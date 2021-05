Critique TV – MODOK de Marvel ⋆ .

]]>]]>

Harrison Abbott passe en revue la série animée Marvel de Hulu MODOK….

Sans contexte, vous seriez pardonné de rejeter MODOK comme rien de plus qu’un Poulet robot clone superposé avec le thème Marvel. Après tout, il partage de nombreuses fonctionnalités de base avec la série de croquis de longue date, y compris un penchant pour les films ridicules, l’humour scatologique, quelques membres de la distribution vocale et même le même fournisseur d’animation: Stoopid Buddy Stoodios.

Pourtant, alors que leurs extérieurs sont presque indiscernables les uns des autres, lorsque vous grattez sous la surface, vous vous rendrez compte que Poulet robot et MODOK sont des bêtes entièrement différentes. Pour commencer, ce dernier est toujours plus drôle et beaucoup plus sincère, rappelant (à son meilleur) l’âge d’or de Les Simpsons – mais avec une vulgarité supplémentaire. C’est en grande partie grâce à la supervision habile de Communauté l’ancien élève Jordan Blum et son co-créateur / star Patton Oswalt, qui sont soutenus ici par une salle d’écrivains au talent phénoménal.

La prémisse ingénieuse est que nous avons été plongés dans les dernières années de l’univers Marvel (pas tout à fait le MCU, pas tout à fait la continuité 616, mais une fusion des deux). À ce stade de la chronologie, tout est devenu plutôt banal pour les héros et les méchants, avec le titulaire Mobile Organism Designed Only for Killing (Oswalt) supportant le poids de ce malaise. Lorsque nous le rencontrons pour la première fois, il est essentiellement en proie à une crise de la quarantaine, réfléchissant à la façon dont il n’a jamais réussi à réaliser ses rêves d’enfance de domination mondiale.

Le catalyseur du funk existentiel de MODOK est un jour spectaculairement mauvais après qu’Iron Man (Jon Hamm) a déjoué un trop grand nombre de ses plans diaboliques. En se retirant dans sa base d’origine, le suzerain ignoble est alors informé par ses sbires apiculteurs que la société, Advanced Idea Mechanics (AIM), est au bord de la faillite, en raison d’années de dépenses imprudentes et d’un manque de profits. Un autre coup porté à son estime de soi suit peu de temps après, lorsqu’il découvre que ses pairs hors-la-loi ne le respectent pas et que – comme dernier clou dans le cercueil – sa femme négligée envisage de partir. Et elle prend la garde des enfants!

Shell-choqué par ces humiliations collectives, MODOK est obligé de céder l’AIM à un conglomérat médiatique et de quitter la maison pour s’installer dans un immeuble miteux. Ayant totalement touché le fond, il doit alors trouver comment se ressaisir. Que ce soit en s’engageant dans une philosophie de développement personnel, en manipulant ceux qui l’entourent ou en jouant avec le continuum espace-temps. Il est toujours un supercriminel mégalomane après tout.

C’est une idée tellement amusante: prendre un méchant établi que personne ne prend vraiment au sérieux et le déconstruire comme un perdant impitoyable. Pour le contexte, la version originale de MODOK est un ancien scientifique – nommé George Tarleton – qui a subi une procédure expérimentale pour développer artificiellement le plus grand cerveau du monde (d’où le crâne ridiculement surdimensionné). En échange d’une intelligence accrue et de cadeaux psioniques, il a échangé l’utilisation de son corps et s’est confiné en permanence dans un hoverchair, à partir duquel il est maintenant marionnettiste AIM

Naturellement, ces capacités cognitives accrues font partie intégrante d’un ego hyper-gonflé et d’un mépris général pour quiconque que George considère comme intellectuellement inférieur à lui-même. Ce qui est, bien sûr, tout le monde. Oh, et il se réfère inexplicablement à lui-même à la troisième personne sans raison apparente également.

Dans le spectacle, l’essentiel de cette origine a été conservé, seulement ici c’est joué pour rire. Regarder le MODOK prétentieux lutter pour s’acclimater à la vie domestique – où il ne peut plus déchaîner son rayon de mort sur quiconque le dérange – est un terrain fertile pour une sitcom et les écrivains la mènent pour toute sa valeur.

En plus de bénéficier d’une prémisse forte, la série se distingue également comme l’un des meilleurs dessins animés destinés aux adultes à l’heure actuelle, en proposant un humour sophistiqué et des blagues réelles qui ont été construites. Vous savez, avec des configurations et des punchlines appropriés.

En effet, MODOK se démarque agréablement des goûts de Guy de la famille, où les chocs répétitifs grossissants, les références incessantes à la culture pop et les bits laborieusement étirés passent pour de l’esprit. C’est un style de comédie difficile à définir mais, pour avoir une idée approximative de ce à quoi s’attendre ici, on a l’impression qu’il a été arraché directement de l’ère classique de Les Simpsons, avec des ironies intelligentes de quatrième mur dans la tradition du bâillon “ Bort License Plate ”.

En parlant de cela, les écrivains semblent avoir adopté la même mentalité que les scribes derrière cette famille jaune immortelle, selon laquelle vous créez une blague de qualité toutes les 10 secondes de temps d’antenne. Ce qui signifie que, dans les rares cas où une boutade ne se pose pas, elle est rapidement suivie d’une ligne qui vous laissera dans les points de suture. D’après mon estimation approximative, je dirais que vous êtes garanti au moins deux rires du ventre et un approvisionnement constant de rires par visionnage donné.

Écrit par écrit, ces blagues seraient inévitablement dépouillées de leur impact. Qu’il suffise de dire qu’il y a beaucoup de faits saillants mémorables parmi lesquels choisir, y compris un empannage aux dépens des rockers post-grunge, Hoobastank, un aperçu des dépenses financières bizarres de MODOK et des sombres implications des mutants cronenbergiens qui sont concoctés dans l’AIM. laboratoire.

Bien que les scripts fournissent une base spirituelle, cela aide à ce que la liste des talents vocaux soit également universellement de premier ordre. La performance sympathique d’Oswalt rend notre anti-héros vraiment sympathique, même lorsqu’il fait ou dit des choses horribles, et sa prestation des déclarations grandioses et à la troisième personne du personnage sur lui-même dans des contextes banals est toujours drôle. Pendant ce temps, Beck Bennet fait un travail incroyablement louche en tant qu’Austin – la figure de proue insupportablement suffisante du conseil énigmatique d’AIM – et Sam Richards vole fréquemment la vedette en tant que peon maltraité Gary, dont les réponses chipper à être horriblement mutilé ne manquent jamais de rire.

Le casting brillant est complété par Brooklyn Nine-Nine’s Melissa Fumero (en tant que fille adolescente mécontente de MODOK), Bill Hader dans une poignée de rôles mineurs, et même un spot invité de Nathan Fillion, qui prête sa voix au pompeux Wonder Man. Le seul maillon faible est discutablement le trop loufoque (Ben Schwartz), qui élève la bizarrerie à de tels extrêmes qu’il peut presque être grinçant. Même dans ce cas, vous pourriez soutenir que c’est un choix délibéré et que le personnage est censé être ennuyeux, donc ce n’est pas un problème majeur.

Pris comme une sitcom conventionnelle alors, MODOK passe avec brio, grâce à un bon ratio hit-miss. Cependant, ce n’est pas la seule qualité sur laquelle recommander cette émission, car il s’agit d’une sortie de genre légitimement convaincante. Plus que Faucon et le soldat de l’hiver, ou la Défenseurs trucs de Netflix, cela apprécie la possibilité de jouer dans un bac à sable Marvel. L’unité familiale de MODOK est peut-être purement originale (d’ailleurs, ils ont depuis été promus au rang de canon dans l’univers), mais la série donne vie à des personnages cultes. Par exemple, il existe des interprétations uniques de la scientifique suprême, Monica Rappaccini, et de sa fille Carmilla Black, aux côtés d’une version hilarante et pitoyable du Super-Adaptoid (Jon Daly).

En dehors de ces habitués de la série, il y a beaucoup d’autres coupures profondes à surveiller pour les aficionados de Marvel, comme le dragon extraterrestre Fin Fang Foom, le maître de jeu démentiel Arcade et des allusions amusantes à la société Roxxon et aux particules de Pym à croquer. C’est tout dans le premier épisode d’ailleurs! Restez un peu plus longtemps et vous aurez également droit à des apparitions comme Kang le Conquérant, le Nemesis éternel de Hulk le Leader, M. Sinister, The Brood et Master Pandemonium. Sans parler d’un séjour rapide dans le ventre sordide d’Asgard.

Heureusement, tous les facteurs ci-dessus dans l’histoire de manière significative, au lieu d’être relégués à des camées clignotantes ou à des hochements de tête jetables (ala Ready Player One). En fait, le sommet de toute la saison est un épisode qui se concentre sur cet aspect même, dans lequel MODOK tente un rebond de carrière malheureux en formant une nouvelle équipe de super-vilains, composée exclusivement de Z-Listers échoués. Riotous, et pourtant débordant simultanément de pathos inattendus, il tire beaucoup de distance de ces personnages obscurs, au point qu’ils font même un retour bienvenu dans la finale de la série.

En général, MODOK le remaniement de la tradition de la bande dessinée est toujours affectueux et hilarant. Même si vous n’êtes pas complètement au fait du matériel source, vous apprécierez toujours ce qu’ils font ici (bien que quelques blagues bénéficient d’une certaine littératie Marvel). Vous pouvez vraiment dire que cela est géré par des nerds qui connaissent tout cela et que toute l’adresse IP reconnaissable n’est pas utilisée comme une simple béquille – pour aucune autre raison que parce que les fans la mangeront.

Au contraire, je me suis retrouvé plus fasciné par les exploits inter-dimensionnels qui voyagent dans le temps que je ne l’ai été par n’importe quelle télévision de super-héros depuis longtemps. Là où un épisode nous voit parcourir les neuf royaumes, le suivant nous plonge dans le cœur macabre de Murderworld, avant qu’un autre encore nous emmène dans une vision dystopique de l’avenir. Le contenu Disney + en direct bénéficierait grandement en prenant une feuille de MODOK livre et embrassant le potentiel vertigineux de cet univers massif.

Pour ceux qui ont grandi en étant obsédés par les pages de Chris Claremont et John Byrne, cela ressemble étrangement à l’une des adaptations les plus fidèles de cette époque spécifique de l’édition de bandes dessinées. Cela résume vraiment le complot à grande échelle et à haut concept qui est souvent édulcoré dans les traductions sur grand écran, et j’ai été surpris de voir à quel point je me suis investi émotionnellement dans le récit sérialisé d’une putain. MODOK spectacle. En fait, à la fin de la falaise, je me suis retrouvé avec plus de questions brûlantes qu’après 9 chapitres hebdomadaires de WandaVision. Bon sang, j’ai même été quelque peu ému par les moments sentimentaux, qui sont généralement une désactivation pour moi dans les sitcoms.

Dans l’ensemble, j’ai été étonné de voir à quel point j’ai fini par profiter de la dernière incursion de Hulu dans le genre des super-héros. Si j’avais un reproche, ce serait que l’émission s’essouffle à chaque fois qu’elle s’éloigne de son protagoniste tumultueux (l’épisode 7 souffre particulièrement d’un déficit d’Oswalt). D’un autre côté, cela témoigne de la qualité de l’écriture et de la performance tout au long de cette série. Je n’aurais jamais pensé dire cela, mais MODOK est en quelque sorte devenu l’un de mes personnages Marvel préférés et j’ai hâte de voir où il ira ensuite.

MODOK est disponible en streaming sur Hulu aux États-Unis et Disney + au Royaume-Uni et au Canada.

Harrison Abbott

