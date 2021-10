Critiques de CD – A Dying Wish Thulcandra

(Napalm)

01. Bûcher funéraire



02. Grandeur cicatrisée



03. Verger de grief



04. En vain



05. Hérésie nocturne



06. L’argent scintillant



07. Dans la misère sombre



08. Un abîme brillant



09. Ténèbres dévorantes



10. Un vœu mourant

Il y a beaucoup à dire pour avoir claqué cartes sur table dès le premier jour. THULCANDRE ont toujours indiqué clairement où se situaient leurs allégeances : à DISSECTIONde dépit glacial et, dans une moindre mesure, SACRAMENTUM, avec toutes les mélodies insidieuses et les riffs enflammés qu’un tel salut implique. Au fil de trois albums studio, guitariste et frontman Steffen Kummerer a constamment renforcé le potentiel de ce plan simple, culminant avec celui de 2015 « Ascension perdue ». Plus imaginatifs que leur vision myope ne devrait le permettre, THULCANDRE n’ont jamais tout à fait décroché le jackpot en termes d’attention ou d’éloges, mais l’engagement zélé des Allemands pour la cause du cœur glacial n’a jamais été mis en doute. Au « Un souhait mourant », ils indiquent que les six dernières années ont été consacrées à rationaliser et à affiner leur son de marque. Bien que ces nouvelles chansons ne soient pas très différentes dans le ton ou l’esprit de leurs prédécesseurs, la quatrième THULCANDRE l’album déchire et terrorise avec l’intensité d’un premier album.

Cela aide aussi certainement que « Un souhait mourant » a été touché par Dan Swanoles mains de mixage et de mastering, l’un des plus grands visionnaires méconnus du métal moderne. Ce disque pue absolument le début des années 90, avec des sons de guitare qui atteignent l’équilibre parfait entre cassant et belliqueux, et un nuage enveloppant de sinistre atmosphère qui semble souvent crépiter avec une authentique électricité maléfique. Ouvreur « Bûcher funéraire » est un sublime enfoncement des portes de l’Enfer, plein de vitesse et d’agressivité fulgurantes, mais enveloppé de mélancolie et de malveillance nocturne presque saisissable. « Grandeur cicatrisée » est une autre chanson susceptible de déloger vos plombages, mais la férocité et le muscle ne sont jamais autorisés à écraser le noyau mélodique tordu que parcourant ses cinq minutes à bout de souffle. Et si vous avez déjà passé du temps de qualité avec DISSECTION‘s « Le Sombrelain », il sera presque impossible de ne pas profiter du balayage effréné de « Un abîme brillant »: une chanson de black metal aussi parfaite que vous pourriez espérer entendre en 2021.

Les deux derniers morceaux sont les plus aventureux proposés. « Dévorer les ténèbres » est tout aussi déchirant, cauchemardesque et impérieux que son titre le suggère, tandis que la chanson titre offre un point culminant de splendeur épique et désorientante, avec des tropes de la vieille école à gogo et une suggestion alléchante d’intention progressive. Toujours un acte de classe, mais maintenant en quelque sorte plus puissant et captivant qu’avant, THULCANDRE évoquent le passé avec le zèle des maîtres militants.

