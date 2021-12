Critiques de CD – Agma Wombbath

(Transcender l’obscurité)

01. La loi de tout



02. Aux pieds du géant



03. Le septième sceau



04. L’Inquisition renaît



05. Ils suivent aveuglément



06. Un monde de destruction



07. Misantropi Och Förakt



08. Respirez les flammes



09. L’âge de la mort



10. Oh le feu de la haine



11. En décomposition, ils vont tous s’envenimer



12. Douleur divine



13. Les morts et les mourants



14. Départ de la lumière



15. Existence méprisée



16. Sur un chemin de répulsion

Ce ne sont peut-être que ceux qui dorment avec une pédale HM-2 sous leur oreiller qui l’ont remarqué, mais BAIN DE MAINTIEN a livré l’un des meilleurs records de retour de tous les temps avec « Descente en hausse » en 2015. À peine six ans plus tard, les vétérans du death metal suédois livrent leur cinquième album post-retour, et c’est de loin le disque le plus ambitieux et le plus aventureux à avoir jamais porté le nom du groupe. Étant donné qu’ils ont sorti deux albums en 2020 (« Chœurs des morts » et « Contes de folie »), Il paraît que BAIN DE MAINTIEN ont touché une riche veine d’inspiration et vont maintenant pour le tout, à la fois en termes de qualité et de quantité. Cette bête rare, le double album de death metal, « Agma » n’est pas un festival de nostalgie à l’ancienne, c’est plutôt ce qui se passe lorsqu’un son classique reçoit un énorme coup de pied dans le cul, délogeant les globes oculaires.

Si c’est sans vergogne ENTERRÉ et DÉMEMBRER culte que vous voulez, alors ce n’est peut-être pas le record pour assouvir vos appétits. BAIN DE MAINTIEN certainement une dette énorme à ce son séminal, et il ne fait aucun doute que nous écoutons du death metal suédois punk et vicieux tout au long de ces 73 minutes destructrices. Mais la polyvalence et la variété présentées ici sont vraiment époustouflantes, car chaque chanson semble représenter une autre version subtilement biaisée de cette formule chérie, avec des boules de courbe inattendues mais toujours appropriées qui pleuvent sous tous les angles. « Agma » sonne considérablement plus lourd et plus net que n’importe quel précédent BAIN DE MAINTIEN enregistrer aussi. Depuis les premières secondes déchaînées de « La loi de tout » à partir de maintenant, le poids autoritaire derrière ces chansons est évident. le leader Jonny Pettersson (également membre de MASSACRE, LÉGION BERZERKER et d’innombrables autres projets en cours) a l’un de ces grognements de death metal archétypiques et coriaces qui coupe toujours à travers le bruit, et fondateur/guitariste Håkan Stuvemarkle riff de ‘s est vraiment inventif; ses côtelettes d’écriture, de plus en plus impérieuses.

Il y a 16 chansons ici, et pas un faible parmi eux. Lors d’une première plongée profonde de plus en plus essoufflée, les points forts évidents incluent » Aux pieds du géant « , qui parvient à être tout aussi arrogant et techniquement éblouissant, et « L’âge de la mort », qui tisse des textures progressives et des pans de macabre crépusculaire à travers BAIN DE MAINTIEN‘s énorme batterie. Mais c’est un album qui offre de nombreux moments puissants et exige des écoutes répétées, tout en adhérant noblement à une philosophie de death metal plus que vraie. Depuis les machinations sinistres et vouées à la mort de « En décomposition, ils vont tous s’envenimer » aux D-beats foudroyants et à la discorde noircie de « L’Inquisition renaît », c’est une remarquable démonstration de force d’un groupe qui a bien plus à dire et à faire que la majorité de ses pairs. Le sortir le soir du Nouvel An est un geste un peu bizarre, mais une musique aussi géniale traversera même une gueule de bois de Noël.

