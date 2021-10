Critiques de CD – A View From The Top Of The World Dream Theater

(InsideOut / Sony )

1. L’extraterrestre



2. Répondre à l’appel



3. Monstre invisible



4. Géant endormi



5. Transcender le temps



6. Réveillez le Maître



7. Une vue du sommet du monde

THÉÂTRE DU RÊVEl’album le plus récent de, 2019’s « La distance dans le temps », a présenté un groupe qui vieillissait gracieusement, trois décennies après le début de sa carrière. Le record était un recul par rapport aux ambitions prog grandioses de 2016 « L’étonnant ». Le résultat final était un disque infectieux et lourd qui montrait de fortes côtelettes musicales tout en étant la démonstration de puissance métallique la plus confiante du groupe depuis, il y a dix ans, Mike Mangini d’abord assis derrière la batterie. Il n’y a pas de détournements extrêmes de cet équilibre retrouvé à trouver sur leur dernier disque, « Une vue du haut du monde ». Les fans de longue date qui étaient satisfaits de l’évolution du groupe dans une direction plus directe trouveront à nouveau de nombreux riffs de guitare croustillants et des claviers immersifs pour se plonger dans des moments de flash de métal progressif intégrés avec goût.

Le barrage de riffs de guitare frénétiques de Jean Petrucci et des tambours furieux de Mangini — le tout pendant que le clavier fonctionne à partir de Jordan Rudess se cache sinistrement en dessous – qui propulse « L’extraterrestre »Les premiers instants de donnent le ton à la majorité des THÉÂTRE DU RÊVEdernier effort de. Bien que cette rafale se transforme assez rapidement en un magnifique pont de guitare-solo mélodique, la force des riffs rythmiques plus lourds finit par être le moteur clé une fois que la chanson appropriée commence. Petrucci a toujours réussi à équilibrer ce mélange de beauté et de puissance avec son travail de guitare, mais les moments où ce commutateur est basculé sont plus assurés que jamais, tout comme le reste des performances individuelles du groupe. Cette confiance maintient l’élan à travers les morceaux les plus sombres de l’album, tels que « Répondre à l’appel » et « Géant endormi », qui sont tous deux alimentés par Petrucci virant plus fortement dans le déchiquetage discordant sur ses solos.

L’équilibre atteint par Petrucci à la guitare tout au long « Une vue du haut du monde » est également savamment assorti par grossièretéles performances du clavier de. Que ce soit « Monstre invisible »les vibrations du grand orchestre de ou la jonglerie des sons d’orgue de rock progressif et de la beauté du piano sur « Réveillez le Maître », grossièreté réussit également à rendre ces changements de tonalité et de progression d’accords aussi naturels que possible tout en restant au service du renforcement des aspects les plus lourds de l’album. La superposition de son travail au clavier sous les aspects les plus axés sur la guitare des compositions du groupe continue d’être un exemple haut de gamme pour utiliser cette instrumentation pour se compléter.

L’éloge ci-dessus pour le travail de la guitare et du clavier sur disque n’est pas pour négliger les performances impressionnantes et fiables de Mangini, bassiste John Myung, et chanteur James LaBrie, dont ce dernier brille particulièrement sur le morceau influencé par le radio-rock AOR des années 1980, « Le temps transcendant ». Ce morceau est le principal détournement du reste de l’incursion de l’album dans des eaux métalliques plus ancrées, bien que la quantité de lambeaux de guitare contenue empêche le morceau de paraître relativement léger. Cette concentration maintient également le titre de clôture engageant tout au long de sa durée de 20 minutes, avec des rebondissements superposés avec goût sans tomber dans l’excès.

THÉÂTRE DU RÊVE n’innove pas sur « Une vue du haut du monde », leur 15e album studio. Le terrain actuel est sur le point de rester assez stable, même si les voies explorées à ce sujet et « La distance dans le temps » continuent d’être le modèle des travaux futurs.

