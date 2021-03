Critiques de CD – Au plaisir de Sa Majesté Borstal

(4 Famille)

01. Refuser de perdre



02. Karma



03. Nous sommes unis



04. Cercles vicieux



05. Nourriture pour vers



06. Roi de la jungle

Dans le monde surpeuplé des batteurs de métal extrême de premier ordre, Nick Barker est une légende incontestée. Avec BERCEAU DE FILTH, DIMMU BORGIR et TESTAMENT sur son CV, sans oublier le supergroupe grindcore ENFERMER, il a déjà gagné sa place dans l’histoire du métal. Mais maintenant, il est temps pour une ambiance complètement différente, comme Nick Barker fait un retour très bienvenu sur scène, après une longue période passée dans les coulisses. Six titres de hardcore métallique absolument déchirant, avec une touche soignée et subversive, « Au plaisir de Sa Majesté » répond au désir de longue date du batteur de rendre hommage à la scène crossover qui a inspiré tant de sa génération.

Avec une programmation composée de membres de légendes hardcore britanniques KNUCKLEDUST et l’ultra-noueux de Londres DRIPBACK, BORSTAL pourrait facilement apparaître comme un projet parallèle amusant et temporaire, mais ce qui frappe vraiment à la maison pendant cette explosion exaltante de précision voyou, c’est que Aboyeur a assemblé lui-même un vrai groupe ici, avec toute la chimie et la camaraderie exubérante qui va avec.

Les repères musicaux sont exactement comme ils devraient être. BORSTAL face à une variété de hardcore métallique simple, rythmée par le groove et implacablement féroce, imprégnée du bruit séminal de grands noms de la NYHC comme CRO-MAGS, AVANT AGNOSTIQUE et J’EN AI MARRE DE TOUT, et de la montée d’adrénaline de l’ouvreur « Refuser de perdre » À partir de maintenant, le premier EP du quintette donne un son avec plus d’énergie et de conviction que n’importe quel groupe de mémoire récente. Mais plus important encore, BORSTAL ont une tendance britannique large et fière qui les empêche de simplement faire écho aux battements de Big Apple. Les voix de gangs et les éclats occasionnels de mélodies à tête blanche indiquent un amour pour le punk de rue britannique de la vieille école et le début des années 80 Oi! scène ainsi que des groupes comme LES AFFAIRES, LES EXPLOITÉS et GBH. BORSTAL sont plus que capables de lancer de temps en temps un D-beat bouleversant. Le résultat final est donc beaucoup plus excitant que les autres tributées NYHC de haute qualité. Il est vraiment difficile d’imaginer que des chansons comme un extrait unique « Cercles vicieux » et anthémique de plus près « Roi de la jungle » ne transformera pas les mosh-fosses en zones de guerre quand BORSTAL enfin jouer ces chansons en direct. Et une chose est absolument garantie: Nick Barker c’est avoir le temps absolu de sa putain de vie, de retour à sa place et de faire quelque chose de vraiment frais et excitant. Sa Majesté sera sans doute ravie.

