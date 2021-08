Critiques de CD – At One With None Portrait

(Lame en métal)

01. À un avec aucun



02. Rideaux (Le Souper Dumb)



03. Père fantôme



04. Celui qui se tient debout



05. cendre



06. Un meurtre de corbeaux



07. Sans ombre



08. Le passage de la potence

Une proposition magique dès le départ, PORTRAIT en quelque sorte puisé dans les principes infailliblement ataviques du heavy metal sans jamais ressembler à une imitation rétro consciente. De même que LOUP‘s “Etoile maléfique” et une poignée d’autres, le premier album éponyme des Suédois en 2008 a donné substance et soutien au retour bienvenu du bruit de la vieille école au 21e siècle, avec en prime une mystique et une malveillance bien nécessaires. Chanteur Par Lengstedt‘s ROI DIAMANT-Le cri de salut était simplement la cerise éclaboussée de sang sur le gâteau.

Treize ans et trois albums studio plus tard, PORTRAIT sont toujours l’un des groupes de heavy metal les plus résolument déstructurés, mais avec un accent de plus en plus important sur le côté plus progressif et aventureux de leur son. Personne ne remettrait jamais ça en question DESTIN MISÉRICORDANT sont la principale influence, à la fois ici et sur tous les précédents PORTRAIT disque, mais alors que certains groupes se contentent d’un pastiche précis, ce groupe a pris ce modèle chéri et l’a utilisé, s’appuyant sur cette idée géniale avec plusieurs « Eureka ! » moments qui leur sont propres. Le résultat est que “Un avec aucun” montre cette évolution, et est PORTRAITEn conséquence, le disque le plus sophistiqué et le plus mature de , bien que toujours avec des racines solides dans la grandeur sale du début des années 80.

Grand et implacable, la chanson titre d’ouverture confirme rapidement que c’est aussi PORTRAITl’album le plus lourd et le plus sonore de . La chanson elle-même est audacieusement et sinistrement théâtrale, mais elle est également dotée de mélodies envoûtantes et de dynamiques vertigineuses. C’est une performance puissante de tout le groupe, avec LengstedtLa voix de s’envole avec plus de profondeur et de puissance que jamais, et ces changements de tempo très importants exécutés avec une précision meurtrière. “Rideaux (Le Souper Dumb)” offre une approche plus directe, avec des nuances de power metal américain et des coups de mélodrame fulgurant ; “Fantôme Père” gronde dans un véritable territoire de malheur, soutenu par un remaniement insistant et imprégné de diablerie arcanique; “Celui qui se tient debout” est tout feu, fureur et méchanceté du speed metal surnaturel.

Mais c’est la majesté grotesque de la pièce maîtresse de neuf minutes “Cendré” qui va avoir la vie dure PORTRAIT les fans salivent de façon incontrôlable. Les Suédois ont toujours eu un penchant pour une épopée tentaculaire, avec des efforts antérieurs comme “L’Adversaire” (dès le début) et “Der Todesking” (à partir de 2011 “Crimen Laesae Majestatis Divinae”) debout parmi un formidable canon. “Cendré” perpétue la tradition avec un élan plus mélodique qu’auparavant. Presque IRON MAIDEN-comme dans son énormité à combustion lente, c’est une chanson de heavy metal épique pour les âges.

Un dernier triumvirat de la SATAN-esque “Un meurtre de corbeaux”, le crève-crâne “sans ombre” et merveilleusement mal et évocateur plus proche “Le passage de la potence” apporter PORTRAITLe cinquième album de s’achève : chacun est une démonstration palpitante de l’intemporalité et de l’affirmation de la vie de cette musique lorsqu’elle est entre les mains de maîtres en toute sécurité.

