Critique : “Schumacher” – Biopic Netflix de Michael Schumacher · .

in

Schumacher, le nouveau film sur la vie de Michael Schumacher, couvre plus que ses 306 courses, 91 victoires et sept championnats du monde au cours de sa durée de 112 minutes.

Dès les premières images, des scènes de sa vie de famille peu vues se tissent tout au long du film. C’était une décision délibérée prise avec la bénédiction de ses proches.

“Afin de préserver sa sphère privée comme source de force, il a toujours rigoureusement et systématiquement séparé sa vie privée de sa vie publique”, a expliqué Sabine Kehm, représentante de longue date du chauffeur et de sa famille. « Ce film raconte les deux mondes. C’est le cadeau de sa famille à leur mari et père bien-aimés.

Alors que les mondes personnel et privé de Schumacher se mélangent tout au long du film, sa carrière de pilote lui donne inévitablement de l’élan. Les cinéastes se concentrent sur les efforts de Schumacher pour devenir le premier pilote à remporter un championnat dans une Ferrari depuis 1979. En conséquence, une fois les scènes culminantes de son triomphe à Suzuka 2000 terminées, il ne reste que 20 minutes du film à fourrer dans le reste.

Rapport: la famille de Michael Schumacher discute de sa vie après un accident de ski dans un nouveau filmÀ partir d’une première séquence qui tourne autour de ses débuts époustouflants à Spa-Francorchamps en 1991, nous avons droit à un défilé de grands noms racontant leurs histoires Schumacher. Mika Hakkinen décrit l’avoir affronté pour la première fois en kart et l’ancien manager Willi Weber se souvient avec émotion de leur dernier goût de l’anonymat. Bernie Ecclestone, Jean Todt, Ross Brawn et bien d’autres suivent.

Alors que certaines de leurs histoires sont familières, d’autres sections fournissent de nouvelles perspectives éclairantes. Un retour en arrière sur les premières années de Schumacher est riche en détails d’époque. Un jeune Schumacher arborant un mulet de qualité Hasselhoff explique qu’il s’est engagé dans une compétition de karting en tant que représentant du Luxembourg au lieu de son Allemagne (de l’Ouest) natale pour économiser de l’argent, tant les finances de la famille étaient serrées.

Le film est centré sur la poursuite du titre de Schumacher chez Ferrari. Par la suite, le récit revient sur les progrès de Schumacher vers les gloires du championnat avec Benetton et, finalement, Ferrari. Pourtant, malgré les promesses de raconter son histoire sans « enrobage de sucre », peu de place se trouve pour scruter les moments les plus controversés de sa carrière. Alors que Jerez 1997 est traité sans broncher, les nombreuses controverses de 1994 passent – à l’exception d’un récit édité de manière sélective du Grand Prix d’Australie – et aucune place n’est trouvée pour ‘Rascassegate’.

Alors que Schumacher omet certaines des parties les plus controversées de sa carrière, il néglige également des chapitres qui auraient mieux servi son récit, comme sa défaite pour le titre au tour final contre Hakkinen en 1998 à Suzuka. Quelques libertés discordantes sont prises avec la chronologie à ce stade et à d’autres également, quel pot. (plus curieusement, un plan de Gerhard Berger apparaît au générique que quelqu’un semble avoir confondu avec Schumacher).

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

De tous les documentaires sur le sport automobile qui ont fait surface depuis Senna en 2010, ont démontré le potentiel du format, peu de productions ultérieures ont été à la hauteur de ses normes élevées. Schumacher est le plus proche, bien que tandis que Senna plonge le spectateur dans des images de sa période, Schumacher coupe fréquemment pour présenter ses têtes parlantes.

Caractéristique : « Il était sur le coup dès le départ » – les débuts de Schumacher se souviennentIl y a du matériel en coulisses formidable et obscur, en particulier la section sur les débuts de Schumacher. Plus de cela dans les courses ultérieures aurait été apprécié, mais il semble qu’il n’y avait pas de place dans le film (ou peut-être le budget) pour montrer plus de ce qui n’était pas diffusé à l’époque.

Une quantité importante de nouveau matériel provient des archives de la famille et montre un Schumacher inconnu baissant sa garde ou signant un karaoké avec David Coulthard. Mais les meilleurs ajouts au film sont une poignée d’interviews peu vues avec Schumacher lui-même.

Son récit de l’accident d’Ayrton Senna lors du Grand Prix de Saint-Marin 1994, la confusion autour de ce qui s’était passé et son incrédulité face à la nouvelle de la mort de Senna est une séquence puissante. Il s’agit d’un rare aperçu d’un Schumacher plus vulnérable – celui qui n’a pas pu contenir ses émotions après avoir égalé le nombre de victoires de Senna à Monza six ans plus tard.

C’est l’un des rares moments où le film rassemble un coup de poing émotionnel à égalité avec le film Senna. Un autre est la description surprenante de Schumacher de son accident fracassant aux jambes en 1999 à Silverstone.

L’épouse de Schumacher, Corinna, donne un récit en larmesCela préfigure la séquence finale qui aborde les terribles événements du 29 décembre 2013. De nombreux téléspectateurs approcheront Schumacher dans l’espoir d’apprendre quelque chose de positif sur son état près de huit ans après l’accident de ski qui l’a laissé avec un cerveau sévère blessure. Dans son dernier passage, Corinna Schumacher en larmes, qui mentionne qu’il a suggéré qu’ils fassent du parachutisme au lieu de faire leur voyage fatidique, décrit comment son mari lui « manque » qui est « différent mais il est là » – un aperçu déchirant d’une situation désespérément triste .

Schumacher présente d’excellentes nouvelles séquences et fait un grand usage de matériel rare provenant des archives de sa famille. Les moments litigieux de sa carrière sont couverts d’une manière qui provoquera des roulements d’yeux de la part de ses détracteurs, mais ses fans peuvent également trouver que cela les laisse à désirer à certains endroits. Néanmoins, les cinéastes méritent d’être félicités pour le travail qu’ils ont accompli en décrivant une figure complexe dont l’histoire a une coda tragique, qui a laissé l’un des plus grands champions de Formule 1 incapable de raconter son histoire par lui-même.

Note des fans de course

Schumacher devrait sortir sur Netflix le 15 septembre 2021

Ne manquez rien de nouveau de .

Suivez . sur les réseaux sociaux :

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

CommentairesParcourir tous les avis

Partagez cet article de . avec votre réseau :