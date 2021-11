Critiques de CD – Ascension Codes Cynic

(Saison de la brume)

01. Mu-54*



02. Les ailés



03. A’-va432



04. Les éléments et leurs habitants



05. Ha-144



06. Serpents mythiques



07. Sha48*



08. Archétype de la 6e dimension



09. Modèle d’activation d’ADN



10. Shar-216



11. Architectes de la conscience



12. DA’z-a86.4



13. Aurore



14. DU-*61.714285…



15. Dans un multivers où chantent les atomes



16. A’jha108



17. Corps de lumière diamant



18. Ec-ka72

Les événements qui se sont produits entre la sortie de 2014 « Veuillez vous plier pour nous libérer » et CYNIQUEl’album de 2021, « Codes d’Ascension », pourrait justifier une biographie du groupe de plusieurs centaines de pages sans tenir compte de l’histoire antérieure du groupe. La scission acrimonieuse en 2015 entre les membres fondateurs Paul Masvidal (voix/guitares) et Sean Reinert (batterie/claviers), l’accord éventuel en 2017 qui a permis Masvidal de continuer avec le CYNIQUE nom, et les décès tragiques en 2020 des deux Reinert et depuis longtemps CYNIQUE bassiste Sean Malone sont chacun des événements monumentaux qui se cachent spectralement sur ce nouvel album. « Codes d’Ascension » est le point culminant de l’enregistrement qui Masvidal a travaillé avec un nouveau batteur Matt Lynch – fait ses débuts en studio après avoir rejoint le groupe en tant que batteur de tournée en 2017 – et claviériste Dave Mackay, qui fournit également des lignes de basse synthétisées. Le trio en tant qu’individus est plus qu’à la hauteur de la tâche de fournir des moments musicaux exceptionnels. Le résultat final de « Codes d’Ascension » est cependant un effort qui ne correspond pas tout à fait à la somme de ses parties.

MasvidalL’approche de la guitare et du chant reste une expérience immersive d’une atmosphère de métal progressif. Lyncher montre une dextérité incroyablement frénétique derrière la batterie, et son travail sur ce disque résiste à l’examen minutieux qu’il recevra probablement de la part des fans de longue date. Mackay génère des lignes de basse très accrocheuses qui font parfois un gros travail sur les moments les plus hypnotiques de l’album, bien que certains ne puissent pas s’empêcher de se demander à quel point ces contributions auraient été plus prononcées avec la puissance d’une vraie guitare basse. Cependant, en fin de compte, ces éléments ne finissent pas par se fondre en des expériences d’écoute vraiment satisfaisantes du début à la fin pendant la majeure partie du disque. « Les ailés », la première vraie chanson du disque, finit par être une excellente vitrine pour Lyncher pour établir sa bonne foi dès le début, mais c’est dans l’ensemble une piste instrumentale sinueuse qui donne l’impression qu’elle se termine brusquement sans atteindre un point culminant cathartique.

Cela continue d’être la tendance pour la majorité des « Codes d’Ascension ». Alors même que le trio s’aventure dans un territoire plus aventureux, comme l’ouverture plus ouvertement menaçante de « Serpents mythiques » et le tissage de guitares néo-classiques et de passages électroniques sur « Aurore », l’impression générale sur la plupart des morceaux est celle d’un disque d’atelier décousue par opposition à un ensemble de chansons cohérentes et pleinement réalisées. Ce sentiment d’élan commençant et s’arrêtant est également ajouté par de nombreuses pistes d’interlude tout au long du disque, appelées « codes » dans les documents publicitaires. Ces brefs passages de 30 secondes de musique ambiante et de voix finissent par nuire davantage à l’album au lieu de l’améliorer, et parfois ne se présentent pas comme des entrées ou des sorties claires des chansons qu’ils entourent.

Il y a quelques moments au cours de la seconde moitié du disque où la forte musicalité et les idées ambitieuses se rejoignent pour montrer la promesse d’une future grandeur potentielle de cette formation. « Dans un multivers où chantent les atomes » est quatre minutes bien remplies de travail de guitare et de batterie éblouissants et contagieux qui alternent entre de brefs éclairs de coups de poing et des fioritures jazzy, le tout renforcé par une aura édifiante de triomphe mélodique. « Architectes de la Conscience » est une piste où les premières minutes sont une autre grande vitrine pour Lyncher et Mackay, avec Masvidal se joignant à une combinaison de riffs rythmiques croustillants et de solos de guitare fusion pour propulser la chanson dans un autre affichage qui est prometteur pour l’avenir.

Il ne fait aucun doute du pur talent musical des musiciens qui Masvidal a recruté pour le rejoindre dans la poursuite de la CYNIQUE Nom. Les éléments pour une nouvelle musique vraiment géniale à sortir sont là, mais les pièces du puzzle ne complètent pas encore le tableau sur « Codes d’Ascension ».

