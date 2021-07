Critique : Support et hub en aluminium Satechi pour iPad Pro/Air

in

Satechi a lancé son support et son hub en aluminium pour iPad Pro/Air le mois dernier avec un design pliable qui apporte 6 ports, un connecteur de câble USB-C intégré et des fonctionnalités telles que la sortie 4K à 60 Hz et 60 W. Nous testons cet accessoire iPad pratique qui fonctionne également avec les MacBook depuis quelques semaines, lisez la suite pour notre examen complet.

Le support et hub en aluminium Satechi pour iPad Pro/Air est une idée simple, mélangez un hub USB-C pratique avec un support iPad dans un design portable et durable.

Critique : Support et hub en aluminium Satechi pour iPad Pro et Air

Spécifications

Port HDMI avec prise en charge de 4K à 60 Hz Port USB-C PD avec sortie jusqu’à 60 W Port de données USB-A 3.0 jusqu’à 5 Gbit/s Le port audio 3,5 mm prend en charge les fentes d’entrée et de sortie pour cartes SD et microSD (UHS-I : jusqu’à 104 Mo/s) Le support fonctionne avec des boîtiers jusqu’à 15 mm

Matériaux et construction

Comme son nom l’indique, Satechi utilise ici une conception tout en aluminium pour une construction solide et robuste. Le seul plastique se trouve sur la face inférieure de l’accessoire où est rangé le connecteur USB-C. Et des coussinets en caoutchouc robustes sont utilisés sur le fond pour une prise antidérapante ainsi que sur la fente où l’iPad repose dans le support.

Tous les ports se trouvent à l’arrière (sauf si vous choisissez de l’utiliser une fois plié). Le connecteur USB-C intégré présente une conception robuste en aluminium à angle droit et donne l’impression qu’il sera capable de résister à de nombreuses utilisations sans dommage.





Et la façon dont Satechi a inclus la découpe du câble USB-C signifie que vous pouvez l’utiliser avec un MacBook en plus des iPad lorsqu’il est plié. Vous obtenez également une LED d’état sur le côté de l’appareil.

Utilisé

Après avoir passé plusieurs semaines avec le support et le hub Satechi pour iPad Pro, j’ai trouvé qu’il s’agissait d’un accessoire précieux tant que vous n’avez pas besoin d’E/S hautes performances. Bien qu’il soit agréable de voir la prise en charge de la 4K 60 Hz avec le port HDMI, vous êtes limité à 5 Gbit/s avec le port USB 3.0 Type-A et à 104 Mo/s avec les emplacements pour cartes UHS-I SD et micro SD.

Le design est compact et pratique, il est donc facile à emporter avec vous lors de vos déplacements. La construction en aluminium offre la qualité pour laquelle Satechi est devenu connu et j’aime qu’il se double d’un iPad Pro/Air ainsi que d’un hub MacBook.

La partie support ne se verrouille que dans une position à environ 80 degrés pour l’iPad. J’ai trouvé que c’était un angle confortable pour utiliser l’écran tactile et la visualisation, mais n’avoir qu’une seule option est quelque chose dont il faut être conscient.

Quelques idées constructives seraient pour Satechi d’inclure un port de données USB-C (alimentation électrique uniquement ici) ainsi que d’augmenter les vitesses des emplacements USB-A et SD.

Emballer

Si vous aimez l’idée d’un accessoire combiné comme celui-ci qui peut servir à plusieurs fins, je pense que le support et le hub Satechi pour iPad Pro/Air sont d’un bon rapport qualité-prix à 99,99 $. Mais c’est aussi longtemps que vous êtes d’accord sans E/S hautes performances et un encombrement global un peu plus grand que les hubs USB-C ordinaires pour s’adapter à la conception deux-en-un ici.

Le support et le hub pour iPad sont disponibles directement auprès de Satechi ainsi que de sa vitrine Amazon.

