Critiques de CD – A Valediction Obscura

(Explosion nucléaire)

01. Abandonné



02. Solaris



03. Un adieu



04. Quand les étoiles se heurtent



05. Dans l’unité



06. Usurpateur dévoré



07. L’au-delà



08. Éléments orbitaux II



09. Le Neuromancien



10. Dans l’adversité



11. Patrimoine

Quand vous considérez qui sont les hommes derrière OBSCURE sont à ce stade, cela semble presque injuste pour tout le monde. Steffen Kummerer (également membre de THULCANDRE), Jeroen Paul Thesseling, Christian Munzner (aussi dans ALCALOÏDE, FIN DE L’ÉTERNITÉ et PARADOXE) et David Diepold (voir également CONNAISSANCE) sont, tout simplement et indéniablement, quatre des plus grands musiciens virtuoses de la scène metal. Kummerer a été là depuis le début, bien sûr, et c’est sa vision initiale qui s’est avérée si efficace et unique sur le premier album du groupe à l’été 2006 « Châtiment ». Quinze ans plus tard, OBSCURE ont subi une évolution prolongée et infiniment fascinante, les prenant de la mort progressive au niveau suprême de « Cosmogenèse » (2009) et « Omnivium » (2011) à la brutalité de plus en plus exploratoire des « Akróasis » (2016) et « Diluvium » (2018); dont le dernier semblait annoncer un regain d’intérêt dans le OBSCURE camp, au moins en termes d’écriture de chansons. Tout ce qui s’est passé entre alors et maintenant est probablement sans importance, car maintenant Kummerer s’est entouré d’un ensemble encore plus puissant et habile ici, et « Une adieu » est un autre bond en avant clair et audacieux en territoire inconnu.

Le plus grand changement ici est que OBSCURE ont affiné leur musique au point où complexité et mélodie cohabitent. Le résultat est 11 chansons qui, à première vue, semblent plus simples et plus directes que tout ce que le groupe a fait dans le passé. Sous cette surface, bien sûr, les compétences techniques absurdes que possèdent les quatre hommes sont en permanence exposées. La question de savoir si cette avancée ravira tous les fans inconditionnels est ouverte au débat – nous sommes incontestablement loin de NÉCROPHAGISTE‘s « Épitaphe » – mais des chansons comme l’ouverture épique « Abandonné » et barrage de death metal brillant « Quand les étoiles se heurtent » sont accessibles et mémorables, tout en restant fidèles à la philosophie brutale mais imaginative de leurs créateurs.

Si le progrès artistique déclenche votre alarme de poseur, le single récent « Usurpateur dévoré » est à portée de main pour rassurer. S’il y a eu une mutilation plus efficace de ANGE MORBIDEle puissant modèle du milieu des années 90 ces derniers temps, nous exigeons de l’entendre immédiatement. OBSCURE sont connus pour être des artistes de death metal d’élite, mais même selon leurs normes passées, « Usurpateur dévoré » est une chose impérieuse et magnifique. Rapace et implacable, « Le Neuromancien » est plus de viande rouge pour les hordes mortelles, mais comme pour tout ici, Kemmererl’équipe de est enfermée dans un état de fluidité collective : les riffs glissent sur les blastbeats, avec chaque couche limpide, et OBSCURE s’envolent vers le nirvana instrumental, des basses frettes et des riffs de mitrailleuses parfaitement synchronisés.

Malgré ces moments passionnants de guerre totale, « Une adieu » sera peut-être plus célèbre pour sa concision et ses charmes mélodiques. Mieux illustré par la batterie symphonique et les crochets romantiques de la fermeture « Patrimoine », qui brouille la frontière entre tech-death et melo-death avec une finesse louable, une démonstration électrisante de grandeur.

