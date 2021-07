Critiques de CD – Atavistic Black Disorder / Kommando Mayhem

(Médias du siècle)

01. Voix Ab Alta



02. Communion de verre noir



03. Flamme mourante éternelle



04. À la défense de notre avenir (DÉCHARGE couverture)



05. Hellnation (KENNEDYS MORTS couverture)



06. Seule la mort (PÉNI RUDIMENTAIRE couverture)



07. Commando (RAMONES couverture)

Le légendaire groupe de black metal norvégien GRABUGE était au rythme de son programme de tournées mondiales pour leur sixième long métrage, “Démon”, lorsque la pandémie dévastatrice a frappé et a paralysé la terre entière. Heureusement, parce que le batteur Marteau de l’enfer enregistra les chansons de cet album plus rapidement que prévu, le groupe disposait d’un peu plus de temps en studio, ce qui a conduit à des morceaux supplémentaires, dont des reprises de punk hardcore. Ce matériel a été compilé dans un nouvel EP solide conçu pour rassasier les fans qui en redemandent de l’un des groupes les plus notoires de l’histoire. « Trouble noir atavique / Kommando » met en évidence le genre underground moins considéré qui s’est prêté à la fondation et à l’esprit de GRABUGE: punk hardcore. Et quelle que soit la façon dont vous le coupez, l’EP constitue une version intéressante présentant le groupe légèrement en dehors des paramètres généralement perçus par l’unité.

Pour un groupe qui a été si profondément enraciné dans le chaos et la volatilité, il a en fait eu des périodes de stabilité de programmation notable. La programmation actuelle – y compris les membres de longue date Marteau de l’enfer (tambours), Nécroboucher (basse), Attila Csihar (voix), ainsi que des guitaristes relativement récents Teloch et Goule (anciennement de BERCEAU DE LA CROISSANCE) – a été l’un des plus forts et des plus durables de l’ensemble, s’étalant sur près d’une décennie jusqu’à présent, et mis en évidence initialement par le dynamique intégralité de 2014 “La guerre ésotérique”. Le nouvel EP comprend un trio de chansons hors album de la “Démon” sessions d’enregistrement : “Démon” titres bonus “Communion de verre noir” et “Flamme mourante éternelle”, et l’inédit “Voces Ab Alta”. Ce dernier morceau est audacieux et majestueux, mais pas du tout dépourvu du grognement menaçant qui est tout simplement inextricable de GRABUGEl’âme.

Mais les reprises punk sont vraiment le point d’intrigue concernant « Trouble noir atavique / Kommando ». « À la défense de notre avenir », avec Messie au chant, c’est un solide DÉCHARGE couverture. Ancien chanteur Maniaque fait un bon Gelée du Biafra usurpation d’identité, avec un vibrato rapide comparable, car il fournit des voix d’invité sur le KENNEDY MORTE chanson “L’Enfer”. “Seule la mort”, une PÉNI RUDIMENTAIRE couverture, est stérile pour la plupart; cependant, AttilaLe choix de proposer ses gémissements maniaques de style black metal se démarque favorablement.

Il n’y a rien d’époustouflant GRABUGEle nouvel EP de . Ce n’est pas nécessairement une écoute indispensable pour les fans de longue date, et si l’on est surpris ou remet en question l’authenticité de l’inclination précoce du groupe pour le punk, ils voudront peut-être revisiter les années 1987 “Écraser la mort” EP. Mais « Trouble noir atavique / Kommando » est une vue intéressante, agréable et révélatrice de l’un des GRABUGEest rarement évoqué les premières sources d’inspiration.

