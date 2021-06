Critique sévère de Mbappé : Son ego est excessif, problématique…"

Malgré le fait que la France a été classée comme le premier du soi-disant “groupe de la mort” de ce Championnat d’Europe, les critiques contre Mbappé arrivent. Tout le monde s’attendait à ce que ce soit leur Eurocup et avec Benzema et Griezmann, ils formeraient un redoutable attaquant. La vérité est que pour l’instant, bien qu’ils aient montré qu’ils étaient clairement des prétendants au titre, ils doivent appuyer sur l’accélérateur.

Beaucoup ont mis l’accent sur l’attaquant du PSG. Rothen, qui a également joué pour l’équipe parisienne et est désormais commentateur pour RMC, ne s’est pas tu et lui a lancé plusieurs fléchettes : “C’est le leader sur le terrain, ne vous inquiétez pas (…) le terrain, ça me dérange. Je pense que Didier Deschamps n’en peut plus et c’est gênant. C’est même incroyable que je laisse Kylian Mbappé faire autant de choses et s’étaler. Son ego est démesuré. C’est problématique depuis le début de l’euro.”

“Nous attendons plus”

Contre la Hongrie il y a eu certains manquements en France et pour qu’ils ne se répètent pas, il faut qu’ils fassent un pas en avant : “On attend beaucoup plus de Kylian Mbappé. (…) Tout le monde pense qu’il est l’un des meilleurs joueurs d’Europe, mais Si vous le placez immédiatement dans la première catégorie, vous ne pourrez pas vous contenter d’une passe à Benzema et d’un duel gagné physiquement. qui donne le nul de Griezmann contre la Hongrie”.

Rothen lui a aussi reproché de vouloir reprendre les coups de pied arrêtés en ayant de meilleurs spécialistes : “Tu es conscient que tu n’as pas la classe de certains dans les coups de pied arrêtés ? (…) Peut-être qu’il va les mettre à l’entraînement… mais je regarde tous les matchs de Mbappé. Est-ce que quelqu’un se souvient de votre magnifique coup franc ? à 25 mètres ? Par contre, je me souviens de ceux de Griezmann, Pogba… Il y en a déjà deux, un gaucher et un droitier. Alors qu’est-ce qu’il fait là ?”