Critiques de CD – Acheron King Buffalo

(Stickman)

01. Achéron



02. Zéphyr



03. Ombres



04. Cerbère

Au risque d’énoncer une évidence, si vous aimez planer et écouter des riffs, LE ROI BUFFLE sont presque certainement déjà l’un de vos groupes préférés. Un groupe qui combine et encapsule tout ce que les gens aiment dans plusieurs sous-genres connectés, joignant les points entre le stoner rock, le doom et les explorations psychédéliques qui font exploser l’esprit, le trio de Rochester, New York, est le seul héritier crédible de AIMANT MONSTREcouronne turbo-psychique. Et vous pourriez même dire que LE ROI BUFFLE transporter l’auditeur encore plus loin dans l’orbite du rock spatial que leurs ancêtres du New Jersey. Franchement, il faut être suffisamment défoncé à l’écoute « Achéron » que rien de tout cela n’a vraiment d’importance. Arrivé quelques mois seulement après l’étourdissement « Le fardeau de l’agitation », le quatrième album complet du groupe présente l’évolution continue de leur son via certains de leurs matériaux les plus libres et les plus immersifs à ce jour.

On peut débattre de la façon dont trois personnes font autant de bruit, mais il doit y avoir une sorte de canalisation paranormale en cours ici. Quatre chansons profondes, chacune une épopée imposante et hypnotique, et aussi vaste du point de vue sonore qu’un ciel nocturne clair, « Achéron » reprend les principes quasi-motorik des disques précédents et permet à ces idées de prendre leur envol. La chanson titre d’ouverture est si épique et grandiloquente qu’il semblerait horriblement réducteur de la goudronner avec le pinceau stoner rock. Au lieu de cela, c’est du rock psychédélique de niveau boss; De teinte kaléidoscopique et de portée cinématographique, il s’agit d’une version grand écran de la formule rock du désert, avec l’univers entier comme toile de fond éblouissante et menaçante pour la raison. Construit autour d’un seul riff propulsif, c’est aussi une master class de minimalisme. « Zéphyr » est encore plus flagrant quant à sa dette envers le pouls cyclique de Krautrock, car LE ROI BUFFLE dérivez dans un nirvana céleste chatoyant, né dans les airs par des vagues d’ambiance scintillante et la promesse alléchante de son inévitable crescendo axé sur les riffs.

Un autre tour de tapis magique à combustion lente, « Ombres », est si spacieux et serein qu’il ressemble plus à une catastrophe doublée qu’à quelque chose de plus conventionnel, avec le leader Sean McVay une voix béate et désincarnée flottant à travers le brouillard vers un gain de synthé progressif à chérir. La fermeture « Cerbère » est de loin la chanson la plus sombre ici : noueuse et dissonante, elle hoche la tête respectueusement vers VOIVODle monde de la science-fiction déformée, mais avec un groove sous-jacent fluide qui se dilate, se contracte puis s’envole dans la stratosphère avec une touche de flamboyance blues.

Je l’ai peut-être déjà dit, mais si vous aimez vous défoncer et écouter des riffs, LE ROI BUFFLE sont presque certainement déjà l’un de vos groupes préférés. Sinon, écoutez ceci et perdez la tête.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).