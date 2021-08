Critiques de CD – Aphelion Leprous

(À l’envers)

1. À court d’énergie



2. Hors d’ici



3. Silhouette



4. Tous les moments



5. Avez-vous déjà?



6. La révélation silencieuse



7. Le côté obscur



8. En attente



9. Anges naufragés



10. Déguisement de nuit

la Norvège LÉPREUX fête cette année son vingtième anniversaire. Le groupe ne s’est jamais contenté de rester dans un état de stase musicale, évoluant de la mise en place de collages artistiques si disjoints de multiples sons prog-rock et métalliques sur leurs premiers albums à des expressions plus rationalisées de la grandeur du rock progressif. Chanteur/claviériste Einar Solberg et guitariste Tor Oddmund Suhrke sont restés les seules constantes depuis les débuts du groupe, avec d’autres sièges dans le groupe tournant jusqu’en 2017 “Maline”. Le dernier disque du groupe, “Aphelion”, est le troisième à partir du courant LÉPREUX gamme, et se sent vraiment comme le point culminant de la progression de Solberg‘sable Suhrke‘s songwriting et la chimie de cette incarnation du groupe.

La version 2021 de LÉPREUX a maîtrisé l’art de résider dans le juste milieu entre la sortie plus conviviale pour la radio des piliers du métal progressif tels que ARBRE PORC-ÉPIC et la progression plus dure du riff d’actes tels que MESHUGGAH. La tonalité générale des ambitions musicales actuelles du groupe sur “Aphelion” finit finalement dans le premier, bien que Surhke et deuxième guitariste Robin Ogdenalles sons de guitare de – ainsi que certains des batteurs Baard Kolstadrythmes de — résident toujours dans ce dernier. Piste d’ouverture « À court terme » est une combustion lente qui est portée par Solbergla voix émotionnellement puissante et l’orchestration de fond qui auraient été à l’aise dans le côté proggier du LED ZEPPELIN catalogue. Des riffs plus volumineux émergent pendant “En dehors d’ici”la seconde mi-temps qui montre SolbergLes chuchotements discrets de se transforment progressivement en fausses puissantes au fur et à mesure que la musique s’intensifie à ses côtés.

C’est la maîtrise du groupe en matière d’escalade de bon goût qui s’avère essentielle pour élever de nombreux “Aphelion”les pistes de. Solberg et Suhrke parviennent à éviter que leur composition ne ressemble à une errance fastidieuse, à une émotion excessive prétentieuse ou à un chaos musical pour le bien du chaos musical. “Tous les instants” est un beau mariage de guitare blues-rock et d’orchestration grouillante avec Solbergles changements vocaux de s’accompagnent de hauts et de bas à travers un crescendo cathartique. Un travail de guitare frénétique rappelant REFUSÉ‘s “Nouveau bruit” porte la moitié d’ouverture de “La révélation silencieuse”. La chanson est le morceau le plus ouvertement rock de l’album, avec Solberg émettant de brefs passages vocaux sous forme de chuchotements, qui se transforment en un point culminant rugissant de gros riffs et de cris vocaux au niveau de l’arène.

Même s’il y a beaucoup de performances individuelles qui brillent tout au long du disque, LÉPREUX reste également cette race rare où ces moments marquants restent au service d’une chanson forte, par opposition à une musicalité flashy. Même le solo de guitare le plus flashy du disque, pendant la seconde moitié de “Le côté de l’ombre”, est encore assez sobre par rapport à d’autres guitaristes qui peuvent aller un peu plus loin dans une situation similaire. Solberg est aussi un leader de cette pratique derrière le micro. Sa voix atteint une grandeur d’opéra lors de moments plus grandioses, notamment lors de “En attente” — sans déborder sur une pompe comique. Il s’avère également toujours capable d’émettre des cris plus gutturaux et rauques lors de l’album culminant de plus près, “Déguisement de nuit”.

Au cours de la dernière décennie, de nombreux groupes ont tenté de fusionner des sons de métal progressif bien usés avec une touche rock plus moderne. LÉPREUX est l’un des rares qui semblaient avoir atterri dans un espace qui fonctionne pleinement pour bien réussir et continuer à affirmer leur maîtrise sur “Aphelion”.

