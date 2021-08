Critique TV – Chapelwaite ⋆ .

in

]]>]]>

Martin Carr passe en revue la série originale Epix Chapelwaite….

Si Merchant Ivory avait fait Lot de Salem, cela aurait pu être le résultat final – un mélange grisant d’horreur gothique, de potins de petite ville et de gens qui ont l’air pointus, tout en étant terriblement polis. Cette préquelle du classique de l’horreur de King, basée sur la nouvelle Lot de Jérusalem, attend son heure et met le public à l’aise. Il peut posséder des prétentions de maison hantée, des ombres trompeusement profondes et des lambris en acajou sombre, mais c’est plus qu’une histoire archaïque au coucher.

Une grande partie de cela a à voir avec Adrien Brody, qui joue Charles Boone, héritier d’un empire de scierie. Tenté au pays par l’espoir d’un héritage, sa prestation est une masterclass en retenue. Accablé par le chagrin et ayant besoin d’une gouvernante pour ses trois enfants, il croise bientôt la route de Rebecca Morgan. Joué avec courage et vigueur par Emily Hampshire; leur relation est essentielle pour engager le public dans ces premiers épisodes. Aidés avec maturité par Jennifer Ens, Sirena Gulamgaus et Ian Ho en tant qu’enfants Boone, leur dynamique est également définie par leur relation avec Rebecca.

Chapelwaite est une série façonnée par de nombreux facteurs, certains tangibles, d’autres moins. Alors que les informations concernant la famille Boone apparaissent lentement, un air de pressentiment se glisse dans le cadre. Les portes du sous-sol sont verrouillées, quelque chose tremble derrière les murs et Charles Boone glisse lentement dans la folie. Cependant, le mélodrame et un minimum de jambon sont tenus à distance grâce à une distribution exceptionnelle. Michael Hough apporte un côté vindicatif à l’employé de la scierie Daniel Thompson, tandis que Stephen McCarthy s’avère terrifiant dans le rôle de Stephen Boone.

Bien que certains contesteront le rythme de cette histoire d’origine, il est indéniable que la patience est récompensée. Une fois que tout va en enfer dans une charrette à bras, Chapelwaite ne perd pas de temps à embrasser ces éléments plus sombres. Au diable les bonnes manières, le décorum et les conventions sociales, car les tropes d’horreur sont exploités avec brio. Ce sont des trucs effrayants qui ne ressemblent jamais une seule fois à une série d’horreur normale, mais cachent à la place quelque chose de beaucoup plus grave.

Les doigts sont continuellement pointés et l’ignorance des mal informés est palpable. Les gens portent un jugement sans preuves suffisantes et Charles Boone montre son courage. C’est là qu’Adrien Brody prend tout son sens, creusant profondément et révélant les facettes d’un homme combattant ses propres démons avec tout le monde.

Alors qu’il disparaît plus profondément dans le terrier du lapin, il y a des lignes à franchir, des horreurs à voir et des moments de répulsion parfaitement aigus à surmonter. Cette préquelle à Lot de Salem prouve que Stephen King est comme de la poudre d’or entre de bonnes mains. Sculpté dans la perfection du drame d’époque, ce Pic cramoisi wannabe porte ses références d’auteur à succès comme un insigne d’honneur. Vaut l’investissement et garanti de verser des dividendes, Chapelwaite est un visionnage essentiel pour les fans du monde entier.

Chapelwaite premières le Epix le 22 août.

Martin Carr

]]>]]>