

Et c’est cette réponse à la deuxième question, pas aussi largement relayée que la première, qui semble accablante de son manager Ole Gunnar Solskjaer et de son staff technique.

En termes simples, remettre en question la tactique revient à remettre en question les entraîneurs.

Le commentaire « nous devons trouver leur jeu » suggère également une critique tactique : la façon de jouer de l’adversaire n’est pas abordée par le manager.

Il se peut bien que Solskjaer conserve le soutien du conseil d’administration pour le moment, mais une mutinerie de joueurs avec Cristiano Ronaldo et Paul Pogba dans l’équipe pourrait et forcerait probablement la main, comme nous en avons discuté ici il y a quelques jours.

Le fait que Pogba ait remis en question publiquement le coaching de cette manière est peut-être le plus grand signe à ce jour qu’une telle mutinerie pourrait ne pas être loin.