Critiques de CD – Aeromantic II The Night Flight Orchestra

(Explosion nucléaire)

1. Indigo violent



2. Minuit merveilleux



3. Combien de temps



4. Brûlez pour moi



5. Les nuits du chardonnay



6. Changer



7. Ambre à travers une fenêtre



8. Je vais essayer



9. Vous appartenez à la nuit



10. Zodiaque



11. Jean blanc



12. Ciel au clair de lune



13. Tendre la main

Un supergroupe formé par le chanteur Strid “Vitesse” de Bjorn et guitariste Daniel Andersson de TRAVAIL DU SOL et rejoint peu après par le bassiste Sharlee D’Angelo (DESTIN MISÉRICORDANT, ENNEMI JURÉ) sur papier a l’étoffe d’une démonstration dévastatrice de forces de métaux lourds se réunissant. À partir de leur premier disque de 2012 “Affaires internes”, L’ORCHESTRE DES VOLS DE NUIT étonnamment, est rapidement devenu célèbre pour ses hommages accrocheurs aux bandes originales de power-pop, d’arène-rock et de films du début des années 1980. En 2021, leur formule n’aura peut-être plus l’effet de surprise des efforts antérieurs, mais leur sixième album, simplement intitulé “Aéromantique II” dans le sillage des années 2020 “Aéromantique”, présente un groupe qui a bien affiné les rythmes du son choisi pour une autre portion d’odes power-rock bien-être aux nuits à la recherche d’amour et d’aventure.

Le groupe rétablit ce sens de la nourriture réconfortante dès le début avec “Indigo violent”. Les léchages de guitare d’ouverture de la chanson rappellent la carte de titre d’un film sorti dans les années 1980 par des studios de production défunts tels que Photos de pierre de touche. La piste devient très rapidement une autre vitrine pour les refrains au niveau de l’arène, les crochets de guitare accrocheurs, les remplissages de batterie et les solos de synthé qui s’avèrent être les principaux moteurs des 50 prochaines minutes. Les influences qui ont animé le groupe jusqu’ici sont toujours omniprésentes, peut-être plus que jamais sur “Aéromantique II”. Le travail de clavier sous-jacent de “Changer” joue comme une version survoltée du 1983 GENÈSE frappé, “C’est tout”. D’Angeloles lignes de basse de “Je vais essayer” évoquer l’esprit de DES LARMES POUR DES PEURS‘ “Tout le monde veut diriger le monde”. Foulée canalise les meilleures performances des chanteurs qui ont dominé les charts en 1984, les chantant comme RICK SPRINGFIELD, surtout lors de la clôture de l’album “Atteindre”.

La vraie beauté de L’ORCHESTRE DES VOLS DE NUIT cependant, c’est que pour tous les moments où leur pastiche d’influence des années 80 pourrait potentiellement franchir la ligne en fromage irrécupérable, ce sont des musiciens qui ont bien maîtrisé la capacité à la fois de créer une grande chanson pop et de la rendre indéniablement rock. Le batteur Jonas Källsbäck donne une fois de plus une performance digne d’un stade derrière le kit. Andersson et collègue guitariste Sébastien Forslund ont établi depuis longtemps leur alchimie et leur capacité à fournir un travail de hache qui fusionne la puissance du shred avec une sensibilité pop, et un nouveau claviériste John Lönnmayr monte très habilement dans le siège laissé vacant par un fidèle de longue date Richard Larsson émerge très rapidement comme une force précieuse. Lönnmayr brille avec des solos aussi flashy que ceux qui se produisent sur le devant de la scène, combinant ses talents avec le duo de guitares sur des moments marquants pour de nombreux morceaux de l’album. Lönnmayrles touches de s’accompagnent d’un morceau entraînant de guitare funk-rock pour élever le sentiment de triomphe qui anime ” Minuit Merveilleux “, fournissent une poussée d’adrénaline encore plus importante à “Combien de temps”est déjà un refrain énergique, et booste le conga-rock dance-floor de “Tu appartiens à la nuit”.

C’est un témoignage de la chimie qui L’ORCHESTRE DES VOLS DE NUIT ont développé – et la forte musicalité qui soutient cette chimie – que ce qui en surface était initialement une diversion amusante n’a pas épuisé son accueil une décennie plus tard. “Aéromantique II” est le son d’un groupe qui a frappé le sol en courant dans l’exécution de sa vision et qui a encore de nombreux kilomètres à parcourir des années plus tard.

