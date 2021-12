Critiques de CD – 10 Babymetal Budokan Babymetal

(Cuisine Vinyle)

01. LA MORT BABYMETAL



02. Ijime, Dame, Zettai



03. Donne-moi du chocolat !!



04. Doki Doki Matin



05. GJ !



06. PAS DE PLUIE, PAS D’ARC-EN-CIEL



07. Distorsion (feat. Alissa White-Gluz)



08. PA PA YA !! (feat. F. HERO)



09. Mégitsune



10. KARATÉ



11. Headbangeeeeerrrrr !!!!!



12. L’UN



13. Route de la résistance

Le monde du metal se divise grosso modo en deux camps : ceux qui pensent BABYMETAL sont une force splendide et extrêmement divertissante pour la joie du heavy metal, et ceux qui préfèrent se faire scier les membres avec une épée de samouraï rouillée plutôt que d’entendre à nouveau l’hybride pop-metal de l’équipe japonaise. Une encapsulation tonitruante de la BABYMETAL expérience en direct, capturée au légendaire Budokan de Tokyo, « 10 Babymetal Budokan » ne vise pas ce dernier camp. Si vous n’avez pas encore été séduit par la bêtise exubérante et biaisée de toute l’entreprise – ou par la brutalité et la précision surprenantes de la musique elle-même – alors un album live de 70 minutes ne vous fera certainement pas changer d’avis. Mais pour tout le monde, c’est un rappel stupidement divertissant que BABYMETAL transcendé le statut de nouveauté par pure persistance. Omniprésents sur les scènes du monde entier pendant une grande partie de la dernière décennie, et dans de nombreux festivals de haut niveau en particulier, ils ont conquis plus qu’assez de cœurs et d’esprits métalleux pour s’assurer au moins quelques années de plus.

Et, bien sûr, le Japon les adore. « 10 Babymetal Budokan » est un excellent enregistrement live, et avec le sifflement et la bourrasque constants d’un public enragé bouillonnant en arrière-plan. Après l’écrasement de la rencontre avec le groupe de death metal » LA MORT BABYMETAL « (toujours en majuscule pour un impact supplémentaire !), Su-MétalL’éclat méconnu de chanteuse est la première chose qui frappe les oreilles, alors que son groupe se déchaîne avec un torrent ininterrompu de spectacles certifiés, tous bien plus lourds que les opposants grincheux ne voudraient l’admettre et joué avec une précision impitoyablement contemporaine du tech-metal. Un plus grand succès dans tout sauf le nom, « 10 Babymetal Budokan » se sent vraiment festif, de sa participation bruyante de la foule aux versions étendues et attirantes de certaines des plus grandes chansons du groupe. Comme tous ceux qui ont vu BABYMETAL dans la chair l’attestera, de longs préambules explicatifs sont également une partie essentielle de l’expérience, et toute cette mythologie de Fox God reste intacte ici, ajoutant ainsi grandement à l’esprit et à l’ambiance de cet album.

Ce que les fans veulent, les fans l’obtiennent absolument. De ce premier album inoubliable, les goûts de « Donnez-moi du chocolat !! » , « Doki Doki Matin » et « Megitsune » semblent aussi frais et joyeusement subversifs que jamais. Du suivi grandiloquent de 2016, « Résistance métallique », la grandeur teintée de larmes de « CELUI » et le incroyablement accrocheur « KARATÉ » se démarquer comme des pics euphoriques; tandis qu’un fougueux « Distorsion », avec ENNEMI JURÉ‘s Alissa White-Gluz passer un moment absolument génial, part comme la fusée à pénis d’un milliardaire.

Avouons-le, les gadgets superficiels durent rarement une décennie. BABYMETAL ont maintenu le cap pour de nombreuses raisons, mais la principale d’entre elles est le fait que le heavy metal est plus que suffisamment robuste pour résister à ce genre de réinvention espiègle. « 10 Babymetal Budokan » est une chose de joie et d’émerveillement. Une autre décennie, dites-vous? Le Dieu Fox ne pariera pas contre cela.

