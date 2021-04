Critique sévère de Neymar et Mbappé de France

30/04/2021

La critique des fissures du PSG se poursuit après la défaite en demi-finale de Ligue des champions contre Manchester City. Les Parisiens sont allés en tête sur le tableau d’affichage avec un but de Marquinhos, mais Guardiola a inversé le score avec des buts de De Bruyne et Mahrez. Loin de la démonstration de Neymar contre le Bayern, le Brésilien était plus gris sur le bleu du ciel.

L’ancien joueur et entraîneur du Paris Saint-Germain, Jean-Michel Larqué, a attaqué Neymar et Mbappé. “Au lieu de faire une passe qui cause un danger dans la zone, qui effraie l’adversaire, ils se concentrent sur essayer de ridiculiser leurs adversaires.», a expliqué dans RMC Sport, où il est désormais commentateur.

Larqué a ajouté que le Brésilien et le Français “veulent tout battre en tête-à-tête et finir par perdre le ballon. Leurs têtes sont aussi dures qu’un château de la Loire. Ils sont la meilleure paire d’attaquants au monde, mais il semble qu’ils soient obsédés par le fait de nous le rappeler à chaque instant“.

Le PSG aura l’occasion de renverser le score lors du match retour des demi-finales de Ligue des champions contre Manchester City au stade Etihad, mardi 4 mai prochain. Avec les citoyens et le Real Madrid, ils ont également la possibilité de terminer la saison avec un doublé historique: Ligue et Champions. Les options, d’abord, passent par le traçage du lien européen.