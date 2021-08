Critiques de CD – Bronx Vi Le Bronx

(Cuisine Vinyle)

01. Ombre blanche



02. Superbe floraison



03. Arroser le puits



04. Palpeurs de bordure



05. Calumet de la paix



06. Top cinq



07. L’été mexicain



08. Nouveaux bas



09. Dernières nouvelles



10. Touche-à-tout



11. Trophée de la Participation

Les piliers du punk rock de Los Angeles LE BRONX est de retour avec son sixième album. C’est intitulé, hum, “Bronx VI”, changeant les choses depuis que son prédécesseur était “V” et tous les albums précédents étaient simplement intitulés “Le Bronx”. Blagues et simplicité à part, LE BRONX est un fantastique groupe de punk rock qui embrasse pleinement la profondeur du rock ‘n’ roll et toutes les formes de musique orientée guitare. Leurs chansons sont mémorables de manière fiable et leur prestation est extrêmement passionnée, en particulier celle du leader Matt Caughtran. Les Californiens n’ont pas encore sorti d’album médiocre, et cela reste vrai avec “Bronx VI”.

L’énergie rock ‘n’ roll percutante de l’ensemble et son approche originale du son punk rock sont toujours aussi fraîches, dès le départ avec l’ouverture de l’album “Ombre blanche”. ” L’arrosage du puits “ suit avec un accent plus fort sur la mélodie, et une célébration de l’hédonisme est évidente comme Caughtran rugit, “Je sais ce que tu penses. Deux torts ne font pas un bien, mais deux torts se sentent bien ce soir.” L’assaut percutant et chargé du groupe a toujours fonctionné en tandem avec son penchant pour la mélodie, mais les rythmes entraînants et percutants n’ont jamais sonné aussi robustes qu’aujourd’hui, depuis qu’ils ont été recrutés par le batteur. Joey Castillo, dont le CV impressionnant comprend REINES DE L’ÂGE DE PIERRE, JERKS DE CERCLE, DENT DE SUCRE et DANZIG.

Ailleurs, l’esthétique robuste du garage rock du groupe vient au premier plan sur « Tenteurs de bordure » et “Nouveau bas”, des chansons qui restent énergiques et maniaques sans jamais se déchaîner. “Calumet de la paix” propose un matériel nuancé à mi-tempo incroyablement émouvant et riche en mélancolie. En effet, LE BRONX a toujours excellé en termes de profondeur d’écriture de chansons. Et “L’été mexicain” puise dans cet ingrédient clé qui est si essentiel à LE BRONXson de : mariachi. La chanson n’est en aucun cas un style mariachi complet, mais la saveur est très certainement présente, ce qui n’est pas surprenant étant donné que LE BRONX a une double personnalité, pour ainsi dire, car le groupe joue également comme MARIACHI EL BRONX. Le mariage de longue date du groupe entre le punk et le mariachi a donné lieu à quelques albums sortis sous ce surnom, une pollinisation musicale croisée issue de la riche diversité culturelle de Los Angeles.

“Bronx VI” n’est en aucun cas un album de punk rock conventionnel. Et c’est exactement ce qui le rend authentique. Le punk n’a jamais consisté à suivre un livre de règles. Avec “Bronx VI”, LE BRONX continue d’errer de manière créative partout où ils veulent, et ils font que ça sonne tellement bien.

