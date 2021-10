Critiques de CD – Black Harvest Green Lung

(Svart)

01. Le déchirant



02. Dieux très anciens



03. Dirigeants des aveugles



04. Faux de Faucheur



05. Cimetière Soleil



06. Récolte noire



07. Sur l’autel



08. Vous portez la marque



09. destructeur



10. Né dans un monde mourant

Au Royaume-Uni, et de plus en plus partout ailleurs aussi, les gens deviennent complètement fous pour POUMON VERT. Ce cinq musiciens basé à Londres a sorti son premier album « Rites des bois » en 2019 et ont été rapidement (et à juste titre) salués comme la meilleure chose qui puisse arriver à massive, sabbat-Riffs alimentés, faste proto-métal des années 70 et stoner rock sledgehammer pendant très, très longtemps. Après s’être vu refuser l’opportunité de prendre la route pour soutenir leur premier disque, les Britanniques ont simplement craqué et en ont fait un autre. Agréablement, c’est encore mieux que son prédécesseur et il semble garanti qu’un grand nombre de nouvelles personnes deviennent complètement folles pour ce groupe.

Les éléments qui entrent en collision pour faire POUMON VERT les sons sont tous parfaitement familiers, et pourtant le résultat final est glorieusement frais. Avec des nuances de tout, de la fanfaronnade rampante dirigée par les organes de VIOLET FONCÉ et URIAH HEEP; à l’ambition à plusieurs niveaux de REINE et la menace brumeuse du rock occulte et du folk psychédélique, passé et présent, les chansons sur « Récolte noire » chacune ressemble à des mini-symphonies conçues, car ce qui semble souvent être le meilleur de tout se mélange dans une harmonie exquise. Franchement, ces garçons sont un peu trop intelligents et talentueux pour leur propre bien, mais il n’y a aucun sens du calcul ou de l’artifice : tout depuis l’ouverture grandiloquente « Les vieux dieux » au balayage élégant mais cataclysmique de plus près « Né dans un monde mourant » sonne vrai. C’est la vraie chose, sans aucun doute, mais d’une manière ou d’une autre élevée à un nouveau niveau et habilement liée à une écriture de chansons tout simplement géniale.

« Soleil du cimetière »l’étalement spectaculaire de POUMON VERTl’éclat de six minutes de métal psychédélique richement particulier. Il commence par une intro étrange et pastorale, avant d’éclater en plus de ces riffs massifs susmentionnés, la ruée nourrissante de touches de la vieille école, plusieurs détours dynamiques saluant le prog et une voix envoûtante d’un leader qui sonne comme s’il avait été amené de un autre âge. Un peu comme FANTÔME avant de commencer à s’amuser un peu trop, POUMON VERT évoquent fièrement le passé, mais c’est un passé étrange et capricieux qui n’existe que dans l’imaginaire lysergique des cadets de l’espace et des hallucino-génies d’aujourd’hui.

Si vous n’avez pas eu le plaisir, cette hyperbole semblera probablement idiote. Mais donne juste « Récolte noire » (et « Rites des bois », d’ailleurs) le temps qu’il mérite, et vous allez bientôt devenir complètement fou pour ce magnifique groupe aussi. Quelle que soit la manière dont vous souhaitez étiqueter leur hybride idiosyncratique mais tout à fait fascinant, POUMON VERT ont trouvé de l’or pur ici.

