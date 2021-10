Critiques de CD – Blood On Blood Running Wild

(marteau à vapeur / SPV)

01. Sang sur sang



02. Ailes de feu



03. Dites vos prières



04. Diamants & Perles



05. Sauvage et gratuit



06. Traverser les lames



07. Une nuit, un jour



08. Le Shellback



09. Nuits sauvages et sauvages



10. Les temps de fer (1618 – 1648)

Lorsqu’un groupe a accumulé plus de quatre décennies de service actif, sortant 16 albums studio en cours de route, le temps du cynisme est définitivement révolu. COURIR SAUVAGE ont consacré des heures et obtenu le genre de statut légendaire que seuls les vrais survivants sont en mesure de gagner. Pionniers du power metal et, allez-y, pirate metal aussi, Rolf KasparekL’équipe endurante de a peu à prouver, et une solide base de fans – en particulier en Europe du Nord – qui ne veut probablement pas que le groupe dévisse de sa trajectoire et fasse un disque de jazz-funk. Et si à ce stade le manque d’ingéniosité créatrice est la seule critique que l’on puisse raisonnablement adresser COURIR SAUVAGE, les Allemands font évidemment tout le reste correctement.

Kasparek a été cité comme disant qu’il croyait « Sang sur sang » être le meilleur album de son groupe à ce jour, et même s’il aura du mal à trouver de nombreux fans purs et durs qui sont d’accord avec cette évaluation, COURIR SAUVAGELa 17e pleine longueur livre indéniablement la marchandise. La chanson titre d’ouverture est un hymne exubérant et mélodiquement direct avec beaucoup de folkismes gung-ho dans le travail de guitare et un chœur singalong d’une circonférence considérable. « Ailes de feu » est un thumper en métal plus simple, un développement attendu sur n’importe quel COURIR SAUVAGE record, et ici exécuté avec autant de puissance et d’engagement que jamais. « Diamants & Perles » est plus du même vigoureux, et un futur favori évident en direct; « Sauvage Libre » est un hard rocker plein d’entrain avec une forte J’ACCEPTE vibrations et la faible odeur de whisky et de cuir. Il y a un moment d’exploration modérée : la clôture de l’épopée « Le Temps du Fer (1618-1648) » plonge dans la guerre de trente ans entre luthériens et catholiques dans le Saint-Empire romain, construisant quelque chose d’agréablement opulent et grandiose à partir de ce matériel source, avec plusieurs crochets tueurs et un soupçon de fanfaronnades orchestrales sur grand écran.

L’inconvénient de « Sang sur sang » ne peut s’appliquer qu’aux non-inconditionnels. C’est un disque de heavy metal solide et agréable, mais COURIR SAUVAGE sont encore parfois tributaires de clichés bien éculés (« Nuits sauvages et sauvages » sonne comme un composite superficiel de plusieurs bangers de hair metal des années 80) et des valeurs de production qui auraient fait tomber la maison en 1986, mais qui sonnent aujourd’hui consciemment old school et manquent de la pointe musculaire que les goûts de JUDAS PRIEST et encore, J’ACCEPTE ont embrassé astucieusement ces derniers temps, avec d’excellents résultats. Pour ceux qui vivent et respirent ce genre de choses, rien de tout cela n’aura d’importance une petite baise. Sur ce navire, le drapeau flotte toujours et les voiles flottent toujours.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).