Critiquer l’équipe n’est pas autorisé ⋆ .

Alpha News est le service de nouvelles alternatif décousu du Minnesota. Scott siège au conseil d’administration d’Alpha et mon organisation soutient et collabore avec Alpha. Aujourd’hui, Alpha a rapporté que Facebook a menacé d’interdire sa page pour avoir publié un dessin animé que Facebook a trouvé offensant:

Facebook a menacé d’interdire Alpha News de sa plateforme de publication d’un dessin animé anti-Hamas. La page Facebook d’Alpha News a maintenant «réduit la distribution et d’autres restrictions» pour la publication d’un dessin animé du dessinateur syndiqué AF Branco, dont la satire politique est largement partagée par les médias conservateurs, y compris Fox News. La caricature en question critiquait les représentants Ilhan Omar, Rashida Tlaib et Alexandria Ocasio-Cortez pour leurs commentaires sur le conflit israélo-palestinien.

Tel est bien sûr le point. Vous pouvez critiquer le Hamas sur Facebook, mais vous ne pouvez pas critiquer le Squad. Voici le dessin animé:

Certains libéraux pourraient affirmer que l’équipe est anti-israélienne et antisémite, mais pas pro-Hamas. Je ne suis pas d’accord, comme je l’ai écrit ici. Mais à tout le moins, accuser l’équipe d’être des apologistes du Hamas est un commentaire juste. Il est certain que Facebook autorise toutes sortes de commentaires soutenant le Squad, le Hamas et les militants palestiniens (c’est-à-dire les terroristes et les émeutiers). Cela est cohérent avec le fait que les démocrates sont beaucoup plus susceptibles d’être pro-Hamas que pro-Israël.

Alors, quel est le point? De nombreux organes de presse conservateurs, activistes et experts ont beaucoup investi, au cours de la dernière décennie, dans la création de suivis Facebook. Facebook, comme Twitter, a été un moyen efficace et généralement simple d’atteindre un public. Mais il y a un défaut fatal: ces plates-formes sont dirigées par des gauchistes qui saisissent toute occasion de supprimer le discours conservateur et mettent leur pouce sur l’échelle en faveur de l’extrême gauche.

S’appuyer sur ces plates-formes était un raccourci pour obtenir un public, et il est facile de comprendre pourquoi tant de gens ont choisi cette voie. Mais ces conservateurs sont désormais les otages de leurs opposants politiques. Comme je l’ai déjà dit, je pense que la migration des conservateurs vers les médias sociaux était une erreur. Ici, chez Power Line, nous sommes sur Internet gratuit. Personne ne peut «modérer» nos messages ou soumettre nos écrits à un vague ensemble de normes appliquées de manière incohérente par aucun être humain identifiable.

Si nous voulons critiquer le Squad, il n’y a personne pour nous arrêter. À mon avis, les organisations et les commentateurs conservateurs devraient envisager d’abandonner leurs plateformes de médias sociaux et de revenir à Internet gratuit. Ou bien revendiquer des plates-formes qui s’engagent pour la liberté d’expression et ne discriminent pas les conservateurs. Comme Parler, qui a été violemment réprimé par les organisations libérales Big Tech mais qui a survécu et est maintenant dirigé par mon ami George Farmer.

En attendant, les conservateurs qui restent sur Facebook peuvent s’attendre à une discrimination, à moins qu’une législation efficace de l’État ne puisse mettre un terme à cette discrimination.