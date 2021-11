Nouvelles connexes

Ce vendredi 19, Équipe de recherche publiera un rapport intitulé Les chiots ultras, un épisode qui a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux avant même sa diffusion. Et c’est que dans le même il sera émis une interview avec Isabel Peralta, leader phalangiste qui est devenu très populaire au début de cette 2021 pour avoir inculpé les Juifs dans l’hommage à la Division Bleue. Une jeune femme qui a été dénoncée par le parquet pour incitation à la violence contre les musulmans et les marocains après sa participation à un rassemblement devant l’ambassade du Maroc.

« Il est le nouveau visage du fascisme, admire Hitler et nie l’Holocauste», indique le programme à travers un tweet, qui favorise la diffusion. Dans le message il y a une petite vidéo de l’interview, dans laquelle on lui demande comment une personne comme elle, 19 ans, peut « sympathiser et se connecter avec des idéaux racistes, homophobes, exclusifs… et défendre des totalitarismes et des idéaux qui violent les droits humains ? ».

➡️ C’est le nouveau visage du fascisme

➡️ Admirez Hitler

➡️ Nier l’Holocauste

« Les Ultras Louveteaux »

Vendredi || 22h15 || @laSextaTV pic.twitter.com/KHTcVCWJ8o – Équipe de recherche (@EqInvestigacion) 17 novembre 2021

Dans les réseaux sociaux, les réponses au tweet ont été les plus critiques, car de nombreux utilisateurs considèrent que donne la télévision à l’extrême droite aux heures de grande écoute, qui peut légitimer le discours de haine en utilisant le programme de Gloria Serra comme orateur. Rappelons que certaines des phrases pour lesquelles Isabel Peralta a été dénoncée par le parquet sont que « l’immigration en Europe va supplanter notre race » ou que « l’ennemi qui sera toujours le même, bien qu’avec des masques différents : le juif ».

Je vous soutiens toujours mais donner la parole à cette personne, c’est franchir toutes les limites. – Félix Moreno 🇪🇸🏳️‍🌈🔻 (@ felixmoreno86) 18 novembre 2021

C’est le nouveau visage du fascisme parce que vous mettez une caméra devant lui. Sans toi, je continuerais de crier dans une boîte. – Udón (@marcosudon) 18 novembre 2021

La même chose n’est pas nécessaire pour donner de la place dans les médias à ces personnes, non ? – Abuga (@ Abuga2) 18 novembre 2021

Surtout quand l’attention des médias sur cette personne est passée et qu’elle n’est même plus digne d’intérêt. Cela n’a jamais été pertinent, dans la mesure où cela n’a pas déjà changé. – Víctor Martín León 🏳️‍🌈☮️ (@Towfon) 18 novembre 2021

Cependant, d’autres considèrent qu’Isabel Peralta est un personnage d’intérêt, et qu’il faudrait attendre de voir le rapport pour voir si l’émission a servi ou non de porte-parole pour l’extrême droite. Ainsi, le profil Twitter du programme a retweeté des messages qui défendent les intérêts de Los cachorros ultra, indiquant que « Diffuser l’interview ne signifie pas partager ou promouvoir ce que vous pensez. Il s’agit d’informer sur ces personnes et de les exposer ». Par le passé, l’Investigation Team a déjà proposé d’autres volets dédiés à ce mouvement, comme celui centré sur la société secrète El Yunque.

