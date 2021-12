Critiques de CD – Back In Black (Redux) / The Best Of Ac/Dc Various Artists

( Eyeil magnétique)

De retour en noir (Redux)

01. Red Fang – Les cloches de l’enfer



02. Howling Giant & Udo – Shoot To Thrill



03. Supersuckers – Que faites-vous pour de l’argent



04. Smoking Lightning – Donner un os au chien



05. Heavy Temple – Laisse-moi mettre mon amour en toi



06. Besvärjelsen – De retour en noir



07. Jakethehawk – Tu m’as secoué toute la nuit



08. Putes. – Bois un verre à ma santé



09. Early Man – Secouez une jambe



10. Earthride – Le rock & roll n’est pas une pollution sonore

Le meilleur de l’AC/DC

01. Witchskull – Sin City



02. Kal-El – C’est un long chemin vers le sommet (Si vous voulez du rock ‘n’ Roll)



03. Bob Balch & Tony Reed – Qu’est-ce qu’il y a à côté de la Lune



04. Kryptograf – Bad Boy Boogie



05. Blue Heron – Marchez sur vous



06. Supersuckers – Overdose



07. Riff Lord – Pour ceux qui sont sur le point de basculer



08. Consolation – Entière Lotta Rosie



09. Red Mesa – Si vous voulez du sang (vous l’avez)



10. Rituel du navire fantôme – The Razors Edge



11. Casanova caustique – Dog Eat Dog



12. Frankenstein électrique – Haute tension



13. Domkraft – Rôdeur de nuit

Comme quelqu’un de sage l’a dit un jour : tout le monde aime AC DC, n’est-ce pas ? En fait, n’aimant pas AC DC est généralement le signe d’un désir profond et tordu de gâcher le plaisir de tout le monde. Peu importe où vous choisissez de vous asseoir sur le spectre rock-to-metal, AC DC sont gravés de manière indélébile dans la culture. Tout le monde aime AC DC. C’est un fait rocheux, et vous y êtes les bienvenus.

Bien sûr, les albums hommages sont une affaire un peu plus délicate. Pour chaque hommage sincère et valable à un groupe ou à un album légendaire, il existe de très nombreux albums hommages terribles pleins de boulots à moitié cuits à travers des airs chéris. Heureusement, Enregistrements oculaires magnétiques ont une excellente forme quand il s’agit de telles choses, et tout comme leur honneur all-star de SABBAT NOIR, FLOYD ROSE, CASQUE et ALICE ENCHAÎNÉE, ces célébrations multi-bandes du premier AC DC frapper la cible durement et souvent. En fin de compte, l’amour pour les légendes australiennes est audible et contagieux tout au long de ces deux efforts louables.

Si tu aimes AC DC – et vous le faites – alors vous aimez vraiment « De retour en noir », et bien que rien ne surpasse jamais la perfection conquérante de ce monolithe de 1980, ses chansons restent merveilleusement malléables et ouvertes à de nouvelles interprétations. CROC ROUGE méritent tout le crédit dans le (sous)monde pour leur mauvaise approche « Les cloches des enfers », dans lequel quelques bricolages inspirés avec les accords originaux transforment la chanson d’un pas bluesy en une éruption infernale. C’est AC DC possédé par SABBAT NOIR et il réchauffera l’âme de tout vrai métalleux. De même, les titans du rock noise PUTAINS.’ démolition mutante de « Bois un verre à ma santé » garde intact l’esprit de l’original, mais le noie dans la misère et la dissonance glaciale. Autre part, GÉANT HURLANT faire équipe avec UDO DIRKSCHNEIDER pour un son convenablement fougueux et classique « Tir pour frissonner », et SUPERSUCKERS rappelle à tout le monde à quoi le rock ‘n’ roll est censé ressembler via une version morveuse et rythmée de « Que faites-vous pour de l’argent ». Une autre courbe surprenante est l’équipe suédoise de fuzz BESVÄRJELLSENest glissant, chargé de destin et délicieusement surmené « De retour en noir » lui-même, tandis que JAKETHEHAWKla lecture lysergique de « Tu m’as secoué toute la nuit » est ingénieux, fascinant et complètement fou.

« Le meilleur de l’AC/DC » offre simplement plus de la même glorieuse, en fouillant dans le reste du catalogue estimé de ses héros titulaires et en laissant déchaîné quelques autres grands groupes. SUPERSUCKERS sont de retour avec une approche simple mais agréablement grincheuse « Surdosage« , et des brutes australiennes CRÂNE DE SORCIÈRE‘s « La ville du péché » ajoute des balles supplémentaires à une chanson qui avait déjà l’éléphantiasis des testicules. Pour plus de sensations fortes, FU MANCHU‘s Bob Balch et GÉNÉRATEUR DE MOSest toujours prolifique Tony Reed traverser les ruisseaux sur un bleu meurtri et noirâtre « Qu’est-ce qu’il y a à côté de la Lune ? »; Les non-conformistes des boues spatiales texanes RITUEL DU NAVIRE FANTME perdent la tête de manière audible sur une version sauvagement droguée et perverse de « La lame du rasoir »; rôdeurs de garage sans âge FRANKENSTEIN ÉLECTRIQUE jouer « Haute tension » avec une telle urgence qu’elle correspond à la note par note exaltante de l’original. Mieux encore, les héros norvégiens du doom DOMKRAFT détruire tous les arrivants avec une ré-imagination dopée et destructrice de « Rôdeur de nuit ». Si AC DC avait troqué l’alcool contre des hallucinogènes et des opiacés, ce tsunami au ralenti de chair de poule aurait été le résultat. C’est un morceau de musique étonnant, en reprise ou autre.

Clairement organisé et interprété par des personnes qui adorent et respectent véritablement AC DC, ces deux salutations aux chefs du rock’n’roll sont extrêmement divertissantes, admirablement substantielles et souvent extraordinaires. C’est ainsi que vous rendez hommage, les amis.

