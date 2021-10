Critiques de CD – Bleed The Future Archspire

(Saison de la brume)

01. Aviateur de cadavre de drone



02. Bouche dorée de la ruine



03. Abandonnez le linéaire



04. Saignez l’avenir



05. Vidange de l’Incarnation



06. Canon âcre



07. Rêverie sur l’Onyx



08. AUM

Il y a parfois des moments d’or dans la vie d’un fan de métal extrême où la nouvelle musique est si ridiculement brutale et exagérée que la seule réponse appropriée est d’éclater de rire hystérique. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a rien de léger ou de comique à propos de ARCHSPIRE, comme en témoignera quiconque a écouté les trois albums précédents du quintette de Vancouver. Mais la musique sur « Saigner l’avenir » amène la magie du death metal technique et ultra-brutale à des niveaux absurdes de virtuosité et de précision, et c’est aussi contagieux qu’un fou rire. Même dans une scène surpeuplée où de hauts standards de musicalité sont généralement attendus, ARCHSPIRE sont une proposition audacieuse et apparemment si doués techniquement que leur seul véritable défi est de se divertir.

« Drone Cadavre Aviateur » claque le gant pour tout autre death metal avec des aspirations à faire partie de l’élite du genre. Livré à une vitesse folle, sans sacrifier un seul brin de précision mortelle à la grille, il serait extrêmement impressionnant même sans toutes les astuces mélodiques intelligentes, les solos flamboyants et les moments de groove mécanique qui rendent ses quatre minutes à couper le souffle si conçues et Achevée. De même, « Bouche d’or de la ruine » est une chanson de death metal carrément géniale, mais avec des explosions de complexité inhumaine et une voix du leader Oliver Rae Aléron qui défie toute explication rationnelle, telle est sa vitesse et sa puissance. Même si ARCHSPIRE sont fermement dans la tradition des ancêtres comme NÉCROPHAGISTE, ORIGINE et VERSÉ, la musicalité des Canadiens s’étend bien au-delà de l’attaque technologique totale de ces groupes. « Abandonner le linéaire » est un autre assaut à couper le souffle et hyper-rapide, mais dont les rebondissements mènent toujours à un endroit fascinant, des interludes drogués et downtempo aux éclairs saccadés de lambeau néoclassique. Pendant ce temps, la chanson titre est une classe de maître dans la violence syncopée et les sautes d’humeur malveillantes, tout en étant étrangement accrocheuse.

La seconde moitié de « Saigner l’avenir » maintient cette vitesse et cette intensité à leurs limites absolues, à travers quatre mini-symphonies de destruction plus explosives. ARCHSPIRE sont si résolument dans l’air du temps que, contre toute attente, ils facilitent parfois la lecture de cette musique. Mais ce n’est vraiment pas facile. Et c’est rarement aussi substantiel, mémorable ou innocemment agréable à écouter. Une fois que les auditeurs se remettent du choc d’entendre du death metal brutalement poussé dans un futur turbocompressé et stéroïdien, « Saigner l’avenir » se démarquera comme un disque de métal fabuleusement vicieux et implacable. Cette fois, cependant, la barre a définitivement été relevée.

