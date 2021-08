Critiques de CD – Blanke Barter Malossi

(Rob Mules)

01. Far Hass Knut



02. Kje Med Are



03. Kløpp Dreieventiln



04. Kaffekjæft



05. Tusen Mål Jord



06. Vante Sko



07. Tomt Prat



08. Flatnævan



09. Skuld



10. Drømmer På Boks

Pour des raisons qui deviennent tout à fait claires au cours de “Blanke Troc”, MALOSSI semblent parfois être considérés comme la réponse de la Norvège à EMBRAYAGE. C’est une comparaison qui serait ruineuse pour la plupart, mais le point de vue de ce groupe sur le stoner rock roots et les grooves flous est plus que suffisamment pointu pour y résister. En fait, alors que MALOSSI sonnent rarement aussi près de EMBRAYAGE du tout, les chansons de leur premier album complet pétillent avec la même exubérance et la même passion sans prétention qui semblent avoir toujours alimenté NEIL FALLON et ses camarades.

A tous autres égards, “Blanke Troc” est un disque de hard rock idiot et divertissant avec des sacs de caractère et un sens contagieux de malice qui brouille les genres. MALOSSI chanter aussi en norvégien : peut-être pas une nouveauté aussi fascinante pour leurs compatriotes, mais un point d’intérêt indéniable pour tout le monde.

Instantanément reconnaissable comme le genre de groupe que tout le monde aime écouter en buvant de la bière fraîche au soleil, MALOSSI démarrez avec le fuzz-rock strident et augmenté de blues à la harpe de “Loin Hass Knut”, émanant des vibrations brûlées par le soleil et une légère odeur de caoutchouc brûlé, avant “Kje Med Are” serpente dans des ruelles psychédéliques et funestes, s’arrêtant pour un refrain anthémique aux harmonies vocales incisives. “Kløpp Dreieventiln” apporte le boogie muscle-funk, avec des échos oubliés depuis longtemps Roadrunner signatures SALES AMÉRICAINS, tandis que “Kaffekjöft” gronde et rafale comme KYUSS à leur apogée. Ne jamais travailler une seule idée ou creuser deux fois le même filon, MALOSSI sonnent aussi magistral sur la jambe de force laconique de “Tusen Mål Jord” comme ils le font sur le bourdonnement de l’accélérateur au sol de “Flatnævan”, et bien que les valeurs de production et le son de guitare particulièrement somptueux garantissent que le tout s’emboîte bien, la polyvalence et la capacité des Norvégiens à changer de vitesse restent le principal argument de vente de cet album. Ce point est martelé à la maison sur le plus proche excentrique “Drømmer På Boks”, qui fait des choses étranges et merveilleuses avec une poignée d’accords et de doux accords de blues metal, encore une fois renforcés par des harmonies vocales tueuses et plus d’harmonica klaxonnant. Sinon le Norvégien EMBRAYAGE, puis assez près. “Blanke Troc” rochers, purs et furieux.

