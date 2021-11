Critique : « The Real Charlie Chaplin » couvre de manière satisfaisante la vie et l’époque de la star du silence

Le Times s’engage à examiner les sorties de films en salles pendant la pandémie de COVID-19. Étant donné que les films comportent des risques pendant cette période, nous rappelons aux lecteurs de suivre les directives de santé et de sécurité décrites par les Centers for Disease Control and Prevention et les autorités sanitaires locales.

Le documentaire habile et vivement assemblé « The Real Charlie Chaplin » ne prétend pas être un regard définitif ou exhaustif sur l’un des plus grands génies de la bande dessinée du cinéma. Ce qu’il prétend, c’est qu’à la fin de cette compilation évocatrice, nous n’en saurons peut-être pas beaucoup plus sur Chaplin l’homme – par opposition à l’artiste – que nous n’en savions.

Ce n’est pas la faute des co-réalisateurs Peter Middleton et James Spinney – c’est en quelque sorte leur raison d’être. Le titre de l’image est pudique.

Pourtant, le film tente de fournir sa part d’indices et de théories éclairants sur «le vrai» Chaplin en combinant une aubaine engageante d’extraits de films familiers et plus rares et d’autres documents d’archives avec un son inédit et des reconstitutions dramatiques habiles pour former un berceau à -le récit funéraire de la vie longue et sinueuse de la légende.

Le film aborde et creuse souvent dans de nombreux points forts et points faibles de l’interprète. Il décrit d’abord la jeunesse appauvrie de Chaplin dans l’est de Londres, ses incursions adolescentes sur la scène de la comédie et son déménagement en 1910 aux États-Unis à l’âge de 21 ans. plus tard, son premier long métrage (« The Kid »), affinant et soutenant son alter ego, le Clochard, dans le processus. Comment il a bricolé le costume emblématique de son personnage bien-aimé est expliqué facilement.

Son histoire continue : en 1919, il co-fonde United Artists, pour lequel il réalise une série de tubes (« The Gold Rush », « City Lights » et « Modern Times » ont tous leurs gros plans). Les manières perfectionnistes de Chaplin, son évitement du son dans les films jusqu’à sa satire hitlérienne de 1940, « Le grand dictateur » (il est notoirement noté que lui et Der Führer sont nés à quatre jours d’intervalle), et son inclinaison provocatrice, finalement problématique dans les questions politiques sont également absorbantes. couvert.

La fameuse spirale descendante de Chaplin complète le récapitulatif de la chronologie du film sur une note plus sombre. Il est devenu persona non grata après une série de scandales romantiques et conjugaux ; un costume de paternité laid; accusations de tendances communistes; et une alliance impie et creuse entre J. Edgar Hoover et la chroniqueuse à potins Hedda Hopper. En fin de compte, l’enquête du FBI a conduit au départ forcé de Chaplin des États-Unis et il a déménagé en Suisse où il vivrait ses années.

Les derniers films de Chaplin, « Monsieur Verdoux » et « Limelight » sans clochards, sont brièvement mentionnés, mais ses deux derniers, « Un roi à New York » et la star « Une comtesse de Hong Kong », ne sont pas discutés.

Plus d’attention est accordée dans la dernière section du document au quatrième et dernier mariage de Chaplin avec Oona O’Neill (son penchant pour beaucoup – beaucoup – les femmes plus jeunes ont continué ici: elle avait 18 ans, il avait 54 ans quand ils se sont mariés), avec qui il a eu huit enfants. Ils incluent l’actrice Geraldine Chaplin, entendue ici dans des extraits d’interview audio avec plusieurs de ses frères et sœurs. O’Neill (fille du dramaturge Eugene O’Neill) était clairement l’amour de la vie de l’acteur, et, au moins comme en témoignent les séquences de films intimes, ils ont vécu une existence assez idyllique sur leur domaine suisse de 35 acres.

Middleton et Spinney, qui ont également écrit avec Oliver Kindeberg (l’actrice britannique Pearl Mackie raconte de manière experte), se glissent dans une multitude d’autres moments mémorables et d’images de la riche carrière de Chaplin, y compris son Oscar honorifique en 1972. Malgré ses omissions, le film s’avère un repas riche et satisfaisant et devrait être adopté par les fans et les completistes de Chaplin.

