Critique vidéo – Pourquoi un endroit calme, partie II, manque la marque ⋆ .

EJ Moreno avec une critique vidéo de A Quiet Place Part II…

Pour ce que ça vaut, Un endroit tranquille, partie II a un jeu d’acteur solide et une démonstration globale de superbes capacités techniques. Mais en dehors de cela, le film ne fait jamais un effort supplémentaire pour impressionner. C’est un film d’horreur sans peur, un thriller sans trop de tension. Rejoignez le critique EJ Moreno alors qu’il décompose ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans ce nouveau film d’horreur réalisé par John Krasinski.

Regardez la critique ci-dessous et assurez-vous de vous rendre sur notre chaîne YouTube pour plus de vidéos et de contenu exclusif …

VOIR AUSSI: Lisez notre critique écrite de A Quiet Place Part II ici

Suite aux événements meurtriers à la maison, la famille Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) doit désormais affronter les terreurs du monde extérieur alors qu’elle poursuit son combat pour survivre en silence. Contraints de s’aventurer dans l’inconnu, ils se rendent vite compte que les créatures qui chassent par le son ne sont pas les seules menaces qui se cachent au-delà du chemin de sable.

Un endroit tranquille, partie II présente les membres de la distribution de retour Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe et John Krasinski aux côtés de Cillian Murphy (Peaky Blinders) et Djimon Hounsou (Capitaine Marvel).

Lien source