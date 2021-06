Critiques de CD – Aggression Continuum Fear Factory

(Explosion nucléaire)

01. Recoder



02. Perturbateur



03. Continuum d’agression



04. Pureté



05. Machine à suicide à injection de carburant



06. S’effondrer



07. Espoir fabriqué



08. Dissonance cognitive



09. Monolithe



10. Fin de ligne

USINE DE PEUR est un groupe révolutionnaire : ce fait est tout simplement indiscutable. Cet acte pionnier a fait partie de la genèse du metal industriel, du groove metal et du nu metal. Burton C. Bell était à l’avant-garde du style vocal dichotomique “bon flic/mauvais flic” en raison de ses premiers travaux, qui opposaient ses cris grossiers à son chant mélodique apaisant. Six ans se sont écoulés depuis 2015 “Genexus”, et sur le 10e album studio du groupe californien, “Continu d’agression”, les fans ont droit à 10 nouveaux morceaux. L’impact du nouvel effort est tout aussi brutal et beau que le contraste vocal susmentionné.

Le nouvel album est aussi captivant que doux-amer car, à ce stade, il est le dernier à inclure cloche‘s signature vocals – l’un des membres originaux du groupe et le seul chanteur qu’il a eu – qui s’est séparé de l’unité l’année dernière après des années de litige acrimonieux. “Continu d’agression” est un sacré moyen pour cloche laisser sa marque finale sur l’héritage du groupe. C’est difficile à imaginer USINE DE PEUR sans la prestation vocale distincte et passionnée du leader charismatique, mais cela dit, il n’est certainement pas la seule pièce du puzzle. Sa performance, ainsi que celle de batteur Mike Heller, le débutant relatif qui est bien connu pour son travail avec le groupe de death metal new-yorkais MALIGNITÉ, et membre fondateur, guitariste et auteur-compositeur Dino Cazares, sont tous assez impressionnants. Collectivement, la performance et la passion de l’unité sont indéniables et puissantes, prêtant à ce qui est l’un des meilleurs albums de USINE DE PEURcatalogue de.

“Monolithe” offre un groove lent qui semble atypique par rapport à ce que l’on attend, appariement clochechantonne avec Cazarèsest un travail de guitare plus doux, retenu et déchiqueté. Les qualités de musique pop de la chanson ne sont pas inconnues du groupe ; cependant, la livraison est distincte et existe sur une trajectoire en dehors de ce qui existait auparavant dans USINE DE PEURlivre de jeu. Cette approche ne fonctionne pas du tout sur “Pureté”, une chanson qui manque visiblement du courage pour lequel le groupe est connu. Quelques verrues à part, “Continu d’agression” se situe au-dessus de la plupart des albums post-2000 de l’acte en raison de Cazarèsle travail de guitare aventureux de sur des chansons comme “perturbateur”, « Machine à suicide à injection de carburant » et “Continu d’agression”.

“Continu d’agression” semble être la fin d’une époque pour USINE DE PEUR, un groupe qui a fait sa marque au fil des ans. Si tel est bien le cas, le groupe avance avec style.

