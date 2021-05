(Prothétique)

1. Respirer soigneusement



2. De votre lumière



3. En hiver



4. Splendeur inaperçue



5. À l’aube du matin, nous fermons les yeux



6. Coeurs fermés



7. Mélancolie



8. La nuit dernière, j’ai cru en toi

La balise de genre blackgaze n’est pas aussi médiatisée qu’elle l’était il y a quelques années lorsque DEAFHEAVEN étaient à leur apogée. Le nombre de praticiens du son, qui marie des éléments de métal noir avec de superbes atmosphères shoegaze, reste cependant vaste, et bien que les voies vers une plus grande acceptation restent un peu resserrées à la suite de ses actes plus connus gardant un profil plus bas récemment, le l’esthétique générale reste vibrante grâce à des actes tels que UN AUTOMNE POUR LES ENFANTS ATTEINTS. Le trio néerlandais a réussi à garder une aura de mystère autour de ses membres depuis la sortie de leur premier album en 2010, “Perdu”, et le manque de concerts depuis le printemps 2020 ne les a pas affectés car ils n’ont pas encore joué en direct. Malgré cette existence relativement discrète, le groupe a continué à affiner son son jusqu’à et y compris leur dernier et neuvième album, “Au petit matin, nous fermons les yeux”.

Leur son assez bien défini est un mélange hypnotique de sons hivernaux discordants et de guitares et claviers magnifiquement mélodiques. Chaque album a subi des modifications mineures, mais au fil du temps, UN AUTOMNE POUR LES ENFANTS ATTEINTS s’est rapproché de l’incarnation de l’idéal platonique du son blackgaze. “Au petit matin, nous fermons les yeux” est le point culminant de ces pas en avant, car le trio est une machine bien huilée avec une présence vétéran.

L’album se lance directement dans “Respirer soigneusement”la mélodie. La chanson est un rocker mi-tempo galopant qui est soulevé par un équilibre de riffs de guitare chaleureux et de cris caustiques du chef du groupe Mchl et une phalange de claviers hypnotiques de science-fiction de lui, bassiste Tdet batteur Chr, qui jonglent entre ces tâches et leurs autres instruments. Le morceau montre à quel point le groupe marche sur la corde raide pour générer un son “spatial” sans tomber dans l’espace-rock et colorer dans les lignes du genre choisi. Cette tendance se poursuit dans “De ta lumière”, qui à première vue semble être l’analogue le plus proche d’un DEAFHEAVEN chanson sur le disque, bien qu’il continue les couches de claviers et TdLes lignes de basse chaudes de la chanson se transforment en sa propre bête rêveuse. “En hiver” montre la maîtrise de l’escalade du trio, en commençant par un battement de tambour hypnotique et des claviers apaisants qui finissent par voir le reste de la chanson se remplir, combinant ces éléments dans un grand crescendo. Le reste du disque suit le chemin établi dès le début, englobant l’équilibre entre la beauté émotionnelle, les gros riffs et claviers et les cris torturés, avec d’autres points forts parsemés à l’intérieur tels que Chrla performance de tambour frénétique de “Splendeur inaperçue”.

La chimie du trio derrière UN AUTOMNE POUR LES ENFANTS ATTEINTS est indéniable à ce stade tout comme leur maîtrise du son “blackgaze”. Si le jour venait où ils choisissaient de montrer leurs produits dans un cadre de concert en direct, leur capacité à équilibrer une beauté envoûtante avec un son métallique adapté à une grande salle leur servira bien.

