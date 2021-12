Le Los Angeles Times s’engage à examiner les nouvelles sorties de films en salles pendant la pandémie de COVID-19. Étant donné que le cinéma comporte des risques inhérents pendant cette période, nous rappelons aux lecteurs de suivre les directives de santé et de sécurité décrites par le CDC et les autorités sanitaires locales. Nous continuerons de noter les différentes façons dont les lecteurs peuvent voir chaque nouveau film, y compris les ciné-parcs dans le Southland et les options de VOD/diffusion lorsqu’elles sont disponibles.

L’acceptation est parfois la seule voie à suivre après un traumatisme. Ensuite, il y a l’acceptation dans un sens dramatique, comme dans « Je veux vraiment ça, mais j’accepterai simplement que je ne peux pas l’avoir » ou « J’accepterai ce qu’on m’a dit, même si c’est douteux ». Cela peut saper la tension d’une histoire – ou pire, faire semblant de répondre à des questions importantes.

Le « Journal pour la Jordanie », réalisé par Denzel Washington, est basé sur un journal des pensées d’un père écrit pour son fils juste avant la mort du père pendant la deuxième guerre en Irak et sur les mémoires de la mère sur sa relation amoureuse avec le père, écrites vraisemblablement pour aider elle et son fils se dirigent vers l’acceptation de leur perte. Malgré le titre, les propos du père s’avèrent être un élément mineur ; ils n’entrent en jeu que tardivement dans le film et avec une résonance troublante. Le film traite principalement de la relation entre Dana Canedy (Chanté Adams), alors journaliste au New York Times, et Charles M. King (Michael B. Jordan), un sergent instructeur de l’armée.

Leur relation se développe lentement en raison du contrôle serré de Dana, influencé par l’infidélité de son père. L’interaction entre Dana et Charles est l’endroit où la magie doit être exercée : lors de cette projection, les téléspectateurs ont émis des bruits enthousiastes aux moments appropriés – comme lorsque le visage de Dana enregistre initialement la chaleur de Charles, ou lorsqu’il se tient devant elle torse nu et qu’elle dit : » Tu ferais mieux de ranger tout ça.

Michael B. Jordan livre un Charles sympathique, quoique stoïque. Mais le portrait du film est si propre qu’il est trop beau pour être vrai. Il est l’image même du soldat honorable, dévoué à ses recrues, faisant face silencieusement à ses expériences de guerre. Il dessine et peint. Il attend patiemment que Dana autorise leur prochain progrès, n’affiche jamais de frustration et, soit dit en passant, ressemble à Michael B. Jordan. Baiser du chef, l’homme parfait. Ce n’est pas vraiment dramatique, mais c’est peut-être ainsi que la vraie Dana se souvient de lui.

Il est également enthousiaste à l’idée que son fils suivra ses traces, ce qui se heurte à une semi-résistance rieuse de Dana (« Nous avons déjà assez de soldats dans cette famille »). Puis Charles meurt au combat. Plutôt que de dissuader Dana que son fils ne rejoigne l’armée, lorsque le garçon lit le journal à 13 ans et commence à se comporter comme un soldat, elle sourit. Et ce n’est pas la seule chose qu’elle accepte.

Quand le garçon demande pourquoi l’Amérique a envahi l’Irak, Dana dit quelque chose comme : « Certains disent que c’était pour arrêter les terroristes là-bas. Certains disent que nous en avons fait des terroristes en premier lieu. Mais ton père dirait qu’il se battait pour ses hommes. Les historiens auraient une journée sur le terrain avec la version du film de ce résumé provenant d’un ancien journaliste et rédacteur en chef du New York Times, compte tenu de la couverture controversée de la guerre par le journal. Les circonstances étaient plus complexes, mais c’est tout ce que Jordan obtient, et il sourit joyeusement.

Washington, l’un des meilleurs acteurs du cinéma, est spécialisé dans la recherche de moments entre ses rôles principaux. Leur alchimie propulse le film à son meilleur. Les seconds rôles – les amis et la famille de Dana – sont assez amusants et remplissent leur fonction. Mais l’image est trop rose pour paraître réelle. Ses éléments de conseils posthumes et affectueux et sa tragédie inévitable font de bons os. Mais ce portrait est trop net, trop inconditionnel, trop tolérant, pour aller jusqu’à la moelle.

« Un journal pour la Jordanie »

Évalué : PG pour certains contenus sexuels, nudité partielle, consommation de drogue et langage

Durée de fonctionnement : 2 heures 11 minutes

En jouant: En grande diffusion le 25 décembre